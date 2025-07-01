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    Tesla'nın fabrikadan müşteriye otonom araç teslimatındaki hata alay konusu oldu

    Tesla'nın kendi kendine teslimat yapan otomobil videosunda, araç fabrikadan yeni sahibine tamamen otonom olarak gitmişti. Ancak yayınlanan tanıtım videosundaki hata tepkilere neden oldu.

    Tesla'nın fabrikadan müşteriye otonom araç teslimatındaki hata Tam Boyutta Gör
    Tesla geçtiğimiz günlerde "dünyada bir ilk" olarak lanse ettiği otonom araç teslimatıyla gündeme gelmişti. Şirketin yayınladığı videoda Model Y marka aracın, fabrikadan yeni sahibine tamamen otonom bir şekilde, yani sürücüsüz olarak teslim edildiği gösteriliyordu. Ancak her şeyin göründüğü kadar kusursuz planlanmadığı ortaya çıktı.

    Tanıtım videosunda, Teksas'taki Austin Gigafactory'den ayrılan elektrikli otomobilin, otoyollarda ve şehrin caddelerinde kendi başına ilerleyerek nihayetinde yeni sahibinin evine ulaştığı görülüyor. Her şey yolunda gitmiş gibi görünse de, videonun sonunda dikkatli gözlerden kaçmayan bir detay vardı. Otonom araç, varış noktasına ulaştığında "Park Etmek Yasaktır – İtfaiye Şeridi" yazılı kırmızı bir kaldırım kenarına park ediyordu.

    Tesla'nın fabrikadan müşteriye otonom araç teslimatındaki hata Tam Boyutta Gör

    "Şovu kamu güvenliğinin önüne koydu"

    Bu tür alanlar acil durum araçları için ayrıldığından burada durmak trafik kurallarına aykırı. Tesla'nın özel bir park izni almış olma ihtimali bulunsa da, bu durum daha çok otopilot sisteminin bir hatası ve şirketin PR ekibinin gözden kaçırdığı bir detay olarak değerlendiriyor. Dawn Project'in kurucusu Dan O'Dowd, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada Tesla'nın bu tanıtım hamlesini sert bir dille eleştirdi:

    "Her zaman olduğu gibi, Elon Musk en son PR hamlesinde şovu kamu güvenliğinin önüne koydu. Tesla'nın fabrikadan müşteriye ilk otonom teslimatı, FSD'nin (Tam Otonom Sürüş) bir itfaiye şeridine yasadışı park etmesiyle sonuçlandı! Kaldırımın kenarında açıkça "park yasaktır" yazıyor. Acaba itfaiye şeridini işgal etmenin cezası da aracın satış fiyatına dahil mi?"

    Tesla'nın otonom sürüş sistemi, özellikle bu ay Austin'de devreye alınan robotaksi hizmetiyle yeniden gündeme geldi.  Şehirde hizmete başlayan robotaksiler ciddi sıkıntılara neden oldu. İnternette dolaşan videolarda sürücüsüz taksilerin ani fren yaptığı, kazaları kıl payı atlattığı, yolcuları işlek kavşakların ortasında indirdiği ve sık sık trafik kurallarını ihlal ettiği görülüyor.

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    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

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