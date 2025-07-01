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    Xiaomi Mijia Pro dikey klima tanıtıldı: Yüzde 40'a varan enerji tasarrufu

    Xiaomi'nin yeni dikey klima modeli Mijia Pro tanıtıldı. Daha düşük enerji tüketimi ve yapay zekâ destekli akıllı kontrol sistemleri ile geliyor. İşte özellikleri ve fiyatı...

    Xiaomi Mijia Pro dikey klima tanıtıldı: Hem verimli hem güçlü! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, enerji verimliliği odaklı klima ürünlerine bir yenisini ekledi. Çin'de ön siparişe açılan Mijia Pro Energy-Saving Standing Air Conditioner (2HP), hem donanım hem de yazılım tarafında önemli iyileştirmeler içeriyor. Yeni model, HyperOS uyumu ve yüksek verimlilik sertifikası ile sunulacak.

    AI sistemiyle yüzde 40 tasarruf sağlıyor

    Yeni modelde maksimum 1560 m³/h hava akışı sağlanıyor. Önceki nesle göre yüzde 117 oranında genişletilmiş hava çıkış yüzeyi, 115°’lik atım açısıyla birleşerek havayı daha geniş bir alana yayabiliyor. Xiaomi, cihazın yaklaşık 30 metrekarelik alanlarda homojen ve hızlı soğutma sunduğunu belirtiyor.

    Cihaz, yüksek performanslı çift silindirli kompresöre sahip. Bu yeni kompresörün düşük frekanslı çalışmalarda yüzde 30'a kadar daha kararlı performans sunduğu aktarılıyor. Özellikle uzun süreli kullanımda kararlılığı ve enerji yönetimi dikkat çeken noktalar arasında. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Lingyun AI sistemi ise, cihazın en önemli artılarından biri.

    Xiaomi Mijia Pro dikey klima tanıtıldı: Hem verimli hem güçlü! Tam Boyutta Gör
    Klimanın evaporatör ve kondenser bölümlerini kapsayan otomatik iç temizlik mekanizması, zamanla oluşabilecek küf ve mikrobik kirlenmeleri azaltıyor. Ayrıca sistem, odadaki koşulları gerçek zamanlı analiz ederek soğutma ve ısıtma döngülerini otomatik olarak optimize ediyor. Bu sayede yüzde 40'a varan enerji tasarrufu sağlanıyor ve Çin'in "Süper 1. Seviye" enerji verimliliği sertifikası elde edilmiş.

    Bu arada Mijia Pro, OTA yoluyla yazılım güncellemeleri alabiliyor. Bu sayede enerji yönetimi, performans ve akıllı kontrol tarafında ileride yapılacak geliştirmeler doğrudan cihaza entegre edilebilecek. Xiaomi HyperOS Connect sayesinde tam entegre akıllı ev senaryolarında da kullanılabiliyor. Uzaktan kontrol ise, Mi Home uygulaması ve XiaoAI üzerinden sesli komut desteğiyle de sağlanıyor.

    Xiaomi Mijia Pro 2025 fiyatı

    Xiaomi Mijia Pro 2025 dikey klima 4599 yuan (yaklaşık 640 dolar) fiyat etiketine sahip. Cihazın Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için açıklanmadı. 

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