Romos GT Serisi ile enerjiniz hiç bitmeyecek

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Hızlı şarj teknolojisine sahip olan Romoss, dual usb çıkısıyla aynı anda 2 farklı cihazı şarj edebilme özelliği taşıyor ve aynı anda kendisi şarj olurken başka bir cihazı da şarj edebiliyor.

MacBook Pro ile aynı yüzey teknolojisine sahip Romoss GT Serisi’nin dinamik ve zarif premium tasarımı, tarz sahibi spor arabalardan esinlenilerek oluşturulmuştur. Bütünleşik formdaki ince hassas CNC ile alüminyum metal kaplaması 2000 kerelik oturma baskısına dayanabilir. Güçlü 10000 mAh enerji sayesinde kullanıcılar cihazlarını istediği yer ve zamanda şarj edebilirken, Power saving teknolojisi ile kullanılmadığında enerjisi bitmez. 5V. usb çıkışı ile geniş dijital ürün yelpazesini şarj edebilir.

Lityum polimer batarya ile Romoss GT Serisi o kadar hafif ki, her türlü cep veya çantaya kolaylıkla sığıyor. Dünyanın en çok tercih edilen güç bankalarından olan Romoss, 70 ülkede her ay 1.000.000 adet satılıyor ve 3 milyon dolarlık sigorta garantisi taşıyor.

Akıllı Cihazlara Akıllı Powerbank

Akıllı cihazlar Romoss ile %100 seviyesinde şarj edildiğinde, Romoss şarj işlemini sonlandırıyor ve pil ömrünü uzatmak için pil hücrelerinin fazladan şarj olmasını engelliyor. Romoss akıllı cihazların şarj edildiği sırada oluşacak giriş ve çıkış gerilimlerini sabit tutuyor. Bu sayede gerilim sebebiyle oluşacak hasarlardan cihazları koruyor. Şarj esnasında oluşacak ani akım dalgalanmalarından cihazlar korunuyor.

Devre tasarımı sayesinde Romoss’un içerisinde yer alan pil hücreleri her zaman güvenli bir ısı aralığında çalışıyor, bu sayede çok fazla ısınmıyor. Romoss şarj esnasında kısa devre sonucu oluşabilecek hasarları engellemek için şarj etmeyi otomatik olarak durduruyor. Romoss şarj esnasında (farklı kablo kullanılması veya zorlama gibi) kendini güvende hissetmediği durumlarda ise kendini korumaya alıyor. Romoss üzerinde bulunan açma/kapama tuşuna bir süre basılarak fabrika ayarlarına döndürülebiliyor ve akıllı cihazları yeniden şarj etmesi sağlanabiliyor.

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