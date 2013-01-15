Nvidia Tegra 4, yeni el konsolu Shield ve süper mobil işlemcilere ait her şey

Bu videomuzda 2013'e damga vurması beklenen yeni nesil mobil işlemcileri enine boyuna masaya yatırıyoruz. Nvidia Tegra 4, Tegra 4 tabanlı el konsolu Shield, Qualcomm'un Snapdragon S4 600 ve 800 çözümleri ile Samsung'un bazı iddialara göre Galaxy S IV ve Galaxy Note III'te kullanılması ihtimal dahilinde olan 8 çekirdekli Exynos 5 Octa mobil işlemcisi ve bu alanda AMD ile Intel'in yürüttüğü çalışmaları mercek altına alıyor, merak edilenleri konuşuyoruz.

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