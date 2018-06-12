Shadow of the Tomb Raider "Yeni üçlemenin son halkası"

Reboot edilen Tomb Raider serisinin yeni üçlemesi, Lara Croft'un bu son macerasıyla tamamlanıyor. Oyunda ne gibi yenilikler var dersiniz? Oyun hakkında E3'te gösterilenleri sizler için derledik.

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