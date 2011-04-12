Samsung Galaxy Pro video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda Samsung'un QWERTY klavyeli ve dokunmatik ekranlı telefonu Galaxy Pro'yu inceledik. Android 2.2 işletim sistemli Galaxy Pro bütün detaylarıyla bu videoda.
Bu videomuzda Samsung'un QWERTY klavyeli ve dokunmatik ekranlı telefonu Galaxy Pro'yu inceledik. Android 2.2 işletim sistemli Galaxy Pro bütün detaylarıyla bu videoda.Bakalım Galaxy Serisininen yeni ve en farklı üyesi BlackBerry'e alternatif olabilecek mi?
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veya interneti komple kapatmak mumkun mu:?
aynen millet bu ekranla full dokunmatik cihaz uretip satiyor bu ekranin altina piyasadaki en genis klavyelerden birini yerlestirmisler hala ekrana kucuk diyorlar 3.5 inc ekran koyup altina klavye koysalar bu sefer bu ne bukadar buyuk diye mizmizindan gecilmez milletin bizim millete bisey begendiremezsin kisacasi
Eğer blackberry ve bu telefon arasında kaldıysanız hiç düşünmeden bu telefonu seçin .Marka olayını düşünmeyin blackberry hiç göründüğü gibi bir telefon değil.