Nokia'nın yeni telefonu 603 ve NFC kulaklıgı Luna hakkında bütün detaylar burada!

Nokia'nın ilk olarak ülkemizde tanıttığı Symbian Belle işletim sistemine sahip 603 cep telefonunu ve aynı anda tanıtılan NFC teknolojisine sahip kulaklıgı Luna hakkında tüm detayları Nokia Türkiye ürün müdürü Ali Mutlu Direk ile konuştuk!

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