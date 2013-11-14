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Oculus Rift'i kullandık: Oyunlarda sanal gerçeklik dönemi

6 yıl
47,6b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemin en çok konuşulan teknolojik ürünlerinden biri de hiç şüphe yok ki Oculus Rift. Oyunlarda sanal gerçeklik sağlayan ve kullanıcısını oyunun içerisine dahil eden Oculus Rift aynı zamanda yeni nesil eğlence deneyiminin de kapısını aralıyor. Oyun yapımcılarının arka arkaya destek vereceğini açıkladığı, John Carmack'ın bizzat geliştirme çalışmalarının başına geçtiği Oculus Rift'le ilgili ilk izlenimlerimiz özel videomuzda.
 

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kymelria 6 yıl en beğenilen
Neredeyse 20 yıl olmuş bilim teknikte okuyalı

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peters 6 yıl
O tanıtılan gözlüğün atası budur bilenler bilir.
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Lord Melkor 6 yıl
angelus26
30 Yaşındayım ama keşke bi 10 sene daha dünya ya erken gelseymişim diyorum.. :)Daha neler görüceğimi merak ediyorum..

Bende 21 yaşındayım keşke biraz daha erken doğsaymışım diyorum insan kalitesi gittikçe daha da düşüyor diğer gelişmelerden daha önemlisi insan kalitesi bence
angelus2630 Yaşındayım ama keşke bi 10 sene daha dünya ya erken gelseymişim diyorum.. :)Daha neler görüceğimi merak ediyorum..Bende 2...
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18.Bayezid 5 yıl
Alınır
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.:asci:. 6 yıl
sword art online gibi bişey çıksa tamamdır:)
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cellat87 6 yıl
Yeni oyuncagımı buldum sanırım :)
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HAAltuntas 6 yıl
Son dönemdeki teknolojik yenilikler arasında denemeyi en çok istediğim bu oldu. Umarım en kısa zamanda gelir.
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dBZerodealer- 6 yıl
Arka plandaki yaşlı adam çok uyuz kovun gitsin
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deadlock42 6 yıl
bun e panpa
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Behlül 6 yıl
Profesyonel kullanımda belki olmaz ama, 3 monitörlü oyun sistemlerini gereksiz kılar mı acaba
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SuperSantorelli 6 yıl
kac yıl once burak kut klıp'de (benımle oynama) bu cıhazın atasını kullanıyordu,hey gıdı zaman :)
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Elefue 6 yıl
SONY HMZ-T2 fiyat 2000 Liranın üstünde kim alabilecekte kullanacak.
Bu cihazın sadece normal film izlenen ucuz bir versiyonu olsa kulaklık gibi alıpta kullanabilsek 3D sanal gerçeklik felan fiyat artıyo
Bi ara General Mobile veriyordu bi gözlük.
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Mete Can Karahasan 6 yıl
Görüntüyü gerçek zamanlı gözlüğe yansıtabilmek için şu anda 16 ms grafik çizimi, 1.5 ms kablo aktarımı, 16ms ekran çizimi, +8ms renk tonu değişimi falan gerekiyor toplasan 60 kare saniye görüntü çıkarsak 20 kare saniye anlık görüntü hızı oluyor diyor.
Görüntüyü gerçekçi kılabilmek için bir kere LCD teknolojisi yeterince hızlı değilmiş, OLED'e geçmişler(oled ısınıyor diyorlar turuncu renklerde, alev görselleri izlerken gözler kuruyacak anlaşılan
). Grafik çizimini de hızlandırmanın yollarını arıyorlarmış, toplamda 16 ms gecikmeye düşürmek istiyorlarmış tüm yolu.
Görüntünün çizim zamanlayıcısı ile oyun hesaplama zamanlayıcısını da ayırabilirlermiş. Mesela oyun çevresel hesaplaması saniyede 30 kare saniye olurken, görüntüyü hızlandırmak için çizimi saniyede 80 kareye çıkabilirlermiş. Bu sayede kontrolcü gecikmesi çok azalabilirmiş.
Görsel olarak tatmin edici olması için de süper örneklem üzerine çoklu örneklem çalıştırmak gerekiyormuş, bunların üzerine bir de üç boyutlu olması için her kareyi iki göz için iki ayrı sefer çizmek gereksinimi de grafik hesaplama gereksinimini çok abartıyormuş. Kısa dönemde çok hedef ortaya koysalar da, önümüzdeki yıllarda grafik birimlerinin yeterli hesaplamaya çıkabilmesi için bayağı yüksek performansa ihtiyacı varmış diyor.
Başınızı sağa sola hareket ettirdiğinizde de, sahnenin yüklenmesinde gecikmesi oluyormuş. Yukarı aşağı yönde harekete daha esnek ama sağa sola daha belirgin gecikme hissediliyormuş. Tüm bunlar hesaplama ve panel teknolojisinin gelişimine bağlı diyor.
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Galaxys7 6 yıl
Playstation 5 bu gözlükle gelir artık. Playstation 4'de sanal gerçeklik olayına girmemişler:)
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iARDAs 6 yıl Galaxys7
Galaxys7

Playstation 5 bu gözlükle gelir artık. Playstation 4'de sanal gerçeklik olayına girmemişler:)

Belki Oculus Rift i ileride PS4e koyarız demişti Sony.

Ama 720pden yukarısı zor PS4de.
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frostburn 6 yıl
bunun 4k cozunurluk destekleyen versiyonunu yapsınlar cüzdanı bırakır alırım
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aspirin_00 6 yıl
TeufeL-07
Gerçekten şu dünyada şuanda en beklediğim teknoloji bu . Oğlum televizyona yakından bakma lafını duya duya büyüdük. Hep yalanmıydı acaba bunlar ? Baksanıza ekranı gözümüze soktular. Artı yıllardır 3D kullanıyorum hiçbir bozulmada yaşamadım.

3d fimlerde bile 1 saati aşkın kullanımda insanda göz yorgunluğu çıkartıyor nasıl göz var sende
göz doktoruna gidip baktırdın mı ? hiç mi problem yok gözlerinde doğduğun gibiler mi ?
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Executor06 6 yıl
Korku oyunlarında gerçekten kalp krizi geçirtir bu ürün

Bir an önce gelişip yaygınlaşmasını çok isterim, oyun dünyasını bambaşka bir düzeye getirecektir. Sinema-dizi izlemek de hakeza muazzam olacaktır.
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