Rockchip işlemcili iPad klonu gün ışığına çıktı

Yüksek satış rakamları nedeniyle LG'nin panel yetiştiremez olduğu Apple iPad'in artan popülaritesiyle birlikte klon cihazların sayısında da hızlı bir artış gözlemleniyor. Çinli üreticilerin hazırladığı yeni klon, tasarım özellikleriyle iPad'i andırırken, yazılım ve donanım açısından bambaşka bir kulvarda yer alıyor. 600MHz'de çalışan Rockchip RK2808 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayarda, 128MB RAM ve 4GB depolama kapasitesine yer veriliyor. Android 1.5 işletim sistemini çalıştıran cihaz, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10-inç ekrana sahip. Özellikle düşük bellek kapasitesiyle eleştri alan tablet bilgisayarın daha fazla bellek kullanamadığı zira kullanılan RK2808 işlemcisiyle birlikte en fazla 128MB RAM kullanılabildiği belirtiliyor.
Home butonu ve metal çerçevesiyle iPad'i andıran yeni klonun fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak tahmin edebileceğiniz üzere iPad'e kıyasla çok daha ucuz olması bekleniyor.
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boş boş konuşuyosun ironmaiden
bu ise 100 dolarsa parasını sonuna kadar hakediyordur..begenmeyen arkadaşlara sorarım siz hiç ömrünüzde bunun yarısını üretebilen türk firması gördünüzmü??,
Elma piş , ağzıma düş !!
Zaten bunlar duzelince alet o zaman GERCEK IPAD oluyor ve fiyati da malum.
Ben de bunun bir alt modeli var.Bazi arkadaslar oyle kotu, boyle hic bir ise yaramaz.Cihazla rahat bir sekilde kitap okuyabilyorum, internette gezinebiliyorum,film izleyebiliyorum,muzik dinleyebiliyorum.
100$ lik cihaz daha ne yapacakti ki?
Guncelleme yok diyen arkadaslar.Soylediginiz sadece resmi kanallar icin gecerli.
Nette biraz arastirin.Cok guzel ve hizli calisan stabil ROMlar mevcut.Ayni OS olsa bile cok daha hizli calisiyor.
şuan için en iyi tablet budur
ebestelectronics.en.made-in-china.com/...
android 2.1
256 mb ddr2 ram
1ghz işlemci
web cam
usb desteği
7 saat pil ömrü
tek eksiği ekranı resistive yakında onuda capacitive yapacaklar fiyatıda 200$