Qualcomm Snapdragon 820 hakkında her şey "Ne yeni? Ne kadar hızlı? ne zaman geliyor?"

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda Qualcomm'un yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 820'i bütün detayları ile ele alıyor. Piyasadaki rakipleri karşısında artılarını ve eksilerini değerlendiriyoruz.
Videoda sözü geçen ve Snapdragon 820'nin detaylı anlatımı ve testlerinin yer aldığı haberimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Sony ve HTC dizaynlarını düzeltip (çerçeve meselesi) 820 li olurlarsa dadından yinmez.
m8 kullaniyorum 1,5 senedir m10 da artik tam askerden gelince cikicak, degistiririm.
tabi cikicak telefonlarin hepsi hemen hemen ayni performansta olucak. insallah htc m10 da , m8 in cerceveleri alinmis htc yazisinda fiziksel tuslari olan ama kasa kalitesi ayni kalan bir telefon yaparda aliriz. Bir de 5 yerine 5.5" olsa tadindan yenmez.
Snapdragon 820 serisi çıkınca 810 kullanan cihazlar ucuzlayacaktır bence onlara yönelin.
Apple alan da facebook instagram twitter ile zaman öldürür Android ki samsung Lg HTC sony alanda.
Kimsenin kuantum hesabı yaptığı resim render ettiği atomu parçaladığı yok.
Kendine özgü testLerDe Yüksek çıkıyor olması ancak milletin gözünü boyamaktır. Ne zaman ıphone a andoid yüklenir o zaman şartlar eşit olur.
Anandtech'in ön incelemesine göre CPU bazlı testlerde A9 %5-10, GPU bazlı testlerde ise (Garip bir şekilde 3D Mark hariç) SD820 %5-10 daha hızlı çıkmış. Antutu 6.0 da ise yine SD820 %5 daha iyi. (iPhone 6S 125-128 bin gibi bir skor alıyor)
Sıradaki (Exynos 8890) gelsin...
anandtech.com/...