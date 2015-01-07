Oculus Rift DK2 ön inceleme ilk izlenim

Genel Yayın Yönetmeni
|Yorumlarin coguna katilamiyorum malesef, oyun dunyasi eninde sonunda bu teknolojiye dogru kayacaktir. Sanal gercekligin oyun deneyimini artirdigi bi gercek. Tek katildigim bu fiyatlarla almanin pek mantikli olmadigi.
|ebayda 799 dolar..bu para bu cihaza henüz verilmez.
|uzuvlarımızla
|uzuvlarımızı algılaması iyi , çok büyük faydalarını göreceğiz oyunlarda kinectin uzuv algılaması daha iyi ama bakalım bu uzuv algılamayı daha iyi hale getirebilecekler mi ?
|zenfone 2 bekliyoruz.
|Zenfone 2 incelemesi bekliyoruz oculuftun daha uzun yolu. Var :/
|Bana kalırsa daha çok gelişmesi lazım fakat yarın ki incelemeyi yinede çok merak ediyorum
|Teknoloji olarak güzel ama gereksiz bir alet.
|Ben bu teknojinin kullanıldığı bir filmi baştan sona izlemek istiyorum. Çok heyecanlı birşey ortaya çıkar heralde.
|Oculus az kenara çekilsin,Project neo geliyor.
|Bu oculus kaç yıldır geliştiriliyor piyasada göremedik ilk versiyonunu da bari birini çıkar ikincisini geliştir öyle çıkar adamlar ha bire geliştiriyor.
|Uzuvlarımızla derken.... HAdi hayırlısı.... :)
|Uzuvlarımızla derken.... HAdi hayırlısı.... :)