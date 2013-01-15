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Nvidia Tegra 4, yeni el konsolu Shield ve süper mobil işlemcilere ait her şey

6 yıl
4,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu videomuzda 2013'e damga vurması beklenen yeni nesil mobil işlemcileri enine boyuna masaya yatırıyoruz. Nvidia Tegra 4, Tegra 4 tabanlı el konsolu Shield, Qualcomm'un Snapdragon S4 600 ve 800 çözümleri ile Samsung'un bazı iddialara göre Galaxy S IV ve Galaxy Note III'te kullanılması ihtimal dahilinde olan 8 çekirdekli Exynos 5 Octa mobil işlemcisi ve bu alanda AMD ile Intel'in yürüttüğü çalışmaları mercek altına alıyor, merak edilenleri konuşuyoruz.
 

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Prequel 6 yıl en beğenilen
Shield'ın oyun stream edebileceğine inanmıyorum. 300Mbit yani 37.5MB/s hıza sahip 802.11n WiFi'dan oyunları nasıl aktaracak? PCI-E'nin bant genişliği bunun tam 10 katı.
WiDi, WHDI, Miracast gibi teknolojiler standart WiFi kullanmıyor o yüzden aktarabiliyor, Standart WiFi ile olacak iş değil bu.
Ayrıca aktardık diyelim, ben ne yapacağım bunu? Ben şahsen klavye mouse varken gamepadle oynamayı sevmiyorum.
Haydi sevdim diyelim, o aleti kullanarak TV'den oyun oynayacaksam o ekranın ne anlamı kaldı?
Hani dokunmatik ekranı kullanarak PC oyunlarında değişik birşeyler yapsak neyse de,
PC'yi TV'ye bağlayıp gamepadle oynamaktan ne farkı var bunun? Şöyle oyunlara Wii U tarzı cihaz ekranını yardımcı olarak kullanma gibi bir desteği de yok. Haritaya oradan bakarsın, silahında zoomu oradan yaparsın hani vs.
Hepsini geçtim GTX 600 serisi kartlar nedir? GTX 560Ti'ımı alalı 1 yıl oldu daha ve her oyunu son ayarlarda Full HD'de açıyor senin aletini desteklesin diye bir de yeni kart mı alacağım?
Ondan sonra "ekran 720p ama Nvidia bunu özelliklerle doldurmuş" diyorsunuz. Pardon hangi özellik?
Nvidia aletinin gerçekten farklı birşey verdiğine inansaydı zaten "milyonlarca satmayı beklerdi".
Ama aynı Nexus cihazlarının malzeme kalitesinin kötü olması ve MicroSD yoksunu olması gibi bu cihaz da sorgulamayan tüketiciye iyi görünen kötü bir cihaz olduğundan Nvidia'nın milyonlarca satmaya çalışmaya yüreği yok.
Hala ısıtıp ısıtıp gamepadli aletler koymasınlar önümüze. Gamepadim var arkadaş. Üç ayda bir FIFA oynamak dışında bir işe yaramıyor. Piyasadaki en iyi gamepadlerden birine sahibim ama tek yaptığı elimi ağrıtmak, canımı sıkmak.
Yapın bir tane tablet. PC oyunlarında hem kontrolcü olarak hem yardımcı olarak kullanayım. Gyrosundan, ön kamerasından vs tüm sensörlerinden yararlansın. Zoom yapayım, haritaya bakayım. Oyunda dokunmayla uygun etkileşimlerde dokunmatik ekranının keyfini süreyim. Ama yok. Nerede gereksiz aletler, bunlar onları yapıyor. Üzerine bir de millet bu şöyle güzel böyle güzel diyor.
Shield'ın oyun stream edebileceğine inanmıyorum. 300Mbit yani 37.5MB/s hıza sahip 802.11n WiFi'dan oyunları nasıl aktaracak? PCI-E'nin bant genişliği bunun tam ...
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Prequel 6 yıl
Galaxy S4'te Exynos 5 Octa CPU görülmüş.
sammobile.com/...
Fail oldunuz sevgili Erdi bey. :D
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DH Misafiri 6 yıl
bence tegra 4 herkese ispatlayacak şirketin ne olduğunu.hele biasabredelim telefon çıkana kadar...
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FERFEROS 6 yıl
Elinize sağlık. Bu arada Nvidia'nın 600 serisi kartlar ile çalışacak demesi tamamen pazarlama stratejisi bence. Benim GTX 570 yetersiz mi yani? Çok iyi performans alıyorum Full HD'de. Pek tutacağını sanmıyorum. Diğer ortakların yapacaklarını beklemek daha iyi olur.
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ShadeKeeper0 6 yıl
Super bolum olmus tesekkurler.
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teknoforum-bs 6 yıl
Bir konsol daha çıkmadan (satışa sunulmadan) eski bir konsol haline nasıl gelir ,bir nesil. nasıl geri kalır OUYO buna en güzel örnek oldu
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar siz bu sentetik testlere kafayi fazla takiyorsunuz ornek galaxy s3 browsermark testinde 160000 puan civari alirken lg optimus g 118000 civari puan aliyordu buna gore s3 un en hizli intenet tarayicisi oldugu iddia ediliyordu hatta donanimhaber ekibi pc ye yakin diye ballandiriyordu .sonra browsermark 2 cikti bundada s3 benim 2 senelik telefondan daha az puan aldi (s3 1200 puan civari) (lg optimus g 2500 puan ) birisi bana bunu aciklayabilirmi en hizli internet tarayicisi olan telefon nasil oluyorda bi anda bukadar geriye dusuyor .sadece sayilara bakipta karar vermeyin
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sericatil18 6 yıl
Erdi abi ideos x5 dedi oraya odaklandım bende bir ideos x5 kullanıcısıyım ve telefondan çekmediğim sorun kalmadı artık huawei ye güvenimde kalmadı ister 8 çekirdekli telefon üretsin ister 16 çekirdekli ürün üretsin ideos x5 ten sonra huawei benim için bitmiştir
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savinelli 6 yıl
Uzun olmamış Mesut Bey severek izledik :)
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RaptorFX 6 yıl
Elinize sağlık. Hazırladığınız en iyi video olmuş.
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Prequel 6 yıl en beğenilen
Shield'ın oyun stream edebileceğine inanmıyorum. 300Mbit yani 37.5MB/s hıza sahip 802.11n WiFi'dan oyunları nasıl aktaracak? PCI-E'nin bant genişliği bunun tam 10 katı.
WiDi, WHDI, Miracast gibi teknolojiler standart WiFi kullanmıyor o yüzden aktarabiliyor, Standart WiFi ile olacak iş değil bu.
Ayrıca aktardık diyelim, ben ne yapacağım bunu? Ben şahsen klavye mouse varken gamepadle oynamayı sevmiyorum.
Haydi sevdim diyelim, o aleti kullanarak TV'den oyun oynayacaksam o ekranın ne anlamı kaldı?
Hani dokunmatik ekranı kullanarak PC oyunlarında değişik birşeyler yapsak neyse de,
PC'yi TV'ye bağlayıp gamepadle oynamaktan ne farkı var bunun? Şöyle oyunlara Wii U tarzı cihaz ekranını yardımcı olarak kullanma gibi bir desteği de yok. Haritaya oradan bakarsın, silahında zoomu oradan yaparsın hani vs.
Hepsini geçtim GTX 600 serisi kartlar nedir? GTX 560Ti'ımı alalı 1 yıl oldu daha ve her oyunu son ayarlarda Full HD'de açıyor senin aletini desteklesin diye bir de yeni kart mı alacağım?
Ondan sonra "ekran 720p ama Nvidia bunu özelliklerle doldurmuş" diyorsunuz. Pardon hangi özellik?
Nvidia aletinin gerçekten farklı birşey verdiğine inansaydı zaten "milyonlarca satmayı beklerdi".
Ama aynı Nexus cihazlarının malzeme kalitesinin kötü olması ve MicroSD yoksunu olması gibi bu cihaz da sorgulamayan tüketiciye iyi görünen kötü bir cihaz olduğundan Nvidia'nın milyonlarca satmaya çalışmaya yüreği yok.
Hala ısıtıp ısıtıp gamepadli aletler koymasınlar önümüze. Gamepadim var arkadaş. Üç ayda bir FIFA oynamak dışında bir işe yaramıyor. Piyasadaki en iyi gamepadlerden birine sahibim ama tek yaptığı elimi ağrıtmak, canımı sıkmak.
Yapın bir tane tablet. PC oyunlarında hem kontrolcü olarak hem yardımcı olarak kullanayım. Gyrosundan, ön kamerasından vs tüm sensörlerinden yararlansın. Zoom yapayım, haritaya bakayım. Oyunda dokunmayla uygun etkileşimlerde dokunmatik ekranının keyfini süreyim. Ama yok. Nerede gereksiz aletler, bunlar onları yapıyor. Üzerine bir de millet bu şöyle güzel böyle güzel diyor.
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