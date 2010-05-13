Philips, GoGear Ariaz adını verdiği Mp3 çalarını satışa sundu

Hollanda merkezli elektronik ve ev aletleri üreticisi Philips, GoGear Ariaz isimli Mp3 çalarını satışa sundu. Metalik kasa rengine sahip olan GoGear Ariaz'da 8 GB dahili hafızaya yer verilmiş. Mp3 çalar özelliğinin yanında video da oynatabilen GoGear Ariaz'da 2.4 inç boyutunda renkli ekrana yer verilmiş. RDS destekli FM radyoya sahip olan GoGear Ariaz, 20 frekansı hızlı erişim için kaydedebiliyor. Philips'in GoGear Ariaz'da kullandığı dahili batarya, kullanıcılara 45 saate varan müzik dinleme imkanı veya 5 saate varan video izleme imkanı sunuyor. Ses kayıt cihazı olarak ta işlev gören GoGear Ariaz'da Philips'in FullSound adını verdiği teknoloji yer alıyor. Ariaz'ın bu teknoloji sayesinde kullanıcılara CD kalitesinde ses deneyimi vereceği belirtiliyor. Philips GoGear Ariaz mp3 çaların, MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, JPG, BMP, WMV ve MJPEG dosya formatlarını desteklediği ifade edildi. Philips'in GoGear Ariaz ile birlikte sunduğu Philips Songbird isimli yazılım sayesinde bilgisayar ve Ariaz arasında senkronizasyon işlemi yapılabiliyor.

Philips'in yeni mp3 çaları GoGear Ariaz'ın 79.99$'dan satışa sunulduğu belirtildi.