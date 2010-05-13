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Philips, GoGear Ariaz adını verdiği Mp3 çalarını satışa sundu

Dünyanın önde gelen ev elektroniği üreticilerin Philips, GoGear Ariaz adı verilen Mp3 çalarını satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Hollanda merkezli elektronik ve ev aletleri üreticisi Philips, GoGear Ariaz isimli Mp3 çalarını satışa sundu. Metalik kasa rengine sahip olan GoGear Ariaz'da 8 GB dahili hafızaya yer verilmiş. Mp3 çalar özelliğinin yanında video da oynatabilen GoGear Ariaz'da 2.4 inç boyutunda renkli ekrana yer verilmiş. RDS destekli FM radyoya sahip olan GoGear Ariaz, 20 frekansı hızlı erişim için kaydedebiliyor. Philips'in GoGear Ariaz'da kullandığı dahili batarya, kullanıcılara 45 saate varan müzik dinleme imkanı veya 5 saate varan video izleme imkanı sunuyor. Ses kayıt cihazı olarak ta işlev gören GoGear Ariaz'da Philips'in FullSound adını verdiği teknoloji yer alıyor. Ariaz'ın bu teknoloji sayesinde kullanıcılara CD kalitesinde ses deneyimi vereceği belirtiliyor. Philips GoGear Ariaz mp3 çaların, MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, JPG, BMP, WMV ve MJPEG dosya formatlarını desteklediği ifade edildi. Philips'in GoGear Ariaz ile birlikte sunduğu Philips Songbird isimli yazılım sayesinde bilgisayar ve Ariaz arasında senkronizasyon işlemi yapılabiliyor.

Philips'in yeni mp3 çaları GoGear Ariaz'ın 79.99$'dan satışa sunulduğu belirtildi.

 


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar abim bana bundan aldı ama arkadaşımın topu geldi ve yere düştü bişey olmadı ama zaten şarjıda bitikti şarj ettim ama şuan açılmıyor korkuyorum ne olmuştur acaba ltf cvp yazınnn
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DH Misafiri 9 yıl
bende bu phılıps kullanıyorum ve ses harika sony halt etmiş aynı özelliklere daha fazla para verilmez
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Fîrzen 9 yıl
80 dolar mı? Çok iyi ya gerçekten. buraya geldiğinde en az 200 tl olur ama orda fiyatı hakkaten ucuzmuş.
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TELESCOPE 9 yıl
hiçte fena değilmiş,Philips yılların firması
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