Playstation varken Xbox alınır mı?

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in belki de en uzun soluklu tartışması burada. Yeşil köşede Mesut Çevik, Siyah köşede Enis Kirazoğlu! Bakalım anlaşabilecekler mi? Tartışma uzayınca 2si1'in içinden çıkartıp ayrı bölüm yaptık :D
Bu konu aslında XBox ne yaparsa kurtulur isimli 2si1 haber başlığıydı fakat tartışma uzayınca biz de kesip ayrı video yapalım dedik.
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Daha EA Pass,One S'in F/P oranının altın oran seviyesinde olmasını filan dahil etmiyorum
Şahsen GOW,Uncharted gibi ps exc. oyunları oynamak istemesem One S alır geçerdim
Yeni nesil konsolların ilk çıkışında ps4 donanım olarak öndeydi, xbox oyun olarak "açık ara" öndeydi. O zaman hiç kimse oyunlar hakkında konuşmuyordu yok 900p vb. xbox ile dalga geçiliyordu. Oyunu olmamasına rağmen ps4 1080p oynattığı için övülüyordu, xbox yerine tercih ediliyordu.
Şimdiye bakıyoruz xbox one x gücüne yaklaşan konsol yok true 4k oyun oynadığın tek konsol fiyatı ps4 pro fiyatına 2000tl ye satılıyor. 900p ile 1080p arasındaki farka takılan insanlar şimdi 2440p ile 1080p arasındaki farka takılmıyor da konsolun ilk çıkışında takılmadıkları oyun farkına laf yapıyorlar. Ps exc. oyunları çıkmadan önce önemli olan tek şey donanımdı. Nedense donanımda ps öndeyken donanım övüldü, şimdi donanımda xbox önde, ps oyunlarda öne geçti bu sefer bu sefer oyunlar önemli oldu.
Gamepass ve Ea Acess'i hiç saymıyorum bile.
Xbox hem donanım, hem oyun tarafında öne geçse siz yine playstation'ı övecek başka bir şey çıkartırsınız.