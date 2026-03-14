iOS 27 ile iPhone'lara gelecek 7 yeni özellik

Apple'ın bir sonraki büyük iPhone güncellemesi şimdiden heyecan yaratıyor. iOS 26, yeni saydam tasarım Liquid Glass, Apple Intelligence özellikleri ve sistem iyileştirmelerine yoğunlaşırken, iOS 27 her zamankinden daha akıllı, daha akıcı ve daha sezgisel olmaya hazırlanıyor. Bir sonraki seviye Siri yükseltmelerinden performans iyileştirmelerine ve daha derin kişiselleştirmeye kadar, iOS 27 ile gelecek yenilikler, öne çıkan özellikler ve çıkış tarihi hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Katlanabilir iPhone’a özel düzen

Apple, Eylül ayında ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Cihazın adı iPhone Fold ya da iPhone Ultra olacak. Cihazın katlandığında 5.5 inç ekran, kitap gibi açıldığında ise 7.8 inçlik bir ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Daha büyük ekrana sahip, aynı zamanda katlanabilen iPhone, yazılımsal bazı önemli geliştirmeler gerektirecek. iOS 27, daha büyük ekran için tasarlanmış yeni arayüz ve deneyim oluşturmaya odaklanacak.

iPhone Fold, iPhone ve iPad arasında geçiş görevi yapacak ancak iPadOS yerine iOS işletim sistemini kullanacak ve iPad uygulamalarını desteklemeyecek. Açıldığında, iki uygulamayı yan yana görüntülemeyi destekleyen iPad benzeri bir düzene sahip olacak. Apple'ın birçok iPhone uygulamasında ekranın solunda kenar çubukları bulunuyor. Apple, geliştiricilere uygulamalarını yeni düzene kolayca uyarlamaları için araçlar sağlayacak.

Apple, iPhone Fold için çoğu katlanabilir akıllı telefon üreticisinin kullandığından daha geniş bir tasarım düşünüyor. iPad benzeri 4:3 en boy oranına sahip olacağı söyleniyor. iPhone kapalıyken, şu anda sahip olduğumuz iOS sürümüne benzeyen standart iPhone düzenine sahip olacak.

Daha akıllı Siri

iOS 26.4'te Apple Intelligence destekli Siri'nin gelmesi bekleniyordu ancak Apple hâlâ geliştirme konusunda sorunlar yaşıyor. Siri henüz beklendiği gibi çalışmıyor ve kullanıma hazır değil.

Yeni Siri özelliklerinin bir kısmı ya da tamamı iOS 27'ye eklenebilir ancak iOS 26.5'te yeni bir şeyler görme ihtimalimiz de var. Ne geleceği, ne zaman geleceği belirsiz, çünkü iOS 27'nin ChatGPT, Claude veya Gemini'ye daha çok benzeyen bir chatbot sürümü Siri getirmesi de bekleniyor.

Tamamen yenilenmiş sohbet botu Siri, tüm yeni özelliklerle birlikte tek bir güncellemeyle gelebilir ya da Apple Intelligence güncellemesini, ardından chatbot işlevselliğini daha sonraki bir iOS 27 güncellemesinde görebiliriz.

Apple, Google ile birlikte çalışıyor ve yeni Siri özelliklerinden bazıları için, Google'ın Gemini ekibiyle iş birliği içinde geliştirilen özel bir yapay zeka modelini kullanmayı planlıyor. Bunlar arasında yakında gelecek olan Siri sohbet botu işlevi de yer alıyor.

Apple, Siri'nin Apple Intelligence entegrasyonuyla nasıl gelişeceğine dair üç özel yol açıkladı: kişisel bağlam, kullanıcının ne hakkında konuştuğunu anlamak için ekranda ne olduğunu görebilme yeteneği ve uygulamalar içinde ve arasında daha fazla işlem yapabilme yeteneği.

Siri, zamirleri, ekrandaki ve uygulamalardaki içeriğe yapılan referansları anlayacak ve takip istekleri için kısa süreli bir hafızaya sahip olacak. Kişisel bağlam sayesinde Siri, e-postaları, mesajları, dosyaları, fotoğrafları ve daha fazlasını takip edebilecek, görevleri tamamlamanıza ve size gönderilenleri takip etmenize yardımcı olmak için sizin hakkınızda daha fazla bilgi edinebilecek.

Ekran farkındalığı, Siri'nin ekranınızda ne olduğunu görmesini ve baktığınız şeyle ilgili eylemleri tamamlamasını sağlayacak. Birisi size bir adres gönderirse, Siri'ye bunu kişi kartına eklemesini söyleyebileceksiniz. Veya bir fotoğrafa bakıyorsanız ve birine göndermek istiyorsanız, Siri'den bunu sizin için yapmasını isteyebileceksiniz.

Daha derin uygulama entegrasyonu, Siri'nin uygulamalar içinde ve arasında daha fazlasını yapabileceği, şu anda kişisel asistanla mümkün olmayan eylemleri gerçekleştirebileceği ve görevleri tamamlayabileceği anlamına geliyor.

Apple, Siri'yi kullanıcıların Claude veya ChatGPT'ye benzer şekilde etkileşim kurabileceği tam teşekküllü bir sohbet botuna dönüştürmeyi planlıyor. Siri sohbet botu, Apple'ın uygulamalarına derinlemesine entegre edilecek. Siri sohbet botu, internette bilgi arama, yüklenen dosyaları analiz etme ve bilgileri özetleme gibi mevcut sohbet botlarının yapabildiği her şeyi yapabilecek ancak iPhone'a sistem düzeyinde entegre edileceği için Siri, cihazdaki verilerden bilgi alabilecek, cihaz özelliklerini ve ayarlarını kontrol edebilecek, görevler için kişisel verileri kullanabilecek, ekrandaki içeriği analiz edebilecek ve daha fazlasını yapabilecek.

iOS 27 ile Apple, Siri'nin tasarımını da güncelleyebilir. Yeni tasarımın nasıl olacağına dair kesin bir bilgi yok ancak Apple'ın yakında piyasaya süreceği masaüstü robotuyla ilgili söylentiler, şirketin Mac Finder logosuna benzer daha animasyonlu bir Siri sürümü sunabileceğini gösteriyor. Bu daha animasyonlu Siri sürümü iPhone ve iPad'e de gelebilir.

Core AI Çerçevesi

Apple, geliştiriciler için mevcut Core ML çerçevesinin yerini alacak Core AI çerçevesi sunacak. Çekirdek Yapay Zeka çerçevesi, geliştiricilere yapay zeka modellerini uygulamalarına entegre etme olanağı sağlayacak.

Liquid Glass iyileştirmeleri

iOS 27'nin Apple'ın iOS 26 ile tanıttığı Liquid Glass tasarımında iyileştirmeler içermesi muhtemel. iOS 26.1 ve iOS 26.2 güncellemelerinde zaten bazı değişiklikler oldu ancak iOS 27, Apple'a daha büyük ayarlamalar yapma fırsatı sunacak.

Yapay zeka sağlık özellikleri

Apple, tamamen yapay zeka destekli Health+ abonelik hizmeti planlamıştı ancak planlar geri çekildi. Apple'ın uygulamayı planladığı bazı bileşenler yine de iOS 27'de sunulabilir ancak nasıl olacağı belirsiz. Health+'ın, Sağlık uygulamasında sağlık önerileri sunacağı, ayrıntılı sağlık raporları, tıbbi durumları açıklayan videolar ve sağlıklı yaşam ipuçları sağlayacağı söyleniyor.

Yeni uydu özellikleri

Apple, iPhone için birkaç yeni uydu özelliği üzerinde çalışıyor. Bazı özelliklerin 2027 gibi erken bir tarihte tanıtılması mümkün. Ancak Apple'ın uydu iyileştirmelerinin zamanlaması belirsiz ve Apple'ın uydu ortağı Globalstar'dan arka planda güncellemeler gerekiyor. Uydu üzerinden Apple Haritalar, uydu üzerinden Mesajlar'da Fotoğraflar, üçüncü taraf uygulamalar için uydu API çerçevesi, 5G üzerinden uydu bağlantısı, gökyüzünde belli bir yöne tutma gereksinimi duymadan uydu bağlantısı gibi yenilikler gelebilir. Bu özelliklerin bazıları yalnızca yeni iPhone’larda çalışabilir.

Performans ve kararlılık

Apple’ın iOS 27’de temel performansı ve kaliteyi iyileştirmeye odaklanacağı söyleniyor. Apple, iOS kodunu temizleyip güncelliğini yitirmiş her şeyi kaldırmaya öncelik verecek. Bu da performansı artırmak için uygulamaları güncellemek ve mevcut bazı özellikleri daha verimli hale getirmek için yeniden yazmak anlamına geliyor. Kod güncellemeleri, daha duyarlı ve daha hızlı iOS sürümü getirecek. Apple ayrıca, pil ömründe somut kazanımlara dönüşebilecek verimlilik iyileştirmeleri de hedefliyor.

iOS 27 ne zaman çıkacak?

iOS, macOS ve Apple'ın diğer yazılım platformlarının yeni sürümleri, Haziran ayında WWDC'de tanıtılacak, Eylül ayında yeni iPhone modellerinin piyasaya sürülmesinden hemen önce de kullanıma sunulacak.

