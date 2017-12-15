SAP HANA Dönüşüm Platformu, Türkiye'nin bulutunu küreselleştiriyor

Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası rekabet gücünü teknolojiyle artırmak amacıyla, Bulutistan, Equinix, Huawei, Intel ve SAP işbirliğiyle hayata geçirilen SAP HANA Dönüşüm Platformu, 14 Aralık Perşembe günü Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Huawei ana sponsorluğunda gerçekleştirilen toplantıda, SAP HANA Dönüşüm Platformu iş ortaklarının yöneticileri ve teknoloji liderleri bir araya gelerek, bilişim sektöründe yaşanan hızlı dönüşümün

ortaya çıkardığı ihtiyaçları ve ekosistemin geleceğini konuştu.

Bellek içi mimarisiyle iş uygulamalarını çalıştıran geleneksel sistemlere oranlara çok yüksek hız ve verimlilik sağlayan SAP HANA platformu, yakın gelecekte tüm SAP çözümleri için standartlaşmayı hedefliyor. Türkiye'de kurumsal iş uygulamalarında SAP'yi tercih eden lider işletmelerin, önümüzdeki yıllarda zorunlu hale gelecek SAP HANA geçiş sürecine değer katmak amacıyla kurulan SAP HANA Dönüşüm Platformu, teknoloji öncülerinin en iyi çözümleriyle şekilleniyor.

Uçtan uca ihtiyaç duyulan tüm çözümler tek platformda

Equinix'in Türkiye'deki veri merkezinde konumlanacak platform, şirketlere sunduğu uçtan uca çözümde en yüksek katma değeri meydana getirmek için, Intel işlemcili Huawei donanımlar üzerinde çalışan sertifikalı SAP iş uygulamaları sunuyor. Sanal sunucuların güvenliği ve yedekleme süreçleri ise Equinix'in Türkiye’deki ilk ve tek iş ortağı olan Bulutistan'ın Profesyonel Hizmetler Ekibi tarafından sağlanıyor. Platformun yüksek bant genişliği ve performans sunan yapısı, Avrupa'daki entegre Equinix veri merkezlerinden hizmet veren küresel bulutlarla, hibrit projelerin başarıyla hayata geçirilmesine olanak tanıyor.

İhtiyaca göre tasarlanan ortam, "kullandığın kadar öde" hizmet modeli…

SAP HANA Dönüşüm Platformu ile sunulan hizmetin önemli faydalarının başında, aylık maliyetlerin Türk Lirası üzerinden belirlenmesiyle sağlanan rekabet avantajı geliyor. Zengin sektörel tecrübeye sahip uzman ekibin danışmanlığında, SAP HANA geçişinde her işletme için en etkili yol haritası tasarlanıyor. SAP HANA, bellek içi teknolojilerin getirdiği başdöndürücü performansıyla, geleneksel sistemlere kıyasla çok hızlı ve kesintisiz altyapı sunuyor. "Kullandığın kadar öde" modeliyle sunulan hizmet, işletmelerin platformu ihtiyaç duydukları kadar kullanmalarını ve maliyet tasarrufu elde etmelerini kolaylaştırıyor.

“Maliyetler yerel, rekabet gücü küresel ölçekte.”

Türk Lirası üzerinden belirlenen maliyetler sayesinde SAP HANA Dönüşüm Platformu’nun Türkiye’deki işletmelere küresel devlerle eşit koşullarda rekabet etme imkânı tanıyacağına dikkat çeken Bulutistan Yönetim Kurulu Başkanı Begim Başlıgil, “Equinix’in Türkiye’deki tek çözüm ortağı olarak bulut süreçlerini üstlendiğimiz bu büyük projede yer almaktan son derece memnunuz. Türkiye’nin teknoloji liderlerini bir araya getiren SAP HANA Dönüşüm Platformu, HANA’nın eşsiz performansını bulutun esnekliği ve güvenliğiyle buluşturuyor. Şirketlere küresel ölçekli iş süreçlerini yerel ölçekli maliyetlerle karşılayacak, uçtan uca hizmet veren güvenli bir platform sunmak, Bulutistan için büyük bir gurur kaynağı. Müşterilerimize; SAP HANA Dönüşüm projelerinin fazlarına, ihtiyaç zamanlamalarına ve kapasite ihtiyaçlarına uygun alternatifli esnek modeller oluşturuyor, bu sayede toplam sahip olma maliyetinde tasarruf sağlıyoruz. ” diye konuştu.

SAP ile Huawei’nin global teknoloji iş ortağı olduğunu hatırlatan Huawei Kurumsal İş Çözümleri Ülke Müdürü Serdar Yokuş, “Türk şirketlerinin SAP HANA yatırımını erken yapmalarını sağlayıp, kazanacakları hızla globalde rakiplerini geride bırakabilmelerini hedefledik. SAP HANA Dönüşüm Platformu bu çabaların bir meyvesi oldu. Fark yaratacak yeni iş modellerini pazara sunduğumuz platform çerçevesinde, lider bulut entegratörü Bulutistan ile iş ortaklığımızı başlatmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

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Intel Türkiye Ülke Müdür Yalım Eriştiren, "Kuruldugˆu günden beri bulut altyapılarında en son teknolojileri kullanmakla kalmayıp, bu teknolojilerin gerek KOBI ve gerekse büyük kurumsal firmalar tarafından dogˆru bir s¸ekilde kullanılabilmesi ve firmalara reel faydalar sagˆlaması amacıyla sürekli yenilikçi yaklas¸ımlar sergileyen Bulutistan, Türkiye’de her sektörün uluslararası arenada cok daha rekabetçi olması noktasında önemli bir rol oynuyor ve biz de Intel olarak kuruldugˆu günden beri süregelen destegˆimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecegˆiz." dedi.