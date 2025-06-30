Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2025! Eğitimde dijital devrim dönemi

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2025’te eğitimde dijital dönüşüm, yapay zeka projeleri ve yerli eğitim teknolojileri ekosistemini ele aldık. Türkiye’nin eğitimde teknoloji vizyonu videomuzda!

Donanım Haber olarak bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi (TETZ) 2025’e katıldık ve "Yapay Zeka Tabanlı Eğitimle Yeni Nesli Güçlendirmek" konuşmasıyla Fütürist ve OpenAI Eski GTM Başkanı Zack Kass'i, "İmkansız Fikirleri Hayata Geçir" konuşmasıyla Shazam Kurucusu Chris Barton'u, "Yeni Dünya Becerileri" konuşmasıyla AçıkBeyin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Sinan Canan'ı dinleme fırsatı bulduk.

Ayrıca tam bir teknoloji ve gelişim meraklısı olan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı'yla yaptığımız röportajın da yer aldığı bu videoda, eğitimde yapay zeka, dijital dönüşüm ve yenilikçi projelerini aktarıyoruz. Fatih Projesi ve dijital platformlarla eğitimde dijitalleşme süreçleri hızlanıyor. Yeni sınıf konseptleri, yapay zeka asistanları ve bireysel öğrenme çözümleriyle öğrencilere yeni nesil beceriler kazandırılıyor. Zirvede yerli eğitim teknolojileri firmalarının ihracat potansiyeli ve global rekabet hedefleri de ele alındı.

Türkiye, eğitim teknolojilerinde oyun kurucu bir ülke olmayı hedefliyor. Mustafa Canlı, EBA platformunun dönüşümünden ve Pardus’un okullarda kullanımına kadar birçok yeniliği aktardı. Eğitimde teknoloji kullanımını destekleyen ulusal politikaların detayları paylaşıldı. Türkiye’nin yenilikçi sınıflarında öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler, robotik kodlama ve üç boyutlu yazıcılarla gerçek dünya problemlerine çözümler geliştiriyor. Bu sınıflar, aktif öğrenme ve akran eğitimi modellerine dayalı bir eğitim anlayışı sunuyor.

Ayrıca, liseler için geliştirilen girişimcilik akademileri ve eğitim teknolojileri kuluçka merkezleriyle geleceğin eğitim projelerine destek veriliyor. Türkiye’nin bu alandaki global etkisini artırmak için uluslararası fuarlarla tanıtım çalışmaları yürütülüyor. Eğitim teknolojilerinde yerli üretimi teşvik eden girişimler ve pilotlama çalışmaları, hem öğrenciler hem de öğretmenler için teknolojinin eğitimde etkin kullanımını sağlıyor.

Türkiye, bu projelerle global eğitim sektöründe öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Üç gün süren zirveye Azerbaycan, Bosna Hersek, Fas, Gürcistan, İsviçre, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kongo, Kuzey Makedonya, Moritanya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Sırbistan, Somali ve Tacikistan olmak üzere 17 ülkeden bakanlar, bakan yardımcıları, büyükelçi, ataşe ve çeşitli düzeyde katılımcılar yer aldı. Zirvede geleceğin eğitim dünyasına yönelik uygulamalar, yapay zeka projeleri ve uluslararası iş birlikleri tanıtıldı. Detaylar için videomuzu izleyin!

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