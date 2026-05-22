Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları erişime açıldı
    SAHA 2026'nın en büyük sürprizi: MSB AR-GE'nin GÜÇHAN turbofan motoru ilk kez sahnede

    MSB AR-GE'den dev sürpriz! Türkiye'nin yeni turbofan motoru GÜÇHAN, SAHA 2026'da sessiz sedasız sahneye çıktı. 42.000 lbf itki gücüyle dünya devleriyle aynı ligte! Rakamlar inanılmaz!

    SAHA 2026'da MSB AR-GE merkezinin fuarı adeta sürprizlere sahne oldu. Bu videoda, Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen ve daha önce hiçbir platformda kamuoyuna tanıtılmamış olan GÜÇHAN turbofan motorunu yerinde inceledik.

    GÜÇHAN, 42.000 lbf itki gücüyle savaş uçaklarında kullanılan en güçlü turbofan motorlar sınıfına giriyor. 46,5 inçlik çapı, saniyede 420 lb hava akışı kapasitesi ve 0,68:1 baypas oranıyla dikkat çekici teknik veriler sunan GÜÇHAN, Türkiye'nin milli uçak motoru geliştirme yolundaki en önemli adımlarından biri olabilir.

    Motorun hangi platforma ait olduğu henüz resmi olarak açıklanmadı. KAAN muharip uçağının sonraki blokları için planlanıyor olabileceği gibi tamamen farklı bir sisteme yönelik geliştirilmiş de olabilir. Öte yandan KAAN'ın mevcut motor ihtiyacı için TEI tarafından geliştirilen TF35000 projesi de fuarda sergileniyor.

    SAHA 2026, bu açıdan Türk savunma sanayii tarihinin en kapsamlı fuar deneyimlerinden birini sunuyor. GÜÇHAN'ın yanı sıra fuarda pek çok kritik sistem ve platform ilk kez kamuoyuyla buluşuyor; diğer sürprizleri de ayrı videolarda ele almaya devam edeceğiz.

    SAHA 2026 kapsamındaki tüm gelişmeleri yakından takip etmek için doğru yerdesiniz.

    🔗 Haber: https://www.donanimhaber.com/msb-ar-ge-den-yeni-surpriz-guchan-motoru-ilk-kez-tanitildi--205291

