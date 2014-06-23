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Samsung Galaxy Tab S Ailesi lanse edildi

4 yıl
9,6b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil tablet bilgisayar ailesi Galaxy Tablet S lanse edildi. Detaylar videomuzda. 
 

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Victor Creed 4 yıl
Uyanin da baliga gidelim tab s serisi ayin 12 sinde lanse edildi
Gecen hazirladiginiz videonun altina yorum yazilamiyordu uyuz olmustum simdi soyleyeyim bu kadar geriden takip edilmez haberler ve teknoloji dunyasi
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burakesan 4 yıl
Android cephesinde performans, incelik, stabilite bulmak artık problem değil, tablet kullanıcıları olarak batarya performans arıyoruz. Bu seride batarya konusundaki durum nedir? En basitinden bir Ipad Mini'yi ortalama bir kullanımla veya yazı okuyarak kullandığımızda 2-3 gün tek şarj ile rahatlıkla kullanabiliyoruz. Umarım en yakın zamanda test örnekleri elinize ulaşır, detaylı bir incelemesini görürüz.
Emeğiniz için teşekkürler.
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1BilimAdamı 4 yıl
Tasarımı hariç güzel sayılır
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KraftMK 4 yıl
Güzel cihazlar inşallah fiyatıda güzel olur. Galiba Samsung'un NOTE serisinden sobra başarılı 2.yönü.
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SteveMeade 4 yıl
Side Sync sahnesindeki lag a bak
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