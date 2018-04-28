Playstation varken Xbox alınır mı?

2si1'in belki de en uzun soluklu tartışması burada. Yeşil köşede Mesut Çevik, Siyah köşede Enis Kirazoğlu! Bakalım anlaşabilecekler mi? Tartışma uzayınca 2si1'in içinden çıkartıp ayrı bölüm yaptık :D

Bu konu aslında XBox ne yaparsa kurtulur isimli 2si1 haber başlığıydı fakat tartışma uzayınca biz de kesip ayrı video yapalım dedik.