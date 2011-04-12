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Samsung Galaxy Pro video inceleme

8 yıl
127,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Samsung'un QWERTY klavyeli ve dokunmatik ekranlı telefonu Galaxy Pro'yu inceledik. Android 2.2 işletim sistemli Galaxy Pro bütün detaylarıyla bu videoda.

Bu videomuzda Samsung'un QWERTY klavyeli ve dokunmatik ekranlı telefonu Galaxy Pro'yu inceledik. Android 2.2 işletim sistemli Galaxy Pro bütün detaylarıyla bu videoda.Bakalım Galaxy Serisininen yeni ve en farklı üyesi BlackBerry'e alternatif olabilecek mi?


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rainblackk 8 yıl
android ve qwerty klavye anlamsiz kucucuk ektanda android ne ise yarar
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Python 8 yıl en beğenilen
Bb olayi sadece marka adi degilki bis servisleridir bunlari bilmeyen kullaniciya gore tabikide bir onemi yok ancak bb satiyorsa bis en buyuk artisidir bunuda kimsa inkar edemez..
Bb olayi sadece marka adi degilki bis servisleridir bunlari bilmeyen kullaniciya gore tabikide bir onemi yok ancak bb satiyorsa bis en buyuk artisidir bunuda ki...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
mesajları nasıl sileceğiz gorunmuyor hiçbirşey..
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar büyük bi hata yaptım daha telefon elime ilk geldiğinde güvnlik kodu koydum ve açamıorum yardımcı olun lütfeennn :(
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DH Misafiri 8 yıl
küçücük ekranda android ne işe yarar demişler... 1. ekran 2.8 inç bu boyutlarda sadece dokunmatik olan ve qwerty klavyesi olmayan telefonlar da var. 2. inanın bu telefonu üreten samsung'un mühendisleri sizden daha iyi biliyordur bu olayları ;)
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DH Misafiri 8 yıl
selam millet bikaç sorum olucak sizlere.2gün önce galaxy pro aldım ama hala cözemediğim özellikleri var. 1.sorum :ram kullanımı kendi kendine artıyor bunun sebebi ne? 2:arama ve mesajlasma gecmişi kayıtlar adı altında geciyor fakat bunları toplu olarak kayıtlar listesinden silemiyorum tek tek te silmek imkansız bu nasıl olucak bilen arkadaslar cevaplarsa cok sevinirim tesekkürler....
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n0tr0n 8 yıl
sürekli internete girmesini engellemek için ne yapmalıyım arkadaşlar, internete baglanmak ıcın onay istemesi için bir ayar mevcut mu?
veya interneti komple kapatmak mumkun mu:?
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isimsiz34 8 yıl
küçücük ekran diyosunuz 2.8 inç ekran var gözünüzü seveyim :D
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damn2u 8 yıl
Şu an telefonun fiyatı düştü ve 499TL fiyatından satılıyor, rakiplerine göre çok çok iyi bir ürün fakat tek eksiği multitouch, oda güncellemer ile giderilir umarım.
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musanpa 8 yıl isimsiz34
isimsiz34
küçücük ekran diyosunuz 2.8 inç ekran var gözünüzü seveyim :D

aynen millet bu ekranla full dokunmatik cihaz uretip satiyor bu ekranin altina piyasadaki en genis klavyelerden birini yerlestirmisler hala ekrana kucuk diyorlar 3.5 inc ekran koyup altina klavye koysalar bu sefer bu ne bukadar buyuk diye mizmizindan gecilmez milletin bizim millete bisey begendiremezsin kisacasi
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DH Misafiri 8 yıl
Almayı düsünüyorum ama web tarayıcısında adobe flash player olmadığını gördüm aynı zamanda hiçbir flash player yüklü değilmiş sonradan yükleme gibi bi imkanı olabilirmi bu özellik yoksa almıcam ona göre :) :P
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Haddat 8 yıl
Hort sayilmaz .. dimi
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar ben blackberryde kullandım hatta Iphone de kullandım.Öncelikle kesinlikle blackberry'i önermiyorum özelliklede curve olan modelini.1 kez yere düşürdüm ve telefonda ekran denen bir şey kalmadı yetkili servisine götürdük kabul ettiler fakat bizi 4 aydır bekletiyorlar şükür maddi durumumuz çok iyi.Birgün kardeşime galaxi Tab. alırken gözüme bu telefon çarptı ve yanımda da kredi kartı olduğu için aldım.Galaxi prodan gerçekten çok memnunum herkese tavsiye ederim kesinlikle ve kesinlikle blackberryden daha iyi ...
Eğer blackberry ve bu telefon arasında kaldıysanız hiç düşünmeden bu telefonu seçin .Marka olayını düşünmeyin blackberry hiç göründüğü gibi bir telefon değil.
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musanpa 8 yıl
bende bu cihazi kullaniyorum ve cok cok memnunun dokunmatigi internet kullanimindaki qwerty cihazlarin eksisini yok ediyor.her isimi goruyor kisacasi.birtek cogu arkadas cihazdaki ekran cozunurlugune takiliyor fakat oda benim gibi daha cok mail mesaj trafigi ve forum vb. yazi verisine dayali internet kullanimina agirlik veren arkadaslar icin piyasadaki cogu qwerty klavyeli cihazdan daha iyi bir alternatif kesinlikle
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koraypro 8 yıl
arkadaşlar ürünü şarja takınca dokunmatik ekran çalışmıyor sadece görüntü oluyor ama işlev yok? bunu nasıl çözebilirim?
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C_A_N 8 yıl
Samsungdan vazgeçmeyin derim. Hep uygun fiyatla verdiği ürünleriyle beni şaşırtıyor. Örnek netbookları çok kalite idi. Serviside çok iyi. Hayır samsung ta çalışmıyorum :D kullanıcısıyım. Bu telefon bence çok iyi, kısmet olursa alacam.
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