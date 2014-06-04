Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Philips SoundShooter SBT30 Video İnceleme

4 yıl
13,9b
2
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Philips'in SoundShooter SBT30 modelli taşınabilir, küçük ve iddialı el bombası tasarımına sahip hoparlörü karşınızda.
Philips'in SoundShooter SBT30 modelli  taşınabilir, küçük ve iddialı el bombası tasarımına sahip hoparlörü karşınızda.
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
afanesavo 2 yıl
ürün hakkında yeteli bilgiyi edindik. teşekkürler. ancak bu inceleme videolarını daha kısa tutarsak dha faydalı olur. bir inceleme için 7 dk çok fazla. bir de ürünün üzerinde kıl bırakmasaydınız daha iyi olurdu... :) baya bi inceleme yapılmış video hazırlanmadan önce anlaşılan :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Philips SoundShooter SBT30 Video ?nceleme
ugg norge zkrainynba.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaXiLoPeZ 4 yıl DH Sezer
DH Sezer
Philips'in SoundShooter SBT30 modelli  taşınabilir, küçük ve iddialı el bombası tasarımına sahip hoparlörü karşınızda.



Bu hoparlörü almayı düşünüyorum fakat ses kontrol düğmesi yokmuş üzerinde. Ben telefon ile kullanacağım fakat ses kontrolü nasıl yapılıyor? Telefondan mı kısılıyor yada yükseltiliyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
citykhan 4 yıl
Bende buna benzer bir ürün aldım. Greentech marka.
Avansastan 10 tl ye geldi ürünü 30 liraya satıyorlar.170 tl gibi alışveriş yapınca 10 liraydı.
Ürün harika bir şey.
Ses gücü çok iyi. Bluetooth çekim gücü harika. Altında vantuz var dışı sağlam bir plastik. Duvara, cama, buzdolabına. Laptopun kapağının arkasına masaya hatta alnıma koluma bile yapıştımı bırakmıyor.
Ses gücü çok iyi şarjı en yüksek seste 3-4 saat gidiyor.
Şarj süresi yaklaşık 30-40 dk.
Telefon özelliğide çok iyi üzerinde 3 adet tuş var. Ses açma bağlantı kabulü.yapılabiliyor.
Tabletimle telefonumla harika uyumlu. Telefonun bluetoothu açıksa ürünü üzerindeki on off dan açınca 5 10 snde otomatik bağlanıyor.
Philips 100 liraya kötü bir tasarım yapmış.Ürünün fiyatı da 100 lira etmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ynal 4 yıl
Tasarım güzelde o renk ne ya mavi el bombası mı olur?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AvriL 4 yıl
tasarım güzel ama ses tatminkar değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zig Zag 4 yıl
Abi D&R'da 140 liraya Monster Clarity HD var bunu kesinlikle ezer ses yönünden.
Masayı titretiyor zaten sona getiremiyorum. Yağmurlu açık havada bile son sese gelmeden çok şiddetli ses veriyor.

Philips'i Teknosa'da denemiştim; millet rahatsız olmasın diye az açayım dedim meğer sondaymış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Sezer bey ağzınıza sağlık çok güzel bir inceleme olmuş....
renk kattınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar bu urun yenı model falanmı bende vıdeo bende acılmadıda yenı modelse denemek lazım ılkının sesı dusuktu ama yenı model degılse en az 1 senelık urun donanımhaberde ılgınc olmus bır nevı hort olmus forum konusu gıbı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
6 ay kadar önce aldığım Pure marka bluetooth hoparlörün değerini
bir kere daha anladım..
Yukarıdaki Philips cihazda olmayıp Pure de olanlar:
1- 85 lira fiyat. Kargosuz.
2- Ses kontrollleri ve Bluetooth 3.0
3- Çift hoparlör olmasına rağmen 8 saat pil
4- 4 Watt çıkış gücü
5- 4 Ohm hoparlörler
6- Kart yuvası ile telefonun pili bitse de veya pil harcamadan çalabilme.
7- Bilgisayara takılınca kart okuyucu olabilme.
8- Kart okuyucu ve kulaklık takıp MP3 player olarak kullanma.
9- Üzerindeki tuşlar ile telefonu cebinden çıkartmadan şarkı değiştirebilme
10- Ses kısıp açabilme.
11- Çift hoparlör ile daha yüksek ses.
12- Korumalı hoparlörler.
13- Telefonla konuşurken daha iyi görüşme imkanı.
Merak eden varsa: urun.gittigidiyor.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drfree1 4 yıl
Caldiginiz müziklerin ismini alabilirmiyim ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,7b izlenme · 7 ay
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
04:12
ISI 24 Sıcaklık ve Nem Takip Sistemi
11,4b izlenme · 11 ay
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
4,3b izlenme · 5 gün
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
18:01
Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım
3,2b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim