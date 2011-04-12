Samsung Galaxy Pro video inceleme

Bu videomuzda Samsung'un QWERTY klavyeli ve dokunmatik ekranlı telefonu Galaxy Pro'yu inceledik. Android 2.2 işletim sistemli Galaxy Pro bütün detaylarıyla bu videoda.

Bu videomuzda Samsung'un QWERTY klavyeli ve dokunmatik ekranlı telefonu Galaxy Pro'yu inceledik. Android 2.2 işletim sistemli Galaxy Pro bütün detaylarıyla bu videoda.Bakalım Galaxy Serisininen yeni ve en farklı üyesi BlackBerry'e alternatif olabilecek mi?