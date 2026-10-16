Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix'te izleyici ile buluştu

Organize İşler: Karun Hazinesi'nin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle: "Ucunda hazine olan gizemli harita gün yüzüne çıkınca, bu “mesleği” geride bırakmaya niyetli organize suç duayeni, son bir vurguna imza atmaya karar verir."
Organize İşler Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor
Organize İşler: Karun Hazinesi dikkat çekici bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizide Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi isimler rol alıyor.
Yılmaz Erdoğan ve BKM öncülüğünde hayata geçirilen Organize İşler dizisini Şenol Sönmez yönetti. Senaryoda ise yine Yılmaz Erdoğan'ın imzası bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: