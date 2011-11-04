SP/Silicon Power Süper Mini USB Flash Disk Touch T01’ i Piyasaya Sürüyor

Hafıza depolama ürünlerinin önde gelen markası SP/Silicon Power bugün, taşınabilir aygıtların piyasa trendlerine cevaben üretilen süper mini boyutlu Touch T01 flash diski piyasaya sürüyor. Tüm boyutların %30 küçültüldüğü Touch T01, USB girişine takıldığında dışarda sadece 10 mm'lik bir uzunluk kalıyor. Bu sayede, laptop veya tablet bilgisayarınızı USB flash diski çıkarmanıza gerek kalmadan çantasına koyabiliyorsunuz ve böylece veri depolama mobiliteniz yükselmiş oluyor!

Touch T01 taşınabilir aygıtların yanı sıra, flash diskleri günlük yaşamda kullananlar için de uygundur. Araba teyplerine, mp3 çalarlara veya dijital fotoğraf çerçevelerine bağlanarak bile kullanılabilir. Daha uygun olmakla kalmıyor aynı zamanda müzik, fotoğraf ve diğer multimedya dosyaları için depolama alanını da genişletiyor. Touch T01'in, kullanıcıların farklı gereksinimlerini karşılamak için 4GB ve 16GB arasında değişen seçenekleri bulunuyor.

Touch T01, şık dokusunu yansıtan kompakt bir şekilde tasarlanmıştır. Zımparalanmış metal yapısı, yüzeyi parmak izlerinden korur. Kapaksız tasarımı sayesinde oldukça kullanışlıdır. En gelişmiş COB paketleme teknolojisi kullanılan Touch T01, su ve toz geçirmezdir, titreşime dayanıklıdır. Böylece veri kaybı riskleri azalır.

Touch T01' de, 7 temel yedekleme ve güvenlik araçları sağlayan SP Widget uygulama yazılımı ile Norton AntiVirus 2011'in 60 günlük deneme sürümü yüklüdür. Tüm SP USB flash diskleri AB RoHS standartlarına uygun şekilde üretilir ve ömür boyu garantilidir.

Ürün Nitelikleri

- Sade ve şık tasarım.

- Kapaksız tasarım ve kullanım kolaylığı.

- Şık bir dokunuşa sahip metalik tasarım.

- Tak-çalıştır: harici bir güç kaynağı gerektirmez

- 7 temel yedekleme ve güvenlik araçları sağlayan SP Widget uygulama yazılımı

Ürün Özellikleri

- Boyutlar: 24,7mm*13,8mm*4,6mm

- Ağırlık: 2,6g

- Arayüz: USB 2.0 & 1.1 uyumlu

- Desteklediği İşletim Sistemleri: Windows XP/Vista/7, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x

- Dayanıklılık: 10,000 kez kullanım (minimum)

- Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 70°C

- Depolama Sıcaklığı: -40°C - 85°C

- Kapasite: 4GB, 8GB, 16GB

- Renk: Siyah

- Ömür boyu garanti

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