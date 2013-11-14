Oculus Rift'i kullandık: Oyunlarda sanal gerçeklik dönemi

Son dönemin en çok konuşulan teknolojik ürünlerinden biri de hiç şüphe yok ki Oculus Rift. Oyunlarda sanal gerçeklik sağlayan ve kullanıcısını oyunun içerisine dahil eden Oculus Rift aynı zamanda yeni nesil eğlence deneyiminin de kapısını aralıyor. Oyun yapımcılarının arka arkaya destek vereceğini açıkladığı, John Carmack'ın bizzat geliştirme çalışmalarının başına geçtiği Oculus Rift'le ilgili ilk izlenimlerimiz özel videomuzda.

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