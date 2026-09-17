Yeni Hyundai Bayon kabuk değiştiriyor: Resmi çizimleri paylaşıldı

Türkiye açısından ayrı bir öneme sahip olan araç, İzmit tesislerinde üretilerek başta Avrupa pazarları olmak üzere küresel pazarlara ihraç ediliyor. Yeni neslin de Türkiye ve Avrupa pazarındaki B-SUV dengelerini baştan tanımlaması bekleniyor.
Art of Steel tasarımı: Köşeli ve kaslı hatlar
Yayınlanan resmi tasarım çizimleri ve daha önce yakalanan casus fotoğraflar, aracın Hyundai’nin yeni "Art of Steel" (Çeliğin Sanatı) tasarım diline geçiş yaptığını doğruluyor. Yeni i20'nin crossover hatlarına yaklaşması üzerine Hyundai mühendisleri, Bayon’u daha "gerçek bir SUV" gibi hissettirmek adına radikal değişikliklere gitti.
Bayon'da bölünmüş far imzası devam ediyor ancak L formundaki ince gündüz LED'leri ve tampon kenarlarına entegre edilen dinamik aydınlatmalar, aracın genel formuyla uyumlu olacak şekilde güncellenmiş. Ayrıca, ön ve arka tamponlarda yer alan büyük karter koruma kaplamaları ve kaslı çamurluklar da dikkat çekiyor. Hatchback algısını tamamen kıran yüksek tavan ve yükseltilen omuz çizgisi de dokunuşlar arasında.
İç mekanda çift 12.3 inç ekran ve fiziksel tuşlar
Motor seçenekleri: 1.2 hafif hibrit hamlesi
Yeni nesil Bayon’un mevcut mimarinin geliştirilmiş bir versiyonu üzerinde yükselmesi bekleniyor. Bölgesel pazarlara göre benzinli, MHEV (hafif hibrit) ve LPG/CNG seçenekleri sunulacak. Avrupa pazarında mevcut 1.0 litre turbo 3 silindirli motor yerine 1.2 litrelik hafif hibrit motor seçeneğinin öne çıkacağı konuşuluyor.
Pazar konumlandırması olarak Avrupa'da tamamen elektrikli Inster ile daha büyük olan Kona modelleri arasında konumlanacak olan yeni Bayon, önümüzdeki haftalarda resmi lansmanıyla podyuma çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: