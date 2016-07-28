Romos GT Serisi ile enerjiniz hiç bitmeyecek

MacBook Pro ile aynı yüzey teknolojisine sahip Romoss GT Serisi’nin dinamik ve zarif premium tasarımı, tarz sahibi spor arabalardan esinlenilerek oluşturulmuştur. Bütünleşik formdaki ince hassas CNC ile alüminyum metal kaplaması 2000 kerelik oturma baskısına dayanabilir. Güçlü 10000 mAh enerji sayesinde kullanıcılar cihazlarını istediği yer ve zamanda şarj edebilirken, Power saving teknolojisi ile kullanılmadığında enerjisi bitmez. 5V. usb çıkışı ile geniş dijital ürün yelpazesini şarj edebilir.
Lityum polimer batarya ile Romoss GT Serisi o kadar hafif ki, her türlü cep veya çantaya kolaylıkla sığıyor. Dünyanın en çok tercih edilen güç bankalarından olan Romoss, 70 ülkede her ay 1.000.000 adet satılıyor ve 3 milyon dolarlık sigorta garantisi taşıyor.
Akıllı Cihazlara Akıllı Powerbank
Akıllı cihazlar Romoss ile %100 seviyesinde şarj edildiğinde, Romoss şarj işlemini sonlandırıyor ve pil ömrünü uzatmak için pil hücrelerinin fazladan şarj olmasını engelliyor. Romoss akıllı cihazların şarj edildiği sırada oluşacak giriş ve çıkış gerilimlerini sabit tutuyor. Bu sayede gerilim sebebiyle oluşacak hasarlardan cihazları koruyor. Şarj esnasında oluşacak ani akım dalgalanmalarından cihazlar korunuyor.
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