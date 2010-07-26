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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rockchip işlemcili iPad klonu gün ışığına çıktı

8 yıl
15,6b
1
25
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rockchip işlemcili iPad klonu gün ışığına çıktı
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Rockchip işlemcili iPad klonu gün ışığına çıktı
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Yüksek satış rakamları nedeniyle LG'nin panel yetiştiremez olduğu Apple iPad'in artan popülaritesiyle birlikte klon cihazların sayısında da hızlı bir artış gözlemleniyor. Çinli üreticilerin hazırladığı yeni klon, tasarım özellikleriyle iPad'i andırırken, yazılım ve donanım açısından bambaşka bir kulvarda yer alıyor. 600MHz'de çalışan Rockchip RK2808 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayarda, 128MB RAM ve 4GB depolama kapasitesine yer veriliyor. Android 1.5 işletim sistemini çalıştıran cihaz, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10-inç ekrana sahip. Özellikle düşük bellek kapasitesiyle eleştri alan tablet bilgisayarın daha fazla bellek kullanamadığı zira kullanılan RK2808 işlemcisiyle birlikte en fazla 128MB RAM kullanılabildiği belirtiliyor.

Home butonu ve metal çerçevesiyle iPad'i andıran yeni klonun fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak tahmin edebileceğiniz üzere iPad'e kıyasla çok daha ucuz olması bekleniyor.


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Momo-Oz 8 yıl
offf apple avukatlığını yapanlar birgün apple alıcak(mış) ya ondan böye toz kondurmazlar :) yaw arkadas sizinkide züürt tesellisi , hele bi şu iphonu alın yada ne biliyim mac book yada mac pc ondan sonra gelin bana apple fanlığı yapın , adam hayatında apple ürünü kullanmamıs bide geliyo burada mitomani hastası kuduzlar gbi insanlara saldırıp laf atıp yalanlar uyduruyo bizde bunu yiyoruz mecbur ..
boş boş konuşuyosun ironmaiden
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Fashionality 8 yıl
sunu iPad e benzeteceklerine dogru durust bi tasarim yapip (klasik bi tablet pc tasariminda olsun ama baska bi cihazin tasarimi olmasin en azindan) piyasaya surseler iPad e alternatif olabilir ama boyle cakma cihazlar artik kabak tadi verdi..
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yonex78 8 yıl
viper gts arkadasın dedigi ürün hiçde fena durmuyor
bu ise 100 dolarsa parasını sonuna kadar hakediyordur..begenmeyen arkadaşlara sorarım siz hiç ömrünüzde bunun yarısını üretebilen türk firması gördünüzmü??,
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Technological 8 yıl

yonex78

viper gts arkadasın dedigi ürün hiçde fena durmuyor
bu ise 100 dolarsa parasını sonuna kadar hakediyordur..begenmeyen arkadaşlara sorarım siz hiç ömrünüzde bunun yarısını üretebilen türk firması gördünüzmü??,


Elma piş , ağzıma düş !!


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oup59 8 yıl
bunlar uzun zamandan beri piyasada ama çok eksikleri var bunlar çok kötü klonlar
2-3 saatten yukarı gitmiyor pili
işlemci hızı düşük
ram düşük
güncelleme yok
ekranı resistive
ekran kalitesi çok düşük
işçilik çok kötü
ilk aklıma gelenler bunlar düzeltilmeden kesinlikle alınmaz

Zaten bunlar duzelince alet o zaman GERCEK IPAD oluyor ve fiyati da malum.
Ben de bunun bir alt modeli var.Bazi arkadaslar oyle kotu, boyle hic bir ise yaramaz.Cihazla rahat bir sekilde kitap okuyabilyorum, internette gezinebiliyorum,film izleyebiliyorum,muzik dinleyebiliyorum.
100$ lik cihaz daha ne yapacakti ki?
Guncelleme yok diyen arkadaslar.Soylediginiz sadece resmi kanallar icin gecerli.
Nette biraz arastirin.Cok guzel ve hizli calisan stabil ROMlar mevcut.Ayni OS olsa bile cok daha hizli calisiyor.
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vipergts 8 yıl

oup59

bunlar uzun zamandan beri piyasada ama çok eksikleri var bunlar çok kötü klonlar

2-3 saatten yukarı gitmiyor pili
işlemci hızı düşük
ram düşük
güncelleme yok
ekranı resistive
ekran kalitesi çok düşük
işçilik çok kötü

ilk aklıma gelenler bunlar düzeltilmeden kesinlikle alınmaz


Zaten bunlar duzelince alet o zaman GERCEK IPAD oluyor ve fiyati da malum.

Ben de bunun bir alt modeli var.Bazi arkadaslar oyle kotu, boyle hic bir ise yaramaz.Cihazla rahat bir sekilde kitap okuyabilyorum, internette gezinebiliyorum,film izleyebiliyorum,muzik dinleyebiliyorum.
100$ lik cihaz daha ne yapacakti ki?

Guncelleme yok diyen arkadaslar.Soylediginiz sadece resmi kanallar icin gecerli.
Nette biraz arastirin.Cok guzel ve hizli calisan stabil ROMlar mevcut.Ayni OS olsa bile cok daha hizli calisiyor.


şuan için en iyi tablet budur

ebestelectronics.en.made-in-china.com/...

android 2.1
256 mb ddr2 ram
1ghz işlemci
web cam
usb desteği
7 saat pil ömrü

tek eksiği ekranı resistive yakında onuda capacitive yapacaklar fiyatıda 200$
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C0SA16 8 yıl
Bence bu tür markası belli olmayan cihazların incelenmesi bile yani kötü markalı ürünleri incelemek daha mantıklı geliyor bana şahsen görüşüm
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djpisagor 8 yıl
ipad killer
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Neyıh 8 yıl
baklava tepsisine benzemiş :):)
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...TALANCI... 8 yıl
ASLINDA İYİ YAPIYORLAR KENDİ ADLARINA.. ÇÜNKÜ BİZİM ÜLKEMİZDE DE YAPILSA BİZDE TEKNOLOJİDE DENEYİM KAZANIRIZ.ASLINDA ŞU TELİF OLAYINA HİÇ SICAK BAKMIYORUM.ÇÜNKÜ BİLGİ KİMSENİN TEKELİNDE OLMAMALI.AMERİKA 15-20 HATTA 30 SENE ÖNCE YAPIP PATENTİNİ ALIYOR ONDAN SONRA KÖKLE GİTSİN GAZI.ÇİNLİLER İYİ YAPIYOR BOŞVERİN.
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...TALANCI... 8 yıl
ÇAMUR GİBİ GÖRÜNTÜSÜ VAR. BU NE YAAA!!! BU NE YAAA!!!HASTA OLDUM KUSASIM GELDİ VALLA. İPAD VE İPHONE KULLANMASAK YİCEZ YANİ! FOTOKOPİCİ ÇİNLİLER! BÖLE BÖLE UFAK UFAK DÜNYAYI ELE GEÇİRİYOR ADAMLAR. DENEYİM KAZANIYORLAR...
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alirezzak 8 yıl
Yemişim elmasını
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Technological 8 yıl

alirezzak

Yemişim elmasını



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mehmednaim 8 yıl
Büyük ihtimal çift sim kart desteği de olabilir.
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