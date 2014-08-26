Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SP/ Silicon Power 4TB 3.5-inch USB 3.0 Taşınabilir HDD Sürücüsü

4 yıl
1,8b
1
2
Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SP/ Silicon Power 4TB 3.5-inch USB 3.0 Taşınabilir HDD Sürücüsü

Dünyanın önde gelen hafıza depolama ürünleri üreticisi SP/ Silicon Power, 3.5-inch USB 3.0 yeni tasarım S06 modelini sunar. S06 USB 3.0 arayüzü ile güçlü özellikleri ve zarif yapısı ile yüksek kapasitesinden ödün vermeden tasarlanmıştır. İşlevsellik ve modern tasarımı günlük kullanım ve taşımada her zamankinden daha kolay bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Üstün yetenek ve görkemli bir görünümü bir araya getiren Stream S06 depolama sisteminiz için bir ek değil kesinlikle bir depolama çözümüdür.

Daha Yüksek Kapasite, Daha Fazla Olanak!

SP Stream S06 3.5-inch taşınabilir sürücü yüksek kapasitesi ile kullanıcılar için depolama ve yedeklemeyi bir arada sunar. Stream S06 4TB yüksek kapasitesi ile 1.952 milyon yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraf, 976 bin şarkı 1.760 saat full HD video saklayabilirsiniz. Stream S06 hızlı aktarım hızı sunan USB 3.0 aktarım arabirimi kullanır. USB 2.0 dan 10 kat daha hızlı USB 3.0 arayüzü ile kullanıcılar, video ve grafik düzenleme , bilgisayar programları, büyük dosyaları yedekleme ve yürütme gibi farklı uygulama ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılarlar.

Handle with ease, get easy with the handle Sıradan olmak yerine , Stream S06 kullanıcılara taşıma kolaylığı sağlamak amacıyla yenilikçi kol tasarımını sunar. Ayrıca Stream S06 tasarımı ile farklı yüzeylerde dik ya yatay olarak kullanılabilir. Özel havalandırma delikleri ile donatılmış S06 enerji verimliliği ve inanılmaz soğutma etkisi yaratır. Kullanıcıların farklı taşınabilir ihtiyaçlarını karşılamak için S06 2TB, 3TB ve 4TB seçenekleri ile birlikte ve 3 yıl garanti ile desteklenen özel yazılımı ile birlikte gelir. SP Widget yazılımı, 7 ana güvenlik ve yedekleme ile ( Norton Internet Security) 60 günlük deneme versiyonu ile birlikte gelir.

Yüksek Depolama Kapasitesi up to 4TB

SuperSpeed USB 3.0 , USB 2.0 ile geriye dönük uyumlu.

Kolay Taşıma ve Kullanım Sunan Tasarım

Özel Kasa Dizaynı ile yatay ve dikey kullanım.

Özel havalandırma delikleri ile inanılmaz soğutma etkisi

LED gösterge , Kullanıcıların data transferini takip edebilme kolaylığı

7 Ana güvenlik çözümü sunan SP Widget yazılımı

Ölçüler:199 * 117.7 * 36.3 mm

Ağırlık:770~876 g (by capacity)

Arayüz:USB 3.0 / USB 2.0 compatible

Data transfer Hızı:Max. 5 Gbps (USB 3.0 Mode)

Desteklenen Sistemler:Windows 8.1/8/7/Vista/XP, Linux 2.6.31 or later, Mac OS 10.5

or later

Garanti:3-year warranty
Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim