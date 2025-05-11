Philips’ten oyunseverlere özel yüksek performanslı yeni monitör

Tam Boyutta Gör

Philips, oyunculara yönelik Evnia serisine rekabetçi arenalara hitap eden güçlü bir model daha ekledi. 24.5 inç boyutundaki Evnia 25M2N5200U, özellikle hız, netlik ve tepki süresinin kritik olduğu oyun türlerinde üst düzey performans sunmayı hedefliyor.

Monitör, 1920x1080 çözünürlüklü hızlı IPS paneliyle geliyor. 360Hz tazeleme hızıyla kutudan çıkan ekran, DisplayPort 1.4 bağlantısıyla 390Hz’e kadar çıkabiliyor. 1ms GtG tepki süresi, Smart MBR moduyla 0.3ms seviyesine kadar düşüyor. Adaptive Sync desteği sayesinde görüntü kırılmaları ortadan kalkıyor, düşük gecikme süresiyle de oyun deneyimi çok daha akıcı hâle geliyor.

Görsel kalite tarafında ise VESA DisplayHDR 400 sertifikası dikkat çekiyor. 400 nit parlaklık sunan ekran, %110 sRGB renk alanını kapsıyor ve ΔE<2 renk doğruluğuyla yalnızca oyun için değil, içerik üretimi için de uygun bir zemin hazırlıyor. Karanlık sahnelerde detayları öne çıkaran SmartContrast ve Stark ShadowBoost teknolojileri de eklenmiş.

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Bağlantı tarafında çift HDMI 2.0 (240Hz’e kadar), DisplayPort 1.4, bir USB-B ve dört USB-A bağlantısı yer alıyor. USB portlarından biri hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca dahili 2W stereo hoparlör ve 3.5mm kulaklık çıkışı da bulunuyor.

Ergonomik standı sayesinde yükseklik ayarı, eğme, döndürme ve pivot desteği sunan monitör; Flicker-Free, LowBlue ve SmartUniformity gibi göz konforuna yönelik özellikleri de ihmal etmiyor. Oyuncular için SmartImage ve Smart Crosshair gibi hazır görüntü profilleriyle kişisel tercihlere göre hızlı ayar imkânı da var.

Philips Evnia 25M2N5200U’nun Mayıs 2025 ortasında satışa çıkması bekleniyor. Resmi fiyatı 329 sterlin olarak açıklanırken, bu da yaklaşık 410 dolara denk geliyor. Diğer pazarlarda da kısa süre içinde raflarda olması planlanıyor.

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