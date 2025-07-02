PlayStation 6, grafiklerde sınırları zorlayacak: Sony ve AMD el ele verdi

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Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolları için AMD ile kurduğu güçlü ittifaka Sony cephesinden yanıt geldi. Japon teknoloji devi, AMD ile olan iş birliğini daha önce duyurulan Project Amethyst girişimi etrafında pekiştirdiğini duyurdu. Bu ortaklık elbette ki PlayStation 6'nın temelini oluşturacak yenilikçi teknolojilerin bir haberisi olarak karşımıza çıkıyor.

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Söz konusu ortaklık, PlayStation konsol mimarı Mark Cerny ve AMD'nin kıdemli başkan yardımcısı Jack Huynh'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları ortak paylaşımla ortaya çıktı. Project Amethyst, yapay zeka ve gerçek zamanlı grafik üretimi alanında donanım ve yazılım çözümlerini geliştirmeye odaklanan bir girişim olarak tanımlanıyor. Projenin iki temel ayağı var:

Yapay Zeka İçin Optimize Edilmiş Mimari: Video oyunlarında makine öğrenimi iş yükleri için özel olarak optimize edilmiş bir mimari tasarlamak.

Video oyunlarında makine öğrenimi iş yükleri için özel olarak bir mimari tasarlamak. Sinir Ağlarıyla Oluşturulan Grafikler: Gerçek zamanlı olarak grafik öğeleri üretebilen, görsel kalite ve performansta önemli bir sıçrama vaat eden gelişmiş sinir ağları geliştirmek.

Yapay zeka oyunların geleceğinde büyük rol oynayacak

AMD'den Jack Huynh, bu iş birliğinin FSR 4'te bulunan Super Resolution (Süper Çözünürlük) teknolojisi gibi dikkate değer sonuçlar verdiğini, ancak hedefin daha da ileri gitmek olduğunu vurguladı. AMD, yapay zeka tabanlı tekniklerini, kare üretimi (frame generation) ve ışın yenileme (ray regeneration) gibi özellikler içeren "FSR Redstone" ile bir adım öteye taşımayı planlıyor.

Tüm bu yenilikler, grafik kartının (GPU) üzerindeki işlem yükünü önemli ölçüde hafifletme potansiyeline sahip. Böylece oyunlar konsolun genel performansını daha az zorlayarak, çok yüksek görsel kalite sunabilecek. Yapılan açıklamada bu projenin sadece teorik bir çalışma olmadığı vurgulandı. Cerny ve Huynh, projenin iki şirket tarafından ortak tasarım yaklaşımıyla hayata geçirdiğini ve meyvelerinin yeni nesil konsollarda oyuncular tarafından doğrudan hissedileceğini söylüyor.

PlayStation 6 henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, Sony'nin verdiği ipuçları ve genel gidişat konsolun tanıtımının 2026'da yapılabileceğine işaret ediyor. Bekleyip göreceğiz...

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PS6, grafiklerde sınırları zorlayacak: Sony ve AMD el ele verdi

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