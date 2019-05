SP/Silicon Power Jewel J10 USB 3.0 Belleği Sunar

Dünyanın önde gelen ellek üreticilerinden Silicon Power/SP yeni tasarım Jewel J10 modelini sunar. Yüksek teknoloji ve şık tasarımı ile birlikte jewel J10 her zaman ve her yerde olağanüstü zevkinizi göstermenize olanak verir. Kuzey Avrupa’dan ilham alınarak tasarlanmış J10 sıradan bir depolama aygıtı değil aynı zamanda kendinizi ifade edebilmeniz için tasarlanmış bir aksesuardır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

SP Jewel J10 paslanmaz çelik tasarım ve kendine has çekici görünümü ile dikkatinizi çekmeye hazırdır. 4g ağırlığı ile J10 taşınabilirliği ile rahatlık sağlar. Gelişmiş US 3.0 ( chip on board) uygulaması ile birlikte, Jewel J10 dış yüzeyi çizilmelere karşı korumalı aynı zamanda suya , toza ve titreşimlere dayanıklıdır. Ayrıca yaratıcı oluk tasarımı ile anahtarlığınıza ir adım uzaklıktadır.Jewel J10 özellikleri , modern tasarım ve üstün teknoloji uygulaması ile sizleri mükemmelliği yaşamaya ve zevkli yaşam tarzınızı ifade etmeye davet eder. Taşınabilir ihtiyaçlarınızı karşılamak için J10 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB kapasiteler sunar. Tüm Silicon Power USB bellek ürünleri ömür boyu garanti ile sunulmaktadır. SP Widget yazılımı 7 ana yedekleme ve koruma sunar ve Norton Internet Security 60 gün deneme versiyonu sunar. Detaylı ilgi için lütfen websitemizi ziyaret ediniz: www.silicon-power.comJewel J10 Ürün Özellikleri- Gümüş kaplama dizayn, şık ve zarif tasarım- Çizlmelere dayanıklı paslanmaz çelik yüzey- Kapaksız tasrım ile kolay kullanım- COB3.0 (Chip On Board) teknoloji- Suya, toza ve darbelere dayanıklıJewel J10 Product Specifications- Ölçüler: 31.6 x 12 x 4.5 mm- Ağırlık: 4g- Kapasite: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB- Renk: Parlak gümüş- Material: Paslanmaz çelik- Arayüz: USB3.0/USB 2.0 uyumlu- Support OS: Windows8/7/ Vista/XP/, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x- Ömür boyu garanti