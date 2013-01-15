Nvidia Tegra 4, yeni el konsolu Shield ve süper mobil işlemcilere ait her şey

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bu videomuzda 2013'e damga vurması beklenen yeni nesil mobil işlemcileri enine boyuna masaya yatırıyoruz. Nvidia Tegra 4, Tegra 4 tabanlı el konsolu Shield, Qualcomm'un Snapdragon S4 600 ve 800 çözümleri ile Samsung'un bazı iddialara göre Galaxy S IV ve Galaxy Note III'te kullanılması ihtimal dahilinde olan 8 çekirdekli Exynos 5 Octa mobil işlemcisi ve bu alanda AMD ile Intel'in yürüttüğü çalışmaları mercek altına alıyor, merak edilenleri konuşuyoruz.
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WiDi, WHDI, Miracast gibi teknolojiler standart WiFi kullanmıyor o yüzden aktarabiliyor, Standart WiFi ile olacak iş değil bu.
Ayrıca aktardık diyelim, ben ne yapacağım bunu? Ben şahsen klavye mouse varken gamepadle oynamayı sevmiyorum.
Haydi sevdim diyelim, o aleti kullanarak TV'den oyun oynayacaksam o ekranın ne anlamı kaldı?
Hani dokunmatik ekranı kullanarak PC oyunlarında değişik birşeyler yapsak neyse de,
PC'yi TV'ye bağlayıp gamepadle oynamaktan ne farkı var bunun? Şöyle oyunlara Wii U tarzı cihaz ekranını yardımcı olarak kullanma gibi bir desteği de yok. Haritaya oradan bakarsın, silahında zoomu oradan yaparsın hani vs.
Hepsini geçtim GTX 600 serisi kartlar nedir? GTX 560Ti'ımı alalı 1 yıl oldu daha ve her oyunu son ayarlarda Full HD'de açıyor senin aletini desteklesin diye bir de yeni kart mı alacağım?
Ondan sonra "ekran 720p ama Nvidia bunu özelliklerle doldurmuş" diyorsunuz. Pardon hangi özellik?
Nvidia aletinin gerçekten farklı birşey verdiğine inansaydı zaten "milyonlarca satmayı beklerdi".
Ama aynı Nexus cihazlarının malzeme kalitesinin kötü olması ve MicroSD yoksunu olması gibi bu cihaz da sorgulamayan tüketiciye iyi görünen kötü bir cihaz olduğundan Nvidia'nın milyonlarca satmaya çalışmaya yüreği yok.
Hala ısıtıp ısıtıp gamepadli aletler koymasınlar önümüze. Gamepadim var arkadaş. Üç ayda bir FIFA oynamak dışında bir işe yaramıyor. Piyasadaki en iyi gamepadlerden birine sahibim ama tek yaptığı elimi ağrıtmak, canımı sıkmak.
Yapın bir tane tablet. PC oyunlarında hem kontrolcü olarak hem yardımcı olarak kullanayım. Gyrosundan, ön kamerasından vs tüm sensörlerinden yararlansın. Zoom yapayım, haritaya bakayım. Oyunda dokunmayla uygun etkileşimlerde dokunmatik ekranının keyfini süreyim. Ama yok. Nerede gereksiz aletler, bunlar onları yapıyor. Üzerine bir de millet bu şöyle güzel böyle güzel diyor.