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    Yeni Hyundai Bayon kabuk değiştiriyor: Resmi çizimleri paylaşıldı

    Türkiye'de üretilip Avrupa'ya ihraç edilen Hyundai Bayon, ikinci nesliyle tamamen kabuk değiştiriyor. Köşeli SUV tasarımı ve dijital kokpitiyle yeni model önümüzdeki haftalarda çıkacak.

    Yeni Hyundai Bayon kabuk değiştiriyor: Resmi çizimleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Hyundai, B-SUV segmentindeki popüler temsilcisi Bayon’un ikinci neslini tanıtmaya hazırlanıyor. İlk kez 2021 yılında yollara çıkan ve 2024’te ara makyaj geçiren model, yeni nesliyle birlikte hatchback temelli siluetinden sıyrılarak çok daha sert ve köşeli bir SUV kimliğine bürünüyor.

    Türkiye açısından ayrı bir öneme sahip olan araç, İzmit tesislerinde üretilerek başta Avrupa pazarları olmak üzere küresel pazarlara ihraç ediliyor. Yeni neslin de Türkiye ve Avrupa pazarındaki B-SUV dengelerini baştan tanımlaması bekleniyor.

    Art of Steel tasarımı: Köşeli ve kaslı hatlar

    Yeni Hyundai Bayon kabuk değiştiriyor: Resmi çizimleri paylaşıldı
    Casus fotoğraflar üzerinden oluşturulan bir render.

    Yayınlanan resmi tasarım çizimleri ve daha önce yakalanan casus fotoğraflar, aracın Hyundai’nin yeni "Art of Steel" (Çeliğin Sanatı) tasarım diline geçiş yaptığını doğruluyor. Yeni i20'nin crossover hatlarına yaklaşması üzerine Hyundai mühendisleri, Bayon’u daha "gerçek bir SUV" gibi hissettirmek adına radikal değişikliklere gitti.

    Bayon'da bölünmüş far imzası devam ediyor ancak L formundaki ince gündüz LED'leri ve tampon kenarlarına entegre edilen dinamik aydınlatmalar, aracın genel formuyla uyumlu olacak şekilde güncellenmiş. Ayrıca, ön ve arka tamponlarda yer alan büyük karter koruma kaplamaları ve kaslı çamurluklar da dikkat çekiyor. Hatchback algısını tamamen kıran yüksek tavan ve yükseltilen omuz çizgisi de dokunuşlar arasında.

    İç mekanda çift 12.3 inç ekran ve fiziksel tuşlar

    Yeni Hyundai Bayon kabuk değiştiriyor: Resmi çizimleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Bayon’un kabini, Güney Amerika’da sergilenen yeni nesil i20 mimarisini temel alıyor. Üst donanım paketlerinde çift 12.3 inçlik bitişik dijital gösterge ve multimedya ekranı yer alacak. Dokunmatik karmaşasına teslim olmak istemeyen marka, orta konsolda üç adet geleneksel dairesel klima kumandasını tutarak ergonomiyi ön planda tutmayı sürdürüyor.

    Motor seçenekleri: 1.2 hafif hibrit hamlesi

    Yeni nesil Bayon’un mevcut mimarinin geliştirilmiş bir versiyonu üzerinde yükselmesi bekleniyor. Bölgesel pazarlara göre benzinli, MHEV (hafif hibrit) ve LPG/CNG seçenekleri sunulacak. Avrupa pazarında mevcut 1.0 litre turbo 3 silindirli motor yerine 1.2 litrelik hafif hibrit motor seçeneğinin öne çıkacağı konuşuluyor.

    Pazar konumlandırması olarak Avrupa'da tamamen elektrikli Inster ile daha büyük olan Kona modelleri arasında konumlanacak olan yeni Bayon, önümüzdeki haftalarda resmi lansmanıyla podyuma çıkacak.

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