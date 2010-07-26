Rockchip işlemcili iPad klonu gün ışığına çıktı

Yüksek satış rakamları nedeniyle LG'nin panel yetiştiremez olduğu Apple iPad'in artan popülaritesiyle birlikte klon cihazların sayısında da hızlı bir artış gözlemleniyor. Çinli üreticilerin hazırladığı yeni klon, tasarım özellikleriyle iPad'i andırırken, yazılım ve donanım açısından bambaşka bir kulvarda yer alıyor. 600MHz'de çalışan Rockchip RK2808 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayarda, 128MB RAM ve 4GB depolama kapasitesine yer veriliyor. Android 1.5 işletim sistemini çalıştıran cihaz, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10-inç ekrana sahip. Özellikle düşük bellek kapasitesiyle eleştri alan tablet bilgisayarın daha fazla bellek kullanamadığı zira kullanılan RK2808 işlemcisiyle birlikte en fazla 128MB RAM kullanılabildiği belirtiliyor.

Home butonu ve metal çerçevesiyle iPad'i andıran yeni klonun fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak tahmin edebileceğiniz üzere iPad'e kıyasla çok daha ucuz olması bekleniyor.