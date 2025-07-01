Xiaomi Mijia Pro dikey klima tanıtıldı: Yüzde 40'a varan enerji tasarrufu

AI sistemiyle yüzde 40 tasarruf sağlıyor
Yeni modelde maksimum 1560 m³/h hava akışı sağlanıyor. Önceki nesle göre yüzde 117 oranında genişletilmiş hava çıkış yüzeyi, 115°’lik atım açısıyla birleşerek havayı daha geniş bir alana yayabiliyor. Xiaomi, cihazın yaklaşık 30 metrekarelik alanlarda homojen ve hızlı soğutma sunduğunu belirtiyor.
Cihaz, yüksek performanslı çift silindirli kompresöre sahip. Bu yeni kompresörün düşük frekanslı çalışmalarda yüzde 30'a kadar daha kararlı performans sunduğu aktarılıyor. Özellikle uzun süreli kullanımda kararlılığı ve enerji yönetimi dikkat çeken noktalar arasında. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Lingyun AI sistemi ise, cihazın en önemli artılarından biri.
Bu arada Mijia Pro, OTA yoluyla yazılım güncellemeleri alabiliyor. Bu sayede enerji yönetimi, performans ve akıllı kontrol tarafında ileride yapılacak geliştirmeler doğrudan cihaza entegre edilebilecek. Xiaomi HyperOS Connect sayesinde tam entegre akıllı ev senaryolarında da kullanılabiliyor. Uzaktan kontrol ise, Mi Home uygulaması ve XiaoAI üzerinden sesli komut desteğiyle de sağlanıyor.
Xiaomi Mijia Pro 2025 fiyatı
Xiaomi Mijia Pro 2025 dikey klima 4599 yuan (yaklaşık 640 dolar) fiyat etiketine sahip. Cihazın Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: