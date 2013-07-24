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Samsung Galaxy Mega 6.3 Oyun Performansı

5 yıl
12,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'ın 6.3" lik dev ekranı ile dikkatleri üzerine çeken Samsung Galaxy Mega 6,3'ü modern oyunları yükleyip test ettik. Bakalım 6,3" lik bu dev yolculuklarınız sırasında taşımaya değer bir oyun arkadaşı olabiliyor mu?
Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda 1.7Ghz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 400'e Adreno 305 GPU'nun eşlik ettiği telefon 6.3" ekranında 1280x720 piksel HD çözünürlük sunarak Full HD ekranlı telefonlara nazaran verimlilik konusunda avantaj sağlıyor.
Bu videoda Real Racing 3, Frontline Commando D-Day, Carmageddon, Need For Speed Most Wanted, Modern Combat 4 gibi günümüzün popüler üst seviye oyunlarını Galaxy Mega 6.3 üzerinde deniyor ve performansını gözler önüne seriyoruz.
 
Samsung Galaxy Mega 6.3 videoda da görülebileceği gibi Real Racing 3'ü orta detay seviyesinde açıyor ve aynaları devre dışı bırakarak performans avantajı yakalıyor. Real Racing 3'ün orta grafik detaylarında oldukça yüksek bir akıcılık ile oynanabildiğini söyleyebiliriz.
Efsane yarış ve aksiyon oyunu Carmageddon ise herhangi bir eksiklik ve frame düşmesi olmadan oynanabiliyor.
Modern Combat 4 de Galaxy Mega 6.3 üzerinde rahat oynanabilen oyunlar arasında.
Need For Speed Most Wanted ise yavaş çekim modundaymış gibi bir deneyim sunuyor. Oyun hız hissini vermekten uzak. Donanımın en azından bu oyunda yeterli deneyimi sunmadığını söyleyebiliriz.
Frontline Commando D-Day de yine rahat çalışan oyunlar arasında.
Dead Trigger ise yüksek detayda yine oldukça akıcı çalışıyor. Bu oyunu çalıştırmayan cihaz yok gibi de denebilir. 

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burakesan 5 yıl en beğenilen
720P 'insan' gözü için oldukça yeterliyken, bilgisayarlardaki ekranların onda biri kadar ekranlardaki Full HD yarışı hangi amaca hizmettir!? Hoş, bu hizmeti isteyen cebi-dolu-aklı-boş ve cebim-boş-havam-hoş tipindeki sürüyle insan var.
Keşke bu gereksiz çözünürlüğü düşürmenin bir yolu olsa da, oyunlardaki performansdan ödün vermesek...
720P 'insan' gözü için oldukça yeterliyken, bilgisayarlardaki ekranların onda biri kadar ekranlardaki Full HD yarışı hangi amaca hizmettir!? Hoş, bu hizmeti ist...
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Speed-Step 5 yıl +RdwAyazz-
Winchester308

Bir sorum olacaktı - Google hesabı ile aldığımız bir uygulamayı başka bir cihazda oturum açarak tekrar indirebilir miyiz ?

Merhaba,

Evet Google Play üzerinden alınan uygulamalar aynı anda hesabın kurulu olduğu bütün cihazlara indirilip oynanabiliyor.

Yani cihaz değil hesap bağımlılar.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Winchester308Bir sorum olacaktı - Google hesabı ile aldığımız bir uygulamayı başka bir cihazda oturum açarak tekrar indirebilir miyiz ?
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bkaakco 5 yıl
Alacağımdan falan değil de sırf zaman geçsin ve bilgi olsun diye izliyorum ilgimi çeken videoları.
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X-Special 5 yıl Speed-Step
Süper olmuş ...
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sonic26 5 yıl
abi bi konuşsaydın
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s_g_m_s 5 yıl
Bence artık şu grafik kasma ve çözünürlük işinden vazgeçmeliler.
Her elektronik ürünün amacı farklı olmalı.Oyun oynayacaksan konsol veya Pc tercih edilmeli.Birçok üst seviye ekran kartı sözde full detay da oyun çalıştırıyor diye 900 den fazla fiyatları görüyor.Halbu ki hikaye.Şu oyunları optimize etseler böyle bir sorun kalmayacak artık.gtx 480 amp dediğin kartın bu zamandaki oyunlar da çuvallamaması lazım.ama nerdeeee.Millete gtx 690 ı kim satacak sonra.
Gerçekten zaman geçtikçe midem bulanmaya başlıyor bu muhabbetlerden.ps3 ün bu zamana göre dandik kalan ekran kartıyla uncharted deneyimi yaşattılar bize deli gibi görüntüler vardı.adamlar ona göre port ediyorlar oyunu.Pc sektörü için Öyle bir ticaret dönüyor ki kesinlikle iyi niyetli değil.
Yap tablete göre oyun.bak mesela temple run.miss gibi.Zamanın da psp için 10 numara bir oyun vardı loco roco diye.oynayanlar bilir.inanılmaz zevkliydi.her platforma özgü oyunlar olmalı artık.Bir oyunun benzer versiyonlarını hemen hemen her platformda görüyoruz artık.Ne gerek var?
Tablet de Fps nin işi olmamalı.küçük boyutlu zevkin tavan yaptığı oyunlar çoğalmalı artık.Başlarım grafiğine.Ben pc de görüyorum zaten âlâsını ne gerek var tablette aynı ya da kısmen yakın kaliteyi yakalamaya...
Kaşık dediğin 3 çeşittir. Hepsinin görevi ayrıdır.
Yemek kaşığı,tatlı kaşığı,çay kaşığı.
Çay kaşığıyla yemek yemenin anlamı yok ;)
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DH Misafiri 5 yıl
Cpt. Price
hayatında bi kere olsun apple cihazda oyun oynamış biri farkı rahatça görebilir

tekno tuğlayı kastığını için duvara çarpar değil mi? ezik dandios kölesi...
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aycibin 5 yıl
telefon dediğin basit oyunları çalıştırsa yeter.daha fazlası için 600-700 TL ilave ederek üst model telefon alacağınıza o fiyata sıfır ps3 alın full HD full detay bağırttıra bağırttıra oyun hevesinizi çıkarın :) zaten mobil oyunların en sağlamını getirseniz ps3 oyunları yanında beş para etmiyor.ben öyle yaptım ne ipad'in ne de telefonun oyun için yüzüne bakıyorum


telefonum android,tabletim de apple ipad.ikisinin de tecrübesine sahip olarak yorum yaptım.sıfır ps3 fiyatı 500-600TL.
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bkaakco 5 yıl
Most Wanted dışında iyi. Benim Cortex A8 1 Ghz tek çekirdek + Mali 400 MP'li ucuz tabletimde çok akıcı olmasa bile oynanacak düzeydeydi MW. Çözünürlük 1024x768, bellek 1GB. Bu telefonda akıcı olması gerekirdi.
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Frozen Grenadier 5 yıl
hayatında bi kere olsun apple cihazda oyun oynamış biri farkı rahatça görebilir
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DH Misafiri 5 yıl
real racing 3 oyun grafiklerini kısmışlar. nerden anladım aracın içindeyken aracın dikiz aynasından arkadaki araçlar ve geçilen ağaçlar görünüyor.. dikkat edin aynadan hiçbirşey görünmüyor. bu sayede oyunda akıcılık sağlanıyor..
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DH Misafiri 5 yıl
yuh bu haberde bile Apple köleleri saçmalamışlar... Full HD olması daha iyi ayrıca NFS MW yavaş çekim gibide değildi...
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DH Misafiri 5 yıl
İPHONE 4 DAHA AKICI OYUN DENEYİMİ SUNUYOR :)
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qsdc35 5 yıl
siz demeseydiniz ben diyecektim hocam most wanted da çok kötü performans :S
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By_Samed 5 yıl
Oha mükemmel bir oyun arkadaşı

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