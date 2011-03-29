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Samsung Galaxy S 2 ön inceleme

8 yıl
428,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Donanimhaber.com olarak Samsung'un İstanbul'da düzenlemiş olduğu Samsung Forum 2011 etkinliğinde yerimizi aldık. Samsung bu etkinlik kapsamında merakla beklenen telefonu Galaxy S 2'nin tanıtımını gerç

Donanimhaber.com olarak Samsung'un İstanbul'da düzenlemiş olduğu Samsung Forum 2011 etkinliğine katıldık. Samsung bu etkinlik kapsamında merakla beklenen telefonu Galaxy S 2'nin tanıtımını da gerçekleştirdi. Biz de Donanimhaber.com olarak sizler için ön inceleme gerçekleştirdik. Çift çekirdekli işlemcisi, 4.3 inç'lik Super AMOLED + ekranı, Full HD video kayıt/video oynatma özellikleri ve merak edilen diğer tüm yönleriyle Samsung Galaxy S 2 bu videoda.


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Sedat. 8 yıl en beğenilen
Daha çikmamiş telefona '' Kalitesiz, üstelik malzeme kalitesi de çok kötü '' Diyebilecek kadar zeki insanlarla Ayni forumu paylaşmaktan Gurur duyarim..

Daha çikmamiş telefona '' Kalitesiz, üstelik malzeme kalitesi de çok kötü '' Diyebilecek kadar zeki insanlarla Ayni forumu paylaşmaktan Gurur duyarim..
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1 Yanıt Yanıtla +36
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TheFormul 8 yıl

wox

tasarımı vede arka kapak görünümü kalitesiz bir cihazmış gibi bir görünüm sunuyor.android nedense çoğu kişinin beğenisini kazansada bir çok açıdan eksikliği var.ancak bu sürümde umarım bu sorunlar giderilmiştir.zira ben bu cihazı ağzı açık bi şekilde bekleyenlerden değilim.çünki tasarımıyla çokdan gözümden düştü.isterse full hd nin kralını çeksin umrumda olmaz..üstelik tr ye çift işlemcili modeli gelmeyecek..


Bu sefer gerçekten diyecektim ki kendi kendime "abi kim ne derse desin napiyim" ama dayanamıyorum be kardeşim.
telefonun daha işlemcisinden haberi olmayanların gelip böyle çamur atmasına çok gıcıık oluyorum yok böyle birşey..
woxtasarımı vede arka kapak görünümü kalitesiz bir cihazmış gibi bir görünüm sunuyor.android nedense çoğu kişinin beğenisini kazans...
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eizo33 8 yıl
NowOrN3wer ''''Samoled+ ekrani cekio insani=D ama htc pyramid cok daha iyi'''
Hiç bir açıdan htc pyramid S2 den daha değil.Kimseyi yanıltma.
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The Tenth Doctor 5 yıl
Beyler s5 mi s2 mi alıyım ?
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Elitforce 5 yıl The Tenth Doctor
Speedy-Step
Beyler s5 mi s2 mi alıyım ?

S6 beklemelisin
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semavi 8 yıl
Nexus one, Nexus S ve en sonunca Galaxy S2 kullanan birisi olarak şunları söyleyebilirim...
Nexus One çok güzel bir telefondu. Ama eksiklikleri vardı, ses kaydı rezaletti mesela...
Nexus S aldım... çok daha klas durmasına ve ses kalitesinin artırılmasına rağmen, makyajlı havası yarattı, beklediğim kadar büyük değişiklikler yoktu.
Galaxy S2 kullanıyorum şuan... Keisnlikle öncekilerle karşılaştırmayın... Yazılımınıda ben çok beğendim... Hızı zaten çok daha üstün... Tasarım konusunda gereksiz bir şekilde "hafiflik ve incelik" psikolojisine girilmiş. Asıl problem bu, telefon ele Nexus S kadar oturmuyor...
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ALBAY 7 yıl
elemanın biri ilk sayfada TR ye çift çekirdeklisi gelmeyecek demişti.lan ne güldük sormayın
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Sessiz@Saglıkcı 8 yıl
Samsungu telpadan aldım bin pişman oldum.. guzelım telefon kutudan arızalı cıktı..muhattap bulamadım karsımda :((
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DH Misafiri 8 yıl
bazıları adroıd marketı kullanamadını soyluyo bu cıhazı kullanıyorum ve markat falan super calısıyo ıpohe4 sattım bunu aldım ıyıkı varsın samsung mukemmel bı cıhaz ıpohe buna ulasmak ıcın baya calısmalı ıslemcısı yeter
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DH Misafiri 8 yıl
htc incredible s mi? yoksa bumu arakadaşlar, bilen kişilerden yardım bekliyorum. aralarında cok ciddi fark yoksa htc alıcamda.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar benim merak ettiğim tek konu var;
Ekranın büyük olması yada kucuk olması benim için sorun değilde ekranda parmak izi kalıyormu onu merak ediyorum. ekran üzerinde yapılan uygulamalar sonrası parmak izlerle dolu ekran görmek hiç hoşuma gitmiyor. Sadece parmak izi sorunu olup olmadığını öğrenmek istiyorum.
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kirmizibulten 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar benim merak ettiğim tek konu var;


Ekranın büyük olması yada kucuk olması benim için sorun değilde ekranda parmak izi kalıyormu onu merak ediyorum. ekran üzerinde yapılan uygulamalar sonrası parmak izlerle dolu ekran görmek hiç hoşuma gitmiyor. Sadece parmak izi sorunu olup olmadığını öğrenmek istiyorum.


Ekran gorilla glass.diger gorilla glass ekrana sahip telefonlarda nasilsa oyle.
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DH Misafiri 8 yıl
Ben valla telefonu aldım mükemmeliğin ötesinde çamur atmaya gerek yok İPHONE de neymiş onuda kullandım
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__Toprak__ 8 yıl
chatin_62
beyaban18 galazy s 2 yı dusunuodum am htc desıgın hd yı gorunce galazyı bıle dusunmeyı gectım oleteleofon var mı bılmıorumm :)
Hocam kusura bakmayın htc desıgın hd diye bir telefon bulamadım. Eğer klavyeniz sürçtü ve Desire HD yi kastediyorsanız, yapmayın lütfen. Elma ile armut hiç bir olurmu? Galaxy için değil, diğer cift çekirdek olan tüm telefonlar için geçerli. Desire HD Çift çekirdek değil tek çekirdek. Hadi Desire HD2 yazsanız tamam. Amenna.

hocam neyi doğru yazmış ki? :D
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__Toprak__ 8 yıl
wox
tasarımı vede arka kapak görünümü kalitesiz bir cihazmış gibi bir görünüm sunuyor.android nedense çoğu kişinin beğenisini kazansada bir çok açıdan eksikliği var.ancak bu sürümde umarım bu sorunlar giderilmiştir.zira ben bu cihazı ağzı açık bi şekilde bekleyenlerden değilim.çünki tasarımıyla çokdan gözümden düştü.isterse full hd nin kralını çeksin umrumda olmaz..üstelik tr ye çift işlemcili modeli gelmeyecek..

:D ne oldu arkadaşım geldi mi Türkiye'ye de çift çekirdekli olanlar? :)) yaw arkadaşlar yanlış yönlendiriyorsunuz işte insanları yapmayın..sanki sgs2 nin tek çekirdekli versiyonu varmış gibi ''ztn trye gelmeyecek'' demişsiniz yok öyle birşey :D eminsiniz bir de yani kendinizden :)
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaş telefon dediğin kendine alternatif aratmayacak telefonu aldınmı çürüyene kadar kullanmak istiyceksin şuan bıöyle birşey imkansız sonucta pazarlama stratejisi diye bişey var ama ben samsungun telefonlarında fena derecede soğudum ben birşeyden soğursam artık istediği kadar iyi bir cihaz yapsın almam benim gibi bir çok insan var bu yüzden de bir işi en başından iyi yapmanız gerekir ikincide üçüncüde değil bu konuda apple dan iyisi yok ama ben aplle da sevmiyorum çünkü belli bir kitleye hitap eden bir marka imajı yaratıp ulaşılması oynuyo buda dikkatleri üzerine çekiyo ve herkes sahip olmak istiyo parası olanda olmayanda yaw 2 milyara yakın para hiç telefona verilirmi?
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