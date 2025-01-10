2si1 - Nvidia'nın şovu, Half Life 3 söylentileri artıyor!

2si1'in bu haftaki bölümü elbette CES 2025 fuarındaki duyurulur ve yeni teknolojiler ile geçti. Ancak Nintendo Switch 2, Half Life 3 söylentileri ve zam haberlerini de eksik etmedik. Zam ve Switch 2'nin eksik olmadığı 2si1'in yeni bölümü yayında.
00:00 2si1'de bu hafta
00:41 Giriş
01:44 RTX 5000 Serisi
09:07 AMD'nin yeni işlemcisi
11:22 Roborock'tan çorap toplayan süpürge
14:46 Lenovo'nun yeni el konsolu
20:40 Switch 2 komple sızdırıldı
22:14 Razer'ın ısıtmalı oyuncu koltuğu
24:27 11 inçlik devasa el konsolu
25:41 Lenovo Yoga 9i
26:21 PlayStation'ın yeni film ve dizi uyarlamaları
27:57 Siber Güvenlik Başkanlığı
29:25 Half Life 3 söylentileri
33:43 Depozito iade sistemi Türkiye'ye geliyor
38:37 EFT'ye zam
42:05 Minecraft 2 duyuruldu
45:43 HDMI 2.2 geliyor
46:31 Xiaomi'den yine garip ürün
48:33 VR gözlük kullanılan mahkeme
51:05 Kapanış