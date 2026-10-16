Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix'te izleyici ile buluştu

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Tam Boyutta Gör Yerli sinemamızın en başarılı komedi filmlerinden olan Organize İşler, 2019 yapımı devam filminden sonra şimdi de bir diziyle yoluna devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın Netflix çatısı altında hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu. Dizinin sekiz bölümden oluşan ilk sezonunun tamamı bu sabah itibarıyla Netflix'te yerini aldı.

Organize İşler: Karun Hazinesi'nin Netflix tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle: "Ucunda hazine olan gizemli harita gün yüzüne çıkınca, bu “mesleği” geride bırakmaya niyetli organize suç duayeni, son bir vurguna imza atmaya karar verir."

Organize İşler Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor

Organize İşler: Karun Hazinesi dikkat çekici bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizide Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi isimler rol alıyor.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 15-31 Ekim 2026 1 gün önce eklendi

Yılmaz Erdoğan ve BKM öncülüğünde hayata geçirilen Organize İşler dizisini Şenol Sönmez yönetti. Senaryoda ise yine Yılmaz Erdoğan'ın imzası bulunuyor.

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