SP/ Silicon Power 4TB 3.5-inch USB 3.0 Taşınabilir HDD Sürücüsü

Dünyanın önde gelen hafıza depolama ürünleri üreticisi SP/ Silicon Power, 3.5-inch USB 3.0 yeni tasarım S06 modelini sunar. S06 USB 3.0 arayüzü ile güçlü özellikleri ve zarif yapısı ile yüksek kapasitesinden ödün vermeden tasarlanmıştır. İşlevsellik ve modern tasarımı günlük kullanım ve taşımada her zamankinden daha kolay bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Üstün yetenek ve görkemli bir görünümü bir araya getiren Stream S06 depolama sisteminiz için bir ek değil kesinlikle bir depolama çözümüdür.Daha Yüksek Kapasite, Daha Fazla Olanak!SP Stream S06 3.5-inch taşınabilir sürücü yüksek kapasitesi ile kullanıcılar için depolama ve yedeklemeyi bir arada sunar. Stream S06 4TB yüksek kapasitesi ile 1.952 milyon yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraf, 976 bin şarkı 1.760 saat full HD video saklayabilirsiniz. Stream S06 hızlı aktarım hızı sunan USB 3.0 aktarım arabirimi kullanır. USB 2.0 dan 10 kat daha hızlı USB 3.0 arayüzü ile kullanıcılar, video ve grafik düzenleme , bilgisayar programları, büyük dosyaları yedekleme ve yürütme gibi farklı uygulama ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılarlar.Handle with ease, get easy with the handle Sıradan olmak yerine , Stream S06 kullanıcılara taşıma kolaylığı sağlamak amacıyla yenilikçi kol tasarımını sunar. Ayrıca Stream S06 tasarımı ile farklı yüzeylerde dik ya yatay olarak kullanılabilir. Özel havalandırma delikleri ile donatılmış S06 enerji verimliliği ve inanılmaz soğutma etkisi yaratır. Kullanıcıların farklı taşınabilir ihtiyaçlarını karşılamak için S06 2TB, 3TB ve 4TB seçenekleri ile birlikte ve 3 yıl garanti ile desteklenen özel yazılımı ile birlikte gelir. SP Widget yazılımı, 7 ana güvenlik ve yedekleme ile ( Norton Internet Security) 60 günlük deneme versiyonu ile birlikte gelir.Yüksek Depolama Kapasitesi up to 4TBSuperSpeed USB 3.0 , USB 2.0 ile geriye dönük uyumlu.Kolay Taşıma ve Kullanım Sunan TasarımÖzel Kasa Dizaynı ile yatay ve dikey kullanım.Özel havalandırma delikleri ile inanılmaz soğutma etkisiLED gösterge , Kullanıcıların data transferini takip edebilme kolaylığı7 Ana güvenlik çözümü sunan SP Widget yazılımıÖlçüler:199 * 117.7 * 36.3 mmAğırlık:770~876 g (by capacity)Arayüz:USB 3.0 / USB 2.0 compatibleData transfer Hızı:Max. 5 Gbps (USB 3.0 Mode)Desteklenen Sistemler:Windows 8.1/8/7/Vista/XP, Linux 2.6.31 or later, Mac OS 10.5or laterGaranti:3-year warranty