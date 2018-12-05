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OnePlus 6T mercek altında: Çok hızlı, daha iddialı

5 ay
22,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OnePlus 6T hem tasarımı hem de ekrandan parmakizi okuma teknolojisi ve büyüyen pil kapasitesi ile daha iddialı. Üstüne rekabetçi fiyat ve OnePlus hızını ekleyince ortaya güçlü bir cihaz çıkmış.
OnePlus'ın en yeni amiral gemi akıllı telefon modeli olan OnePlus 6T, daha şık bir tasarımı ekrandan parmakizi okuma teknolojisi, daha büyük pil ve alışık olduğumuz çılgın OnePlus performansı ile getiriyor. Aynı zamanda 8GB RAM'e sahip olan telefonu kutusundan çıkartıp kullanıyor, ekrandan parmakizi okuyucusunun hızından tutun da kamera testine kadar merak edilen her detayını masaya yatırıyoruz.
Cihazı bize sağlayan Zahter1 Youtube kanalına teşekkür ederiz.

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Zahter1 5 ay en beğenilen talia253
Aselam.
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DH Misafiri 5 ay
VoWifi özelliği Türkiye'de operatörler tarafından destekleniyor mu?
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Yeşilbarış 5 ay
geniş ekranı seçince sayfayı yenimesi de ayrı skandal
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Das Boot 5 ay
Niyeyse şu cift sim kart destegi bana cok itici geliyor. Bir nevi avantaj aslinda fakst gecmiste çin mali ucuz cihazlarin tumu cift sim destekli olduklari icin oyle bir algi kaldi millette.
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intel7mix 5 ay Das Boot
Firmalarda çalışan birisi için yedek telefon olmadan tel telefonla işini hallede biliyorsun.
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DH Misafiri 5 ay
Bu modelin sar değerleri çok yüksek. İncelemelerinizde (konunun içinde,videonun içinde değil) sar değerinin yüksek olduğundan bahsedin lütfen.
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intel7mix 5 ay DH Misafiri
sar değeri kaç. Sar değeri önemliyse htc ile yola devam etmelisini u11 bile sar değeri rakiplerine karşı çok düşüktü.
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spirituals 5 ay
Geliyor gönlümün efendisi. Oneplus one, 3 3t 5 5t 6 aldım sıra sende 6T. N11 Hepsiburada getirsin de alalım :) pasaport kayıt hakkımız da bitti.
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WoXeD 5 ay spirituals
hakkın olsada 500 tl... cihaz alıp kaydı geciktirmiş bi arkadaşım için 500den kayıt yaptım.içim acıdı :)
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DH Misafiri 5 ay
bu cihazın sar değerleri nedir bilen varmı?
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Mesudum 5 ay
One Plus 5 kullanmaktayım.
Şimdilik tek şikayetim, BT menzili olacak. Kolumdaki saat olsun, BT kulaklık olsun, kışlıkları giyince bağlantıyı koparmakta veya zayıflayıp kesintiye uğratmakta.
Eksiklik olarak kablosuz şarj isterdim, varsın hızlı şarj olmasın. Çünkü fiziksel temas isteyen kulaklık gibi şarj noktasının da hırpalanmasından kaçınmak için, özellikle yılların getirdiği Samsung hasarlarından sonra, iyi bir özellik olurdu.
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WoXeD 5 ay Mesudum
hızlı şarj vazgeçilmezim.kablosuz şarj olmasada olur.kablosuz şarj için kılıf içi ürünler satılıyor bu arada kullanabilirsin.bluetooth içinde op kaliteli bağlantıyı öntanımlı seçiyor.geliştirici modunu açıp gelişmiş ayarlardan bağlantı tipini değiştirebilirsin.videolar var youtube da.
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tecnikadamoguz01 5 ay
DH uygulamasında videoyu açıpta cihazı aşırı kasan varmı .?
Cihazım G6
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muhayyel genç 5 ay
One Plus'ın oyun performansından memnun musunuz?
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intel7mix 5 ay muhayyel genç
zaten en yüksek chipset var nasıl memnun olamasın ki ?
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MaFiAMaX 5 ay
Duvardaki Max Payne tablosunu asana selam olsun...
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