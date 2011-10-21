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Nokia'nın yeni telefonu 603 ve NFC kulaklıgı Luna hakkında bütün detaylar burada!

7 yıl
106,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Nokia'nın ilk olarak ülkemizde tanıttığı Symbian Belle işletim sistemine sahip 603 cep telefonunu ve aynı anda tanıtılan NFC teknolojisine sahip kulaklıgı Luna hakkında tüm detayları Nokia Türkiye ürün müdürü Ali Mutlu Direk ile konuştuk!
 

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DH Misafiri 6 yıl
Kulaklık Fiyatı en kdar bu telfonun
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ysferdmksk 6 yıl
Ace den çok daha üstün bir cihaz , tek eksikliği uygulama...
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DH Misafiri 6 yıl
Ben 2 ay önce aldm kullanışlı gayet tavsiye ederm gzl telefn
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DH Misafiri 7 yıl
mesaj yazma tuşlu olarakta cevriliyor mu klavyeli sewmyrm o yüzden bilgi almak istyrm
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DH Misafiri 7 yıl
Sakın almayın ben eşime aldım 1 hafta sonra ve 1 ay sonra 2 kere arıza yaptı,explorer'da çok yavaş yeteri kadar programı yok,Kaskodan aldığım paraya iade istedim aldılar bunun yerine Sony E. Xperia neo v aldım süper telefon. Benim ve eşimin 2 tane Xperia oldu. Xperia'nın ekranı çok net ve parlak explorer'da çok hızlı.
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DH Misafiri 7 yıl
603 ün inceleme videolarını izledim.gayet de hızlı akıcı.interneti şöyle böyle diyen arkadaşlar 5800 falan sanıyolar sanırım bunu.öğrenciyim ve bana göre bluetooth u apple dan başkasını görmeyen (jailbreak, hack konularına girmeyelim yoksa nokia nın önünü alamazsınız) sadece belli şekillerde müzik aktarılabilen(itunes la bilmem neyle.kullandım biliyorum) ve neredeyse antika olmuş bi iphone için 900 lira vermek (hele nokia 603 dururken) cidden üstün zeka gerektiriyo hani.
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techmeraklisi 7 yıl
Yahu anlamıyorum bu nokia düşmanlığını bu arada bir konuya açıklık getirelim iphone daki multitasking gerçek değildir(uygulamayı kaydedip kapatarak çalışır)
Bir arkadaş da çıkmış bunun yerine galaxy sl alırım demiş verdiği linke kendisi baksın donanımlarda baska kaynaklardan derine inildiğinde nokia 603 önde ayrıca galaxy sl android gibi donanım sömüren verimsiz bir sistem kullanıyor symbian belle ise en az ios kadar verime sahip (şimdi bikaç kişi symbian hantal diyecekler ve ben bu mesajı yazmadan önce de demişler bu kişiler lütfen biraz araştırsın symbian sistemi altyapısının anna ile büyük bir kısmı değişti sistem Qt tabana geçmeye başladı ve belle ile symbian tamamen yenilendi ve performansı aşırı derecede yükseldi).Bazı kişiler de bunun yerine iphone 3gs alirim demiş o cihaz çıkalı 2,5 sene oldu 603 yerine 200-300 tl daha verip yazılım desteği kesildi kesilecek bir cihaz almak çok mantıksız bir hareket olur.Nokia androide geç diyen kişi de iyice saçmalamış kusura bakmasın o güzelim yenilenmiş symbian varken androide geçmek aptallık olur.Zaten android kullanan firmalar neden donanımı çok yüksek tutuyorlar sanıyosun çünkü android o donanımı kullanamıyor ve uygulama fazlalığı diyebilirsiniz şmdi ona da şimdiden cevabımı vereyim android market zaten türkiyede şuan tam aktif değil ve android markette gerçekten kaliteli uygulama bulmak o kadar zor ki anlatamam ben desire hd kullandığımdan biliyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Herkes Iphone dışındaki cihazların gigahertz inden bahsediyor. Acaba Iphonelar kaç gigahertz ? 3GS IOS 4 ile kasım kasım kasılıyor. menüler arası geçmek işkence, Multi task diye bişey yok zaten sadece kandırma. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım, bluetooth çalışmayan, kamerası bir b*k a yaramayan, multitask olmayan, 3 senelik 3GS 700 - 800 TL yi hak mı ediyor. Delimisiniz kardeşim? yoksa paranızı ağaçtan mı topluyorsunuz?
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Guest-F8946C419 7 yıl
3g s sahibiyim dediğinin hiçbiri olmadı bu kadar ezbere konuşan adamlardan birtanesi daha geldi..

Multitasking gayet yeterli ve pil ömrü boşa gittiğini görmedim.

ios 4.3.3 mevcut kasılma felan yok feci sallamışsın arada ufak takılmalar oluyor sadece.

BT çalışmayan? Jailbreak ile çözülüyor bu gayette. Multitasking başarılı. Kamerasına laf atan komedi kişilere selam söylerim telefon olduğunu lensinin ufacık olduğunu hatırlatırım...Arkadaş galiba SLR makinalarla kıyasladı
.. Çektiğim fotolar iyi benim için yeterli. 5 megapixel kamera diyince iphonedan iyi diye atlayan sazanlardan biri olduğun belli gayette.
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artcraft35 7 yıl
hd videoda bir problem var açılmıyor
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Burak1916 7 yıl
hezamanki gibi nokianın dandik tellerinden biri daha
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