Oculus Rift DK2 ön inceleme ilk izlenim

Oculus Rift'in şu anda satışta olan 2. geliştirici kitini inceledik. Oculus Rift DK2, yeni derinlik algılayan kamerasıyla ellerinizi de oyunun bir parçası haline getiriyor.

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