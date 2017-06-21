Sanal kumara savaş açılıyor

10 milyar liralık piyasası olduğu tahmin edilen yasadışı sanal kumar için direkt el koyma yetkisi düzenlemesi getirilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, internette yasadışı müşterek bahislerin oynatıldığını belirterek, “Yasadışı bahise savaş açtık” dedi.

Bahis sitelerinde kredi kartı numarası ya da IBAN numarası verildiğini, bu hesapların genellikle işsiz kişiler üzerine olduğunu, asıl bahis sitesi sahibinin ise bu kişiden vekalet aldığını anlatan Ağbal, “Bu siteler sürekli takip ediliyor ama sürekli yeni siteler açıyorlar. Hesap numaralarını da iki üç günde bir değiştiriyorlar. Bankadaki parayı nakit çekip başka bir hesap üzerinden bahiste kazananların hesaplarına aktarıyorlar” dedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) bir çalışma başlattığını dile getiren Ağbal, yapılacak yasal değişiklikle MASAK bildirimi üzerine savcılıkların hesaplara direkt el konulmasına yönelik düzenleme getirileceğini açıkladı.

Sistem nasıl işleyecek?

Ağbal sistemin nasıl işlediğini Hürriyet'e şöyle anlattı:

Çoğunluğu yurtdışı merkezli. Türkiye’deki aracıları kullanarak bu ticareti yürütüyorlar.

Yasadışı sitelerde banka hesap numaraları veriliyor. Bahis oynamak isteyen kişi internet sitesine giriyor.

Kredi kartı ya da banka hesaplarına üyelik yapılıyor. Açılmış bir hesaba para transferi yapılması isteniyor.

Bu hesap numuralarını da 2-3 günde bir değiştiriyorlar. Bu da takip ediliyor.

Bankada toplanan parayı nakit olarak çekiyorlar sonra gidip parayı başka bir yerde müşterek bahisi kazananların hesaplarına yatırıyorlar.

Yeni bir yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını anlatan Ağbal, “Müşterek bahis için bankalarda açılan hesapların MASAK bildirimi üzerine savcılıkların el koymasına imkan verecek bir düzenleme getiriyoruz. MASAK izleme birimi kuracak. Bu birim yasadışı siteleri takip edecek kullanılan banka hesaplarını takip edip savcılığa bildirecek.

Savcılık da yasal değişiklikten sonra bankalara bildirimde bulunup el koyacak. Soruşturma bitene kadar el koyacak. Maliye olarak biz de 7 gün süreyle hesap dondurma işi yapabiliyoruz. Bu hesaptan para aktarılmasını durdurabiliyoruz, onu da yapacağız” dedi. Ağbal, Adalet Bakanlığı’nın bir çalışması olduğunu ve bu çalışmanın içine ilgili düzenlemenin ekleneceğini bildirdi.

Finansal sistemi de uyardık

Yasadışı müşterek bahisin finansal kurumlar aracılığıyla yapıldığını kaydeden Ağbal, “Biz finansal kuruluşları takip edersek hesap hareketlerini takip edersek engelleyebiliriz” dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) da vergi denetimi çalışması yapacağını vurgulayan Ağbal, bütün finansal kuruluşları da uyardıklarını kaydetti.

Ağbal, “Birtakım kişiler hesaplar açıyor. Normalde kara para mevzuatına göre bir banka müşterisini tanımak zorunda. Bir kişi gelmiş bankada hesap açmış hesaba yüzlerce EFT gelmiş, iki gün sonra da para hesaptan çekilmiş normalde bankanın şüphelenmesi lazım. Kara para mevzuatına göre o şubenin yönetisinin MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunması gerekiyor. Ya da hesaptan para çekme işlemini yapmaması gerekiyor. Finansal kuruluşları uyardık. Gerekli özenin üst düzeyde gösterilmesini istedik” dedi.

Kaynak: Hürryiyet

http://www.hurriyet.com.tr/sanal-kumara-online-savas-40495339

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