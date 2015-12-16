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Qualcomm Snapdragon 820 hakkında her şey "Ne yeni? Ne kadar hızlı? ne zaman geliyor?"

3 yıl
46,2b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Qualcomm'un yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 820'i bütün detayları ile ele alıyor. Piyasadaki rakipleri karşısında artılarını ve eksilerini değerlendiriyoruz.
Videoda sözü geçen ve Snapdragon 820'nin detaylı anlatımı ve testlerinin yer aldığı haberimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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GoldPunch 3 yıl en beğenilen
Snapdragon 820 icin ayri bir videoya gerek vardi. Cok tesekkurler hemen izliyorum.
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efyavas 3 yıl
Gelecek sene 821 ile 820yi ısıtıp önümüze koyar artık
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werty_tr 3 yıl
bir Türk firması da bunu kullanıp kar oranını abartmadan bir ürün ortaya çıkarsa, çok şey mi istiyoruz?
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cdrwia 3 yıl
Güzel bir analiz olmuş.Emeğinize sağlık.snap.820 olmuş artık besbelli.
Sony ve HTC dizaynlarını düzeltip (çerçeve meselesi) 820 li olurlarsa dadından yinmez.
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kule_genclik 3 yıl
Erdi abinin bilgi birikimi anlatisi falan 1 saat olsa izletir videoyu

m8 kullaniyorum 1,5 senedir m10 da artik tam askerden gelince cikicak, degistiririm.
tabi cikicak telefonlarin hepsi hemen hemen ayni performansta olucak. insallah htc m10 da , m8 in cerceveleri alinmis htc yazisinda fiziksel tuslari olan ama kasa kalitesi ayni kalan bir telefon yaparda aliriz. Bir de 5 yerine 5.5" olsa tadindan yenmez.
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ZaferBiryol 3 yıl
S810 ile aynı performansı veren ve olabildiğince düşük ısı yayan bir işlemci yapsalar daha iyi olurdu.Geliştirici örneği telefon 6.2 inç yerine yaygın kullanımı daha fazla olan 5 inçi tercih etmemeleri tuhaf olmuş.sanki test telefonu tepsi gibi olmak zorunda.geliştiriciler büyük ekrana gereksinim duyuyorsa 2 test örneği yap; biri tablet, diğeri de normal telefon boyutlarında olsun.
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Fatih617 3 yıl
Tek çekirdek performansını artırıp çekirdek sayısını azalmışlar. Çok çekirdek performansı aradan geçen koca bir yıla rağmen %25-30 artmış. Adreno 530 güzel olmuş ama muhtemelen onu da 2k/4k ekranlarla boğup bu yılki full hd cihazlarla aynı seviyeye getirecekler. Elde var sıfır. Iphone'daki gibi %70 performans artışı yok.
Snapdragon 820 serisi çıkınca 810 kullanan cihazlar ucuzlayacaktır bence onlara yönelin.
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edirneli86 3 yıl Fatih617
Sabit donanıma sabit yazılımlı sistem için bu kadar kendinizi yırtmayın.

Apple alan da facebook instagram twitter ile zaman öldürür Android ki samsung Lg HTC sony alanda.

Kimsenin kuantum hesabı yaptığı resim render ettiği atomu parçaladığı yok.

Kendine özgü testLerDe Yüksek çıkıyor olması ancak milletin gözünü boyamaktır. Ne zaman ıphone a andoid yüklenir o zaman şartlar eşit olur.
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Erasmus78 3 yıl
Sağlam olmuş... Qualcomm yılların tecrübesini konuşturmuş.
Anandtech'in ön incelemesine göre CPU bazlı testlerde A9 %5-10, GPU bazlı testlerde ise (Garip bir şekilde 3D Mark hariç) SD820 %5-10 daha hızlı çıkmış. Antutu 6.0 da ise yine SD820 %5 daha iyi. (iPhone 6S 125-128 bin gibi bir skor alıyor)
Sıradaki (Exynos 8890) gelsin...
anandtech.com/...
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teknokaptan 3 yıl
820 li cihazlar amerikada satisa ciktiginda kullanirim
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Roark 3 yıl
exynos cpu tarafında bunu yakalar belki ama gpu tarafında ve modem bağlantı teknolojisinde geri kalacaktır. bu saatten sonra snapdragona dönme vakti gelmiştir.
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Romanovv 3 yıl
120 günlük cezalarımızı açarmısın mesut çevik ?
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Stand Alone 3 yıl
Bence insanlar telefon konusunun suyunu çıkartmış vaziyetteler. Elimde G3 32GB var yapamadığı şey yok. Arkama yaslanıp insanları seyrediyorum, 1,500 TL maaş alanlar 3,500 TL'lik telefonlar için yanıp tutuşuyor.
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meego 3 yıl
beklediğim bir videoydu saolun beyler
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GoldPunch 3 yıl
13:21 de sol tarafta ''Train from Instanbul is arriving.'' yazıyor. İstanbul yazacaklardı sanırım.
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