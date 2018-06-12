Shadow of the Tomb Raider "Yeni üçlemenin son halkası"

|Rise of the tomb raideri bitirmistim bikac dlc dahil.Bence guzel hikaye. Filmleri de fena degildir. Ama bu yeni seri Shadow of the tomb raider fiyatina yurtdisi compare prices sitesine baktim bayaa pahali. allkeyshop.com a gore 39.7 euro diyor. Biras iskonto olunca dusunebilirim.Mod Nilda
|ULAN GERİZEKALI DENYO PC OYUNU ZATEN
|ben bu yenı TB serısını cok begendım. ılerıde gelıcek oyunlarda umarım bu serı kadar kalıtelı olur.
|2 oyunu da 2'şer kez bitirdim. İlk oyun çok daha güzeldi. Rise of the tomb raider biraz daha sıkıcı bir oyundu zaman zaman tıkanan bir yapısı vardı. Shadow of the tomb raider çıkar çıkmaz ilk oynayanlardan olucam sanırım :) Gizliliğin daha fazla olması çok daha iyi fakat 2. oyunda ki gibi suya girdim beni unuttular bak şimdi çıktım silent kill alıyorum olayı olmaz umarım yapay zeka biraz daha akıllı olsun :) Aynı oyun hissiyatını vermesin demişsiniz fakat ben tam tersi aynı oyun hissi almayı seviyorum. Bir oyunun hissi zaten çok iyiyse sırf değişim olsun diye o hissi değiştirmek kötü bir sonuç veriyor.
|Kapak fotoğrafı: TC MB RAIDER 😅
|çocukluk askım hala çarpıyor kalbim göz göze kesişiğim de :D
|İlla PS4 aldıracaklar bana.
|Neden pc de oynanmıyormu onada gelecek
|Al tabi hazır kırılmışken.