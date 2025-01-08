Philips Hue, yapay zeka aydınlatma seçenekleri sunacak

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Tam Boyutta Gör Philips Hue kullanıcıları yakında kendi yapay zeka destekli aydınlatma sahnelerini oluşturabilecek. Philips Hue'nun yeni üretken yapay zeka aydınlatma asistanı, aldığı sesli veya yazılı komutla kullanıcının duruma, ruh haline veya stile göre kişiselleştirilmiş aydınlatma sahneleri oluşturmasına olanak tanıyacak.

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Philips Hue uygulamasına yapay zeka asistanı geliyor

Asistan, mevcut Philips Hue galerisinden sahneler önerecek veya tamamen yeni bir sahne oluşturacak. Yapay zeka asistanı, sahneler oluşturmanın yanı sıra, parlaklık seviyesi ve renk dahil olmak üzere mevcut ışık ayarlarını düzenlemek için de kullanılabilecek.

Philips Hue, AI asistanın markanın tüm ışıklarıyla uyumlu olacağını söylüyor. Üretken yapay zeka desteği, 2025’in ilk çeyreğinde gelecek.

AI destekli aydınlatma asistanı, Philips Hue'nun Salı günü duyurduğu tek şey değil. Philips Hue Sync TV uygulaması artık LG TV'leri desteklerken, renk değiştiren Philips Hue Datura tavan lambası 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Çerçevesiz tavan paneli, ayrı ayrı kontrol edilebilen bir çift ışık ve özelleştirilebilir renk efektleri sunuyor.

Philips Hue ayrıca duman alarmı ses algılama ve canlı kamera yayınlarını Amazon Alexa ve Google Nest Hub'a aktarma gibi yeni akıllı ev güvenlik özelliklerini duyurdu. Kullanıcılar artık canlı kamera görüntülerini kontrol edebilecek veya sistem ayarlarını doğrudan cihazdan planlayabilecek.

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