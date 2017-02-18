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Razer Kraken 7.1 V2 incelemesi "Kraken baştan tasarlandı"

2 yıl
30,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Razer'ın yıllar ardından adeta baştan çizdiği Kraken 7.1 V2'nin yenilenmiş tasarımını ele alıyor, ilk Kraken ile karşılaştırıyor, yeni Kraken 7.1 V2'nin oyun ile sınıyoruz.
Razer Kraken 7.1 Chroma, Donanım Haber’deki ilk inceleme videoma vesile olması ve çıktığı günden beri, neredeyse 3 yıldır kullandığım için şahsen önemli bir yere sahip. Kraken V2 de makyajlanmış ve devam versiyonu olmasını beklerken neredeyse tamamıyla baştan tasarlanmış bir kulaklık olarak karşımızda.

Kutusu Kraken 7.1 Chroma’ya göre çok daha sade, vitrinli ve öne çıktığı özelliklerin vurgulandığı kutu raftada, açtığınız vakit de çok daha cezbedici görünüyor, hatta ben kutuyu neredeyse 3 yıldır saklıyorum. Kutu da bir maliyet kalemi sonuçta, şaşalı olması üreticiye yarar ama bu ve bunun gibi tasarrufların ürünün kendine yatırılması tüketiciye, ürünü kullanana yarıyor.
Kutusunun içerisinden plastik bir haznede kulaklığın kendisi, detaylı kullanım kılavuzları ve Razer yapıştırmaları haricinde ekstra bir şey çıkmıyor, olması gerektiği gibi.

Kraken V2’nin tasarımından başlayalım. Sadece siyah rengi seçeneğine sahip Kraken V2’nin 3.5mm jacklı Pro versiyonunda siyah, yeşil ve beyaz rengi seçeneği sunulmuş.

Kafa bandından başlayalım, altına ince ama hayli yumuşak sünger, üstüne sıkı dikilmiş suni deri bir kaplama yapılmış. İlk Kraken’ın yeşil Razer yazısı yerine Kraken V2’de hafif parlayan, klas bir Razer yazısı işlenmiş. İlk Kraken’ın ince kalan bandına göre Kraken V2’nin bant süngeri en az iki kat daha kalın ve daha yumuşak. Yine öyle bir yastık gibi değil ama kafanız, biraz da saçınız varsa sert bir objeye değmiyor, hoş iki kulaklıkta da ağırlık kafa bandına kalmadan yastıklarda taşınıyor.

Bantlardan aşağı inerken metal boğum ve ayar bandıyla karşılaşıyoruz, sağlam bir bilek olmadan öyle kolay kolay yamultamayacağınız cinsten kalın metaller bunlar. İlk Kraken’da plastiktiler, sorun yaşatmadılar belki ama metal ayrı bir güven hissi veriyor. Üzerlerinde daha kesin bir rehber olması adına sayılarla ölçü oluşturulmuş, bu taraf aşağıda kaldı bu taraf yukarıda derdi yok. Hafif diri, kumaş kaplı kablo ayar bandının yapısı itibarıyla dışarıda kalıyor, ilk etapta tedirgin etmiyor değil ama çok dar açılara girmedikleri için sıkıntı oluşturacak gibi görünmüyor, en azından kullandığım bir ay içerisinde formlarında bir bozulma olmadı.

50mm sürücüleri taşıyan hazneleri ayar bandından devam eden metal gövde taşıyor, çok daha bütün ve sağlam bir şase oluşturulmuş. İnce gözenekli hafif parlak ızgaralar ve ortalarında istediğiniz renge ayarlayabileceğiniz Razer logoları var. İlk Kraken’ın aydınlatmaları çok daha parlak ve canlı görünüyor, Kraken V2’nin geriye düştüğü tek nokta bu sanırım, parlaktı canlıydı ne kadar önemli, tartışılır tabii. Sol haznenin üzerinde aktif gürültü engelleyicili dijital bir mikrofon var, V1’in kablovari yapısından daha dayanıklı, daha iyi şekil alan bir yapıda, susturma butonu geniş, basması kolay haliyle.
50mm sürücüleri taşıyan hazneler kafaya tam yapışmaya yetecek kadar açı yapabiliyorlar, ama ilk Kraken gibi katlanamıyorlar. Yastıklarından hesaplayınca yaklaşık 9.7cm çapındalar, Kraken 7.1 Chroma 8.7cm civarında, derinlikleri hemen hemen aynı, kağıt üstünde ciddi bir fark yok gibi ancak gerçek hayatta Kraken V2 çok daha cüsseli ve kaslı görünüyor, rakipleriyle kıyaslayınca da öyle.

Yastıkları yükseklik anlamında ilk Kraken’a kıyasla bir tık daha yüksek ancak o kadar yumuşaklar ki, cidden yastık gibi, daha fazla esneme noktası ve daha kolay hava alıp verebildikleri için de kafanızın şekline direnç göstermeyip şeklini alıyorlar, Man’OWar’daki yastıkların aynısı, sadece biraz daha küçüğü.

İlk Kraken’ın yastık içinin çapı 4.5, Kraken V2’nin 5.6, ManO’War’ın ise 6cm. Kulaklarım biraz büyüktür, ilk Kraken’da kulaklarımın uçları ve kulak memelerim, Kraken V2’de hafiften sadece kulak memelerim yastıklara değiyor, ManO’War’da ise neredeyse hiç değmiyormuş gibi hissediyorsunuz zira onda ağırlık biraz kafa bandına bırakılmış durumda, yastıklar ve banta bırakılan ağırlık dengesi Kraken V2’de bulunmuş diyebilirim.

Böylesi cüsseli görünen bir kulaklığın ağırlığı ne peki? İlk Kraken 340 gram ağırlığındayken, Kraken V2 ise 346 gram ağırlığında, plastikten metal yoğunluklu bir iskelete geçilmesine rağmen sadece 6 gramlık bir artış var, gelişim muazzam. 50mm sürücülü rakiplerine kıyasla benzer ağırlıkta.

Hafif diri, sıkı kumaş kaplı 2 metrelik, üzerinde herhangi bir kontrolcü olmayan kablosuyla USB arabiriminden PC’ye, MAC’e ve PS4’e bağlıyorsunuz kulaklığı, Pro versiyonu 3.5mm jack ile bağlanıyor. Kraken V1’deki 2 40mm sürücülerin yerine V2’de 2 50mm sürücülere yer verilmiş, ikisi de neodimyum sürücüler, sanal çevresel ses kurulumu var. V1, 20Hz-20Khz frekans aralığı ve 112db hassasiyete sahipken V2 12Hz-28Khz frekans aralığı ve 123db hassasiyete sahip, frekans aralığı ve hassasiyet kayda değer şekilde geliştirilmiş. V1’in mikrofonu 100Hz-12kHz frekans aralığı ve 63 desibel sinyal gürültü oranına, V2’nin mikrofonu ise 100Hz-10kHz ve 55 desibel sinyal gürültü oranına sahip, kağıt üstünde bir tık geri adım atılmış görünüyor ama test etmek lazım.

Razer Kraken 7.1 V2’yi CS:GO ve Overwatch gibi çevrimiçi rekabetçi ve çevrimdışı oyunlarla test ettim. Mesela Assassins Creed Syndicate’de halkın çıkardığı sesin ve duyuru yapan insanların sesinin yönünü belirgin bir şekilde hissedebiliyorsunuz, bıçak sesleri arkadaki tok tonlu fon müziğinden gayet iyi bir şekilde ayrılabiliyor, bir ses diğerini bastırmıyor. DOOM’da canavarlar tam olarak nereden geliyor, ne kadar uzaktalar, her şeyi çok ama çok keskin bir şekilde tayin edebiliyorsunuz, hatta bir süre hoparlörle oynadıktan sonra kulaklığa geçince her şeyi, yönüyle beraber duymak insanı biraz paranoyak da etmiyor değil, ortam hareketlenince devreye giren basslı agresif büyük bangır bangır, basslar titretiyor ama diğer sesleri boğmuyorlar.
Far Cry Primal’de açık dünyadaki seslerin kulaklıktaki yansıması gayet başarılı, kendinizi o atmosferde yaşamak için gayet yeterli, avlarınızın veya sizi avlamaya çalışanların seslerinin yönleri gayet net. Residen Evil 7’de ayak sesleri, saatin tik tak sesinin çok hissedilir bir şekilde nereden geldiğini hissedebilmek, evin dışından gelen rüzgar ve tıkırtı sesleri, hele ki banyolu bir sahnede su damlama sesinin yön hissiyatı beni benden aldı, öyle bir atmosfere girdim ki yerimde zıplamak için tetikte bekledim.

CS:GO gibi rekabetçi oyunlarda “ses kasmak” terimini tam anlamıyla hissettim doğrusu, ilk Kraken’a kıyasla frekans aralığı daha geniş olduğu için çok daha net bir şekilde kimin nereden, hangi yönden geldiğini, ne kadar yakında olabileceğini birebir hissettim, silah seslerinin silahına göre gayet iyi vurgulandığını da ekleyeyim, AWP’nin sesi nefis. Kendi kulağınıza has bir çevresel ses ayarı yapmak için Synapse yazılımındaki kalibrasyonu kullanabiliyorsunuz. Sanal 7.1 ayarı yön tayinini oyununa göre kolaylaştırabiliyor.

Overwatch çok daha yüksek tempolu bir oyun, sürekli çatışma olduğu için ses kalabalığının arasında bazı sesleri seçmeniz gerekebiliyor, beni en çok etkileyeni de onca çatışma sesi içerisinde bir Widowmaker’ın halatıyla tekrar mevzilenmesini değil, sadece sesle nereye gittiğini de fark edebilmem oldu doğrusu, yön tayini konusunda gerçekten iyi. Pharah’ın füze sesi, Hanzo’nun okunun yakınınızdan geçerken çıkardığı ıslık, kısacası etkileniyorsunuz.

Suni deri yastıklar gerçekten rahatlar, 5 saatlik oyun maratonum ardından hissettiğim tek şey ter oldu, kulaklarım veya kafamın üstünde ağrı oluşturmadı, suni deri içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye ses açık olmasa da gayet iyi bir ses yalıtımı sağlıyor belki ama terletiyor, Kraken V1’imin çantaya girip sağa sola gittiği için kafa bandı hafif zarar gördü ama yastıklar ilk günkü gibi, Kraken V2’nin yastıkları da öyle kolay kolay deforme olacak gibi görünmüyor.

Kraken V2 bir oyuncu kulaklığı ama müzikle arası hiç fena değil. Frekans aralığının genişlemesi V1’e kıyasla V2’yi daha detaylı bir ses profiline kavuşturmuş, ekolayzıra gayet iyi tepki veriyor, ayrıca Kraken V1’in aksine daha çok mid’ler ve tizlere ağırlık verilmiş, hala oyunlarda ve müziklerde vurucu, titreten bass’lar var ama Kraken V1’deki kadar değil, bir oyuncunun V1’deki kadar sallandıran bass’a ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum, profil bu hale gelince bass’ın bazı sesleri boğmasının önüne geçilmiş. Ses yüksekliği olarak V1’den birkaç tık daha yüksek, tabiri caizse tam ses ayarında kulak çınlatıyor. 50mm sürücülerin sahne ve atmosfer performansı Kraken V1’den çok daha başarılı, ManO’War’ın ise ufak bir farkla, bir tık gerisinde kalıyor. Uzun lafın kısası, Kraken V2 ses profili anlamında önceliğin bass seslerden mid’ler ve tizlere alındığı fakat bass’ların bir oyuncuya hayli hayli yetecek seviyede, yine titretecek şekilde tutulduğu, frekans aralığı ve çevresel sesin hayli geliştirildiği, rekabetçi oyunlarda işinizi kolaylaştıran bir kulaklık.

Mikrofon kağıt üstünde bir tık geride gibi görünüyor ancak aktif gürültü engelleyicili, tek yönlü mikrofonu birebir test edince kağıt üstündekilere aldanmamak konusunda yeni bir deneyim yaşadım. %50 mikrofon sesi ve %50 hassasiyetle beraber V1 ve V2’yi test ettim.

V2’nin sesi çok daha berrak ve detaylı geliyor açıkçası, Skype ve Teamspeak üzerinden görüşmek veya yayınlarda kullanmak için gayet iyi. Dijital mikrofonu Kraken V2’yi bence analog mikrofonlu rakiplerinden ayıran en büyük farklardan biri.

Kraken V2, V1’den bazı dersler alındığının “Bu kulaklığı bir oyuncu için nasıl daha iyi hale getiririz?”in somut örneği. Çok daha sağlam ve güven hissiyatı veren metal gövde, mid’lerin ve tizlerin önceliğe alınıp bass’ın yine sağlam tutulduğu, çevresel sesi ve sahne performansı cidden iyi 50mm sürücüler, çok daha başarılı, berrak, ortam gürültüsünü bastırırken sesi zedelemeyen mikrofonu, V1’e kıyasla kullanım süresini hayli attıran, yalıtımı iyi, yumuşak yastık kurulumu, bunları bir araya getirince Kraken V2’yi tam bir oyuncu kulaklığı haline getirmiş, V1’de eksi olarak bahsettiğim her şey, kullanıcıların da dönütleriyle elden geçirilmiş.
Kraken 7.1 V2, Razer store’da V1 ile aynı fiyattan satılıyor, yenilenip fiyat sabit kalmış. Ülkemizde ise bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla Kraken 7.1 V1 ile Kraken Pro V2 hemen hemen aynı fiyatlarda, 500TL civarında fiyatlarla satılıyorlar, açıkçası bu noktadan sonra Kraken 7.1 V2 veya Kraken Pro V2 almak çok daha mantıklı. Razer Kraken 7.1 V2’nin dinamik aralığı, daha konforlu yastıkları ve başarılı dijital mikrofonuyla da HyperX Cloud II gibi benzer fiyattaki rakiplerinden önde olduğunu düşünüyorum.
Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
 

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leocorte 2 yıl en beğenilen
Şu Razer'ın bende en üst düzey 5 ürünü oldu 5 kerede pişmanlık oldu. Kulaklıkları zaten alınmaz. 300-400 TL olsa alınsın da ki Pro versiyonu bile 65$ (makul) verdikleri fiyata baksan sanıyorsun ki Denon, Sony, Shure. Kusura bakmasın özür dileyerek; Burak Şoltz mu Şolt mu anlamadım ama Denon anlatıyor sanki (= 1$'lık LED takıp 100 $ isteyen Gaming ürün üreticileri de iyi sömürüyorlar gerçekten. Her şeyin bir has markası var. Sennheiser, Sony gibi markaları alın mikrofonu da ayrı alın. Zaten USB kulaklardan UZAK DURUN! Bunu alacaksanız da Pro modelini alın derim.
Şu Razer'ın bende en üst düzey 5 ürünü oldu 5 kerede pişmanlık oldu. Kulaklıkları zaten alınmaz. 300-400 TL olsa alınsın da ki Pro versiyonu bile 65$ (makul) ve...
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burakesan 2 yıl leocorte
Leo Corte
Şu Razer'ın bende en üst düzey 5 ürünü oldu 5 kerede pişmanlık oldu. Kulaklıkları zaten alınmaz. 300-400 TL olsa alınsın da ki Pro versiyonu bile 65$ (makul) verdikleri fiyata baksan sanıyorsun ki Denon, Sony, Shure. Kusura bakmasın özür dileyerek; Burak Şoltz mu Şolt mu anlamadım ama Denon anlatıyor sanki (= 1$'lık LED takıp 100 $ isteyen Gaming ürün üreticileri de iyi sömürüyorlar gerçekten. Her şeyin bir has markası var. Sennheiser, Sony gibi markaları alın mikrofonu da ayrı alın. Zaten USB kulaklardan UZAK DURUN! Bunu alacaksanız da Pro modelini alın derim.

Merhabalar,

bahsettiğiniz markalar müzik üzerine yoğunlaşan markalar, Razer oyun üzerine, oyuncuların ihtiyaçlarına yoğunlaşan bir marka; haliyle karşılaştırmayı çok yerinde bulmuyorum.

Elbette, en iyi ses kalitesi için jacklı, DAC'lı, amfili iyi bir set gerek, bir oyuncu kulaklığı değil, anladığım kadarıyla siz yanlış yerde aramışsınız istediğiniz şeyi.

Sadece müziğe odaklı kulakları da inceleyeceğim, takipte kalın :)

(bu arada, soyadım Şolt, ctrl+F yeni bir icat değil, sayfada arasanız çıkar :)
Leo CorteŞu Razer'ın bende en üst düzey 5 ürünü oldu 5 kerede pişmanlık oldu. Kulaklıkları zaten alınmaz. 300-400 TL olsa alınsın da ki Pro ve...
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Adoring 5 ay
Corsair void surround var saatlerce kullanıyorum ne baski yapiyor ne agritiyor
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HizirEfe 5 ay
Detaylı anlatım için çok teekkürler ama benim bir sorunum var.. Razer surround pro'yu indirdikten sonra dicordda konuştuğum arkadaşlarım sesimin kalitesinin çok kötü olduğunu söylemeye hatta rainbow oynarken oyun içinde zaman zaman sesimi hiç duymadıklarını söylüyorlar bunu zaman zaman bende anlıyorum çünkü konuştuğum zaman oyun içinde discord kısmında açık renk olması gereken kullanıcı adım sanki hiç ses çıkarmıyormuş gibi değişmiyor..windows ayarlarından varsayılan biçimi dvd kalitesine de çektim ama giden ses kalitesinde bir değişiklik olmadı bu konuda bana verebileceğiniz bir tavsiye varmı?
Programı kaldırıp tekrar kurdum hatta dicordu da kaldırıp tekrar kurdum ama değişen birşey olmadı discord ayarlarınıda eksiksiz şekilde inceledim..
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...-~AimLeSs~-... 1 yıl
Kraken 7.1'i alalım benim de 2 seneyi geçti. Kulak padlerindeki suni derilerin dökülmesi, süngerlerinin gözükmesi gibi sorunlarla karşılaştım.
Ama bunlar da bir yana, o kadar çok sıkıyor ki, yaptığı basınca insan max 1 saat dayanabiliyor. 2 saatlik film izleme sonucunda başımın ağrıdığı bile oldu.
Razer öncesi, eski kurtlardan bozulana kadar Plantronics dsp500 kullandım. bi akşamda 2-3 saat hiç yorulmadan kullanabiliyordum.
Bu ergonomik sorunlardan ötürü yeni ne alsam diye bakınıyorum. Kraken V2 almayacağım kesin..[sm=alsaa.g
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Celonfix 1 yıl
Corsair ve Logitech varken razere bulaşılmaz. Msi gibi adı çıkmış bir firma. Razer Kraken 7.1'i 30 dakikadan uzun süre kullanamadım o kadar sıkıyor ve terletiyorki kulakları, malzeme kaliteside fiyatına göre düşük.
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Çetooooo 1 yıl
Razer Aldım Hepsinde Pişman Oldum Diyen Net Kötüleme Amaçlı Yalan Söylüyordur Alamadığı İçin. 10larca Razer Ürünü Kullandım Hiçbiri Sorun Çıkartmadı Ayrıca Logitech Denen Kalite Yoksunu Markayla Kiyaslanması Beni Benden Alıyor Razer Ekipman Bölümün En Kaliteli Bileşenlerini Üretiyor
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tarikkeskin 1 yıl
Hiç bulaşıp başınızı ağrıtmayın zira servisi sahip çıkmıyor!
Elimdeki 03/17/2017 tarihine ait servis formu iade onaylı olmasına rağmen bugün itibari ile 7 ay gibi bir süredir hem Homotech hem Aralgame ile yaşadığım onca mail ve telefon trafiğine karşılık çözüm üreteceklerini söylemelerine rağmen daha 1 yılını doldurmayan ürün elimde patlamış durumda.
En son lanet olsun, haram zıkkım olsun ürünüde parasını istemiyorum deyip konuyu kapamıştım, ha bu arada tüketici mahkemesine internet üzerinden bir başvurum olmuştu ama onuda unuttum bu hengamede.
Bugün Homotech'ten arandım!!!
Bayram değil seyran değil 7 ay geçmiş, mağdur edildiğim için haklı olduğumu bazen sıkıntıların olabildiğini ama kabahatlerinin kendilerinde olduğunu söyleyip arızalı ürünü tekrar göndermeleri halinde bir üst modelini gönderebileceklerini vaad eden temsilciyle konuştuğumda bu öz eleştiye anlam verememiştim doğrusu...
Ta ki tüketici mahkemesine başvurumdan söz açılana kadar! Meğerse kendilerinden savunma istendiğini internetten takip ettiğimde öğrenmiş oldum.
Başınız ağrımasın arkadaşlar, bulaşmayın gidin logitech falan alın.
Şirkette çalışan arkadaşın arızalanan mause için Logitech Hollanda'dan Türk temsilci arayınca Razer'in ne kadar ilgisiz ve alakasız bir firma olduğunuda o vakit anladım
(Bizzat Razer ile yaptığım görüşmelerde de vardığımız sonuç; Razer ABD dışına ithal eden ürünlere garanti sağlamamaktadır oldu)
Arkadaşıma bir üst modelini uçak kargo ile yollayacaklarını söyleyip yarı yarıya daha pahallı bir ürün gönderdiler...
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ø 2 yıl
Hyperx Cloud 2 bundan çok eski olmasına ramen yedek kulak pedleriyle geliyor, metalik malzeme kullanıyor.
Bu güven vermeyen plastik yığınını, neden Cloud 2'ye tercih etmeliyiz?
Razer önce bunu cevaplamalı.
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Troll72 2 yıl
Yeter her kulaklık incelemesinde Burak Şolt'u görüyorum.
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2PÁC 2 yıl
Bu ürün Türkiyede satılmıyor galiba bulamadım.
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Raydr1c 2 yıl
2 senedir Kraken 7.1 Chroma kullanıyorum ve kafa bandındaki siyahlıklar falan soyulmaya başladı, kulaklıkların kulağı kaplayan deri tarafları attı ve içindeki sünger gözüküyo falan ürün çok saçma bir hal aldı ki inanılmaz özenli kullanıyorum. Kulaklığı tak, işin bitince yerine koy yani yaptığım başka hiçbir şey yok. Ses kalitesi eyvallahta, bu yönünden kalitesiz sanırım, V2'de böyle bir sorun var mı acaba? Aldıktan 2-3 sene sonra üzülmeyelim.
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burakesan 2 yıl Raydr1c
Merhabalar,
şahsen ben Kraken 7.1 Chroma'nın malzeme kalitesinden yana bir sıkıntı yaşamadım, aktif olarak kullanmama rağmen sadece 1-2 ay önce çantaya sert objelerle beraber koyduğum için kafa bandında ufak soyulmalar oluştu, onun dışında tertemiz. İyi bakmak adına dikkat ettiğim tek şey ıslak saçla kullanmamak oldu, ayrıca bir özen göstermedim açıkçası.
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