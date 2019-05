Samsung Galaxy Mega 6.3 Oyun Performansı

Samsung'ın 6.3" lik dev ekranı ile dikkatleri üzerine çeken Samsung Galaxy Mega 6,3'ü modern oyunları yükleyip test ettik. Bakalım 6,3" lik bu dev yolculuklarınız sırasında taşımaya değer bir oyun arkadaşı olabiliyor mu?

Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda 1.7Ghz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400'e Adreno 305 GPU'nun eşlik ettiği telefon 6.3" ekranında 1280x720 piksel HD çözünürlük sunarak Full HD ekranlı telefonlara nazaran verimlilik konusunda avantaj sağlıyor.

Bu videoda Real Racing 3, Frontline Commando D-Day, Carmageddon, Need For Speed Most Wanted, Modern Combat 4 gibi günümüzün popüler üst seviye oyunlarını Galaxy Mega 6.3 üzerinde deniyor ve performansını gözler önüne seriyoruz.

Samsung Galaxy Mega 6.3 videoda da görülebileceği gibi Real Racing 3'ü orta detay seviyesinde açıyor ve aynaları devre dışı bırakarak performans avantajı yakalıyor. Real Racing 3'ün orta grafik detaylarında oldukça yüksek bir akıcılık ile oynanabildiğini söyleyebiliriz.

Efsane yarış ve aksiyon oyunu Carmageddon ise herhangi bir eksiklik ve frame düşmesi olmadan oynanabiliyor.

Modern Combat 4 de Galaxy Mega 6.3 üzerinde rahat oynanabilen oyunlar arasında.

Need For Speed Most Wanted ise yavaş çekim modundaymış gibi bir deneyim sunuyor. Oyun hız hissini vermekten uzak. Donanımın en azından bu oyunda yeterli deneyimi sunmadığını söyleyebiliriz.

Frontline Commando D-Day de yine rahat çalışan oyunlar arasında.

Dead Trigger ise yüksek detayda yine oldukça akıcı çalışıyor. Bu oyunu çalıştırmayan cihaz yok gibi de denebilir.