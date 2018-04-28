Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Playstation varken Xbox alınır mı?

1 yıl
11,7b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2si1'in belki de en uzun soluklu tartışması burada. Yeşil köşede Mesut Çevik, Siyah köşede Enis Kirazoğlu! Bakalım anlaşabilecekler mi? Tartışma uzayınca 2si1'in içinden çıkartıp ayrı bölüm yaptık :D
Bu konu aslında XBox ne yaparsa kurtulur isimli 2si1 haber başlığıydı fakat tartışma uzayınca biz de kesip ayrı video yapalım dedik. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Gece Koklayıcısı 1 yıl en beğenilen
Alınır,Xbox One X fiyatına 4K oynatacak hiçbir bilgisayar alamazsın.
Daha EA Pass,One S'in F/P oranının altın oran seviyesinde olmasını filan dahil etmiyorum
Şahsen GOW,Uncharted gibi ps exc. oyunları oynamak istemesem One S alır geçerdim
Alınır,Xbox One X fiyatına 4K oynatacak hiçbir bilgisayar alamazsın.Daha EA Pass,One S'in F/P oranının altın oran seviyesinde olmasını filan dahil etmiyoru...
Devamını Gör
Yanıtla +125
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gamerasi 1 yıl
Mesut bey artık oyun muhabbeti yapmasa. Oyuncu kimliği olarak çok zayıf bir profil çiziyor.
2 Yanıt Yanıtla +111
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FLowme131 1 yıl
Abi Xbox neden hep geride ben onu anlayamıyorum. Ne olursa olsun insanlar xbox ı gömüp playstation'ı övüyorlar.
Yeni nesil konsolların ilk çıkışında ps4 donanım olarak öndeydi, xbox oyun olarak "açık ara" öndeydi. O zaman hiç kimse oyunlar hakkında konuşmuyordu yok 900p vb. xbox ile dalga geçiliyordu. Oyunu olmamasına rağmen ps4 1080p oynattığı için övülüyordu, xbox yerine tercih ediliyordu.
Şimdiye bakıyoruz xbox one x gücüne yaklaşan konsol yok true 4k oyun oynadığın tek konsol fiyatı ps4 pro fiyatına 2000tl ye satılıyor. 900p ile 1080p arasındaki farka takılan insanlar şimdi 2440p ile 1080p arasındaki farka takılmıyor da konsolun ilk çıkışında takılmadıkları oyun farkına laf yapıyorlar. Ps exc. oyunları çıkmadan önce önemli olan tek şey donanımdı. Nedense donanımda ps öndeyken donanım övüldü, şimdi donanımda xbox önde, ps oyunlarda öne geçti bu sefer bu sefer oyunlar önemli oldu.
Gamepass ve Ea Acess'i hiç saymıyorum bile.
Xbox hem donanım, hem oyun tarafında öne geçse siz yine playstation'ı övecek başka bir şey çıkartırsınız.
Abi Xbox neden hep geride ben onu anlayamıyorum. Ne olursa olsun insanlar xbox ı gömüp playstation'ı övüyorlar.Yeni nesil konsolların ilk çıkışında ps4 don...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +104
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
7 Avatar Avatar Avatar
M4HIR 2 hf.
Xboxa karşı değilim zamanında 2 tane 360 kullandım xbox alacak arkadaşlara şimdiden takas yapacak spotcu bulmakta kolay gelsin kimse ps gibi xbox oyunlarını adam akıllı takas yapmaz yada kendi xboxunu satmak istediğinde hiçbi spotcu almaz alsa bile zorla çok düşük değere alacaktır.
EKLEME: ilk makinem kırmızı ışıktan öldü
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cat_power 2 hf.
XBOX ONE S kullanıyorum, aldığım zamanlar One X 1900~2000 TL bandıydaydı sanırım, bu kadar artacağını ne bileyim :)
EA Access + GAME PASS aboneliğim var. Game Pass'i bi ara kampanyadan 6 aylığını 87 liraya almıştım, 2 tane aldım, yani 1 sene temiz. Her hafta yeni oyunlar geliyor. Benim için fazlasıyla yeterli. Cities Skylines, Tomb Raider, Mass Effect, Forza Horizon vs vs.. EA Access olduğu için Fifa 18 de var.. Dediğim gibi, az farkla 4K oynamak da vardı, ama şimdi bu varken sat, fark ver, diğerini al gereksiz geliyor. Kimse kardeşlik vs demesin, kalbini kırarım.. Ayrı ayrı hesaplarda oyunlar, vs uğraşmak istemiyorum..
Gamepad zaten çok daha konforlu.. Fi tarihinde PS4 alıp, 1 hafta içinde nasıl koşarak sattığım aklıma geldi de..
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
d3vstator 2 hf. -Dark Poison-
Ben MS un bu tip tip bir uygulama ile yayıncılığa destek vermediğini, böyle bir uygulama olmadığını ifade ediyorum. Adamlar mixer üzerinden yayininizi yapin diyor, işin özü. Sonuç olarak bir uygulama ile destek verilmemiş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x3x 2 hf. d3vstator
Ben de yazayım belki anlarsın. Xbox ta twicht uygulaması var ve hiçbir ek cihaza ihtiyaç duymadan yayın yapılabiliyor. Hatta bizzat ben kendim denemek için yaptım, arkadaşlarım da izledi. Tek tuşla yayına başlayabiliyorsun. Xbox ı gömecek konun kalmadı sanırım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 2 hf.
Xbox one almak için bundan daha iyi bir zaman olamaz. Adamlar 3 aylık game pass ücretini 5,90 lira yapmışlar. Bu nesilde oyunculara yapılmış en büyük kıyaktır bu. EA access i söylemiyorum bile.
Ben xbox one s i kurdum, 3 aylık game pass de yapıştırdım, ayrıca istediğin oyunu tak diye almak güzel bir duygu. Ps4 de paramızla oyun alamıyoruz, bu bile xbox a geçmek için başlı başına bir neden.
Ps4 ü de last of us 2, death stranding, ghost of tsushima gibi oyunlar için elimde tutuyorum mecbur.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Floydian Pink 2 hf. Redunay
Hocam çok doğru dediniz imkan olsa şu anda durmam Xbox alırım. Ps aşırı bunalttı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HunTeRFoReWeR 2 hf.
Hocam 2 konsolda hatta Nintendo da beraber alınır.. Hepsinin kendine has oyunları var sonuçta.. Yanlız sadece sony ps sahibi olanların birçoğu "Fanboy" hastalığına kapılıp kuduz gibi sağa sola saldırıyorlar.. Yeterki insanlıktan çıkma hepsi alınır güzel kardeşim..
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
d3vstator 2 hf.
Sene olmuş 2019 hala üzerinde Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara bağlantısı olmayan, Youtube, Twitch gibi canlı yayın kanallarına bağlanamayan bir cihazı Playstation'a rakipmiş gibi görmek aklını kiraya vermekle eşdeğerdir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
W 2 hf. d3vstator
Konsolda gerçekten Twitter mı kullanıyorsun? Ayrıca Xbox YouTube ve Twitch'e de bağlanabiliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaraMomba 3 hf.
1-2 ay kullandığım xbox one s'imi satmayı düşünüyorum kozmetik olarak kollar dahil 10/10 ve hiç bir sıkıntısı yok. Çift kol fifa19+forza horizon 4+gta5 ile birlikte çok uygun fiyata vericem. İzmir içi olursa daha iyi olur. Özelden yazabilirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swarf 3 hf.
Playstation varken Xbox alınır mı?
Alınır.
Yanına Nintendo 'da alınır.
Onların yanına el konsolu da alınır. ( Nintendo - PS - tetris )
Bunların yanına aile kutu oyunları da alınır.
Arabası olan insan motosiklet de alabilir, bisiklet de alabilir, hepsinin yeri farklı.
Asıl soru XXX bütçeye şu,şu şartlarda ne alınabilir? Yoksa diğer türlü saçma sapan ucu açık anlamsız bir soru.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NaBuSe 3 hf.
Kardeşim Xbox almak istiyordu ona onu almasını tavsiye ettim. Çünkü oynayacağı oyunlar spor oyunları o kadar. O yüzden xbox daha güzel görüntü verir. Ben özel oyunların hastasıyım o yüzden ps4 ile mutluyum. İleride xbox da ağırlık verirse özel oyun muhabbetine ikisine de sahip olmak isterim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zack06 3 hf.
Tetris Pro One X alınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
53:23
Yeni God Of War'ı oynadık | 2si1 Oyun ve Teknoloji Programı
11b izlenme · 1 yıl
10:26
2si1 "Zihin Okuma mümkün mü?" | Teknoloji ve Oyun Programı
12,5b izlenme · 1 yıl
01:02:00
İsrailli ajanlar fotoğraflarınızı almış olabilir | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,4b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
48:02
2si1 | Kamu Spotu
11,1b izlenme · 1 yıl
59:48
2si1 | Nvidia yolun sonuna geldi
15,3b izlenme · 1 yıl
01:02:50
Yapay Zeka gümbür gümbür geliyor | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,7b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
41:58
Fiber'in yolunu açacak düzenleme | 2si1 "Clickbait" Teknoloji ve Oyun Programı
14,6b izlenme · 1 yıl
34:46
2si1'de unutamadıklarımız #2
8,1b izlenme · 1 yıl
49:47
4495 uydu ile uzaydan internet | 2si1 Teknoloji ve Oyun
14,4b izlenme · 1 yıl
43:21
2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,8b izlenme · 1 yıl
38:13
Ekran kartı fiyatları artacak! | 2si1 "Sesi güzel" Teknoloji ve Oyun Programı
11,6b izlenme · 1 yıl
49:58
İBB, Metrobüs gerçeğini kabul etti | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,5b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim