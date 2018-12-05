OnePlus 6T mercek altında: Çok hızlı, daha iddialı

OnePlus 6T hem tasarımı hem de ekrandan parmakizi okuma teknolojisi ve büyüyen pil kapasitesi ile daha iddialı. Üstüne rekabetçi fiyat ve OnePlus hızını ekleyince ortaya güçlü bir cihaz çıkmış.

OnePlus'ın en yeni amiral gemi akıllı telefon modeli olan OnePlus 6T, daha şık bir tasarımı ekrandan parmakizi okuma teknolojisi, daha büyük pil ve alışık olduğumuz çılgın OnePlus performansı ile getiriyor. Aynı zamanda 8GB RAM'e sahip olan telefonu kutusundan çıkartıp kullanıyor, ekrandan parmakizi okuyucusunun hızından tutun da kamera testine kadar merak edilen her detayını masaya yatırıyoruz.

Cihazı bize sağlayan Zahter1 Youtube kanalına teşekkür ederiz.