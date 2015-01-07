Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Oculus Rift DK2 ön inceleme ilk izlenim

4 yıl
49,1b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oculus Rift'in şu anda satışta olan 2. geliştirici kitini inceledik. Oculus Rift DK2, yeni derinlik algılayan kamerasıyla ellerinizi de oyunun bir parçası haline getiriyor.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
the_cerberus 4 yıl
Yorumlarin coguna katilamiyorum malesef, oyun dunyasi eninde sonunda bu teknolojiye dogru kayacaktir. Sanal gercekligin oyun deneyimini artirdigi bi gercek. Tek katildigim bu fiyatlarla almanin pek mantikli olmadigi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
ebayda 799 dolar..bu para bu cihaza henüz verilmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemir7 4 yıl
uzuvlarımızla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Knisath 4 yıl
uzuvlarımızı algılaması iyi , çok büyük faydalarını göreceğiz oyunlarda kinectin uzuv algılaması daha iyi ama bakalım bu uzuv algılamayı daha iyi hale getirebilecekler mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enemywalker 4 yıl
zenfone 2 bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deadlock42 4 yıl
Zenfone 2 incelemesi bekliyoruz oculuftun daha uzun yolu. Var :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Innovative 4 yıl
Bana kalırsa daha çok gelişmesi lazım fakat yarın ki incelemeyi yinede çok merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MAD MAX 4 yıl
Teknoloji olarak güzel ama gereksiz bir alet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 4 yıl
Ben bu teknojinin kullanıldığı bir filmi baştan sona izlemek istiyorum. Çok heyecanlı birşey ortaya çıkar heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 4 yıl
Oculus az kenara çekilsin,Project neo geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eufloria 4 yıl
Bu oculus kaç yıldır geliştiriliyor piyasada göremedik ilk versiyonunu da bari birini çıkar ikincisini geliştir öyle çıkar adamlar ha bire geliştiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selimdural 4 yıl
Uzuvlarımızla derken.... HAdi hayırlısı.... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selimdural 4 yıl
Uzuvlarımızla derken.... HAdi hayırlısı.... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
45:48
2si1 | Google Stadia özel bölüm
6,9b izlenme · 1 ay
50:23
2si1 | Apple Arcade ile işler değişir mi?
7,3b izlenme · 1 ay
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
13,7b izlenme · 1 ay
03:30
Esnek ekran, telefon özelliği | Nubia Alpha akıllı saat
7,2b izlenme · 2 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
06:34
3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme
6,1b izlenme · 7 ay
04:14
Vestel Venus V7 ön inceleme
8,1b izlenme · 2 ay
02:30
Huawei P30 ön inceleme | Gece çekim yapabilen küçük kardeş
6,7b izlenme · 1 ay
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,4b izlenme · 7 ay
04:10
Arka kapakta HD ekran | Nubia X ön inceleme
7,1b izlenme · 2 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
05:44
iPhone XS ve XS Max ön inceleme
14b izlenme · 8 ay
03:59
General Mobile GM9 Plus ön inceleme
14,9b izlenme · 2 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim