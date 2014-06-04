Philips SoundShooter SBT30 Video İnceleme

DH Sezer Philips'in SoundShooter SBT30 modelli taşınabilir, küçük ve iddialı el bombası tasarımına sahip hoparlörü karşınızda.
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Bu hoparlörü almayı düşünüyorum fakat ses kontrol düğmesi yokmuş üzerinde. Ben telefon ile kullanacağım fakat ses kontrolü nasıl yapılıyor? Telefondan mı kısılıyor yada yükseltiliyor?
Avansastan 10 tl ye geldi ürünü 30 liraya satıyorlar.170 tl gibi alışveriş yapınca 10 liraydı.
Ürün harika bir şey.
Ses gücü çok iyi. Bluetooth çekim gücü harika. Altında vantuz var dışı sağlam bir plastik. Duvara, cama, buzdolabına. Laptopun kapağının arkasına masaya hatta alnıma koluma bile yapıştımı bırakmıyor.
Ses gücü çok iyi şarjı en yüksek seste 3-4 saat gidiyor.
Şarj süresi yaklaşık 30-40 dk.
Telefon özelliğide çok iyi üzerinde 3 adet tuş var. Ses açma bağlantı kabulü.yapılabiliyor.
Tabletimle telefonumla harika uyumlu. Telefonun bluetoothu açıksa ürünü üzerindeki on off dan açınca 5 10 snde otomatik bağlanıyor.
Philips 100 liraya kötü bir tasarım yapmış.Ürünün fiyatı da 100 lira etmez.
Masayı titretiyor zaten sona getiremiyorum. Yağmurlu açık havada bile son sese gelmeden çok şiddetli ses veriyor.
Philips'i Teknosa'da denemiştim; millet rahatsız olmasın diye az açayım dedim meğer sondaymış
renk kattınız
bir kere daha anladım..
Yukarıdaki Philips cihazda olmayıp Pure de olanlar:
1- 85 lira fiyat. Kargosuz.
2- Ses kontrollleri ve Bluetooth 3.0
3- Çift hoparlör olmasına rağmen 8 saat pil
4- 4 Watt çıkış gücü
5- 4 Ohm hoparlörler
6- Kart yuvası ile telefonun pili bitse de veya pil harcamadan çalabilme.
7- Bilgisayara takılınca kart okuyucu olabilme.
8- Kart okuyucu ve kulaklık takıp MP3 player olarak kullanma.
9- Üzerindeki tuşlar ile telefonu cebinden çıkartmadan şarkı değiştirebilme
10- Ses kısıp açabilme.
11- Çift hoparlör ile daha yüksek ses.
12- Korumalı hoparlörler.
13- Telefonla konuşurken daha iyi görüşme imkanı.
Merak eden varsa: urun.gittigidiyor.com/...