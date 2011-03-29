Samsung Galaxy S 2 ön inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Donanimhaber.com olarak Samsung'un İstanbul'da düzenlemiş olduğu Samsung Forum 2011 etkinliğinde yerimizi aldık. Samsung bu etkinlik kapsamında merakla beklenen telefonu Galaxy S 2'nin tanıtımını gerç
Donanimhaber.com olarak Samsung'un İstanbul'da düzenlemiş olduğu Samsung Forum 2011 etkinliğine katıldık. Samsung bu etkinlik kapsamında merakla beklenen telefonu Galaxy S 2'nin tanıtımını da gerçekleştirdi. Biz de Donanimhaber.com olarak sizler için ön inceleme gerçekleştirdik. Çift çekirdekli işlemcisi, 4.3 inç'lik Super AMOLED + ekranı, Full HD video kayıt/video oynatma özellikleri ve merak edilen diğer tüm yönleriyle Samsung Galaxy S 2 bu videoda.
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Bu sefer gerçekten diyecektim ki kendi kendime "abi kim ne derse desin napiyim" ama dayanamıyorum be kardeşim.
telefonun daha işlemcisinden haberi olmayanların gelip böyle çamur atmasına çok gıcıık oluyorum yok böyle birşey..
Hiç bir açıdan htc pyramid S2 den daha değil.Kimseyi yanıltma.