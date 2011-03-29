Samsung Galaxy S 2 ön inceleme

Donanimhaber.com olarak Samsung'un İstanbul'da düzenlemiş olduğu Samsung Forum 2011 etkinliğinde yerimizi aldık. Samsung bu etkinlik kapsamında merakla beklenen telefonu Galaxy S 2'nin tanıtımını gerç

Donanimhaber.com olarak Samsung'un İstanbul'da düzenlemiş olduğu Samsung Forum 2011 etkinliğine katıldık. Samsung bu etkinlik kapsamında merakla beklenen telefonu Galaxy S 2'nin tanıtımını da gerçekleştirdi. Biz de Donanimhaber.com olarak sizler için ön inceleme gerçekleştirdik. Çift çekirdekli işlemcisi, 4.3 inç'lik Super AMOLED + ekranı, Full HD video kayıt/video oynatma özellikleri ve merak edilen diğer tüm yönleriyle Samsung Galaxy S 2 bu videoda.