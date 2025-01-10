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    2si1 - Nvidia'nın şovu, Half Life 3 söylentileri artıyor!

    2si1'in bu haftaki bölümünde CES 2025 fuarındaki yeni teknolojik gelişmeleri, elbette Swith 2'yi ve zam haberlerini konuştuk. Nvidia'nın yeni ekran kartları haftanın ana olayıydı.

    2si1'in bu haftaki bölümü elbette CES 2025 fuarındaki duyurulur ve yeni teknolojiler ile geçti. Ancak Nintendo Switch 2, Half Life 3 söylentileri ve zam haberlerini de eksik etmedik. Zam ve Switch 2'nin eksik olmadığı 2si1'in yeni bölümü yayında.

    00:00 2si1'de bu hafta
    00:41 Giriş
    01:44 RTX 5000 Serisi
    09:07 AMD'nin yeni işlemcisi
    11:22 Roborock'tan çorap toplayan süpürge
    14:46 Lenovo'nun yeni el konsolu
    20:40 Switch 2 komple sızdırıldı
    22:14 Razer'ın ısıtmalı oyuncu koltuğu
    24:27 11 inçlik devasa el konsolu
    25:41 Lenovo Yoga 9i
    26:21 PlayStation'ın yeni film ve dizi uyarlamaları
    27:57 Siber Güvenlik Başkanlığı
    29:25 Half Life 3 söylentileri
    33:43 Depozito iade sistemi Türkiye'ye geliyor
    38:37 EFT'ye zam
    42:05 Minecraft 2 duyuruldu
    45:43 HDMI 2.2 geliyor
    46:31 Xiaomi'den yine garip ürün
    48:33 VR gözlük kullanılan mahkeme
    51:05 Kapanış

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