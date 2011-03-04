Samsung Wave Gt-S5253 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|arkadaslar ben teefonu iki senedir kullaniyorum ilk aldigimda gayet guzeldi fakat hoparlor ve kulakli girisi b kac ayda bozuldu ayrica marketi samsung apps ve hicbirsey beklemeyin yani :D suan yeni alicaksaniz onermiorum whatsaap falan hak getlre yani. yok ben sadece alo yapicam cok sıkışırsmd bi interete girer cikarim gorunusude guzel olsun diyosaniz alin gorunusu ciddenguzel son model gibi duruyor
|video bakamayanlar porno falan atmayın bilgisayarınız var sa ordan bakınsanıza :)
|ben bayadır kullanıyorum neredeyse 1 yıl olacak ben çok memnunum bazı hatalar oluyor bir kere garantiye gitti hafıza kartını okumadığından dolayı şimdi çok memnunum size bu telefonu tavsiye ederm :)
|bende bu telefondan aldım 2 gündür bi sorun yok fakat you tube den bazı vıdeoları açmıyo bıde bılgısayardan attığım videolarıda açmıyo varmı bi çözümü?
|ben de yaklaşık 1 ay oldu kullanalı wave 525 i ama video indiremiyo ne yapacağım hakkında bilgi verir misiniz,,,,,,,,,,,,,,???????? şimdiden teşekkürler
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|bence alanlar yanlış yapmış müzik açınca telefon yavaşlıyor saçma
|bu tel de muzik dinlerken iyi ses cıkıyormu ?
|flas player nasıl ıindirebilirim arkadaslar yardımcı olun lutfen
|ben samsung wave 525 aldım 2 haftadır kullanıyorum dediğiniz olumsuz yönlerini hiç görmedim hafıza kartım 2 gb ve 1.8 gb ı dolu telefonun içi oyun ve müzik dolu ama hiç kasılmıyo anında cevap veriyo tek sorunu arkadaşında dediği gibi sim kartı görmüyo ve telefon kendini resetliyo .
|cevaplama modu otomotik 1 2 3 4 yazan telefonlar var mesela samsungun eskı modellerınde vardı su an pıyasada bu ozellık olan telefon var mıdır bırı arayınca telefon kendılığınden acılacak sekılde
yeni gelecek olan güncelleme ile şuan çok az olan kasılmalar son buluyor ve swype özelliği geliyor.