2si1 - Nvidia'nın şovu, Half Life 3 söylentileri artıyor!

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in bu haftaki bölümünde CES 2025 fuarındaki yeni teknolojik gelişmeleri, elbette Swith 2'yi ve zam haberlerini konuştuk. Nvidia'nın yeni ekran kartları haftanın ana olayıydı.

2si1'in bu haftaki bölümü elbette CES 2025 fuarındaki duyurulur ve yeni teknolojiler ile geçti. Ancak Nintendo Switch 2, Half Life 3 söylentileri ve zam haberlerini de eksik etmedik. Zam ve Switch 2'nin eksik olmadığı 2si1'in yeni bölümü yayında.

00:00 2si1'de bu hafta

00:41 Giriş

01:44 RTX 5000 Serisi

09:07 AMD'nin yeni işlemcisi

11:22 Roborock'tan çorap toplayan süpürge

14:46 Lenovo'nun yeni el konsolu

20:40 Switch 2 komple sızdırıldı

22:14 Razer'ın ısıtmalı oyuncu koltuğu

24:27 11 inçlik devasa el konsolu

25:41 Lenovo Yoga 9i

26:21 PlayStation'ın yeni film ve dizi uyarlamaları

27:57 Siber Güvenlik Başkanlığı

29:25 Half Life 3 söylentileri

33:43 Depozito iade sistemi Türkiye'ye geliyor

38:37 EFT'ye zam

42:05 Minecraft 2 duyuruldu

45:43 HDMI 2.2 geliyor

46:31 Xiaomi'den yine garip ürün

48:33 VR gözlük kullanılan mahkeme

51:05 Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.