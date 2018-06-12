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Shadow of the Tomb Raider "Yeni üçlemenin son halkası"

11 ay
4b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Reboot edilen Tomb Raider serisinin yeni üçlemesi, Lara Croft'un bu son macerasıyla tamamlanıyor. Oyunda ne gibi yenilikler var dersiniz? Oyun hakkında E3'te gösterilenleri sizler için derledik.

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Zobaa16 8 ay
Rise of the tomb raideri bitirmistim bikac dlc dahil.Bence guzel hikaye. Filmleri de fena degildir. Ama bu yeni seri Shadow of the tomb raider fiyatina yurtdisi compare prices sitesine baktim bayaa pahali. allkeyshop.com a gore 39.7 euro diyor. Biras iskonto olunca dusunebilirim.Mod Nilda
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DH Misafiri 9 ay
ULAN GERİZEKALI DENYO PC OYUNU ZATEN
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einhander 11 ay
ben bu yenı TB serısını cok begendım. ılerıde gelıcek oyunlarda umarım bu serı kadar kalıtelı olur.
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a_y_k_u_t 11 ay
2 oyunu da 2'şer kez bitirdim. İlk oyun çok daha güzeldi. Rise of the tomb raider biraz daha sıkıcı bir oyundu zaman zaman tıkanan bir yapısı vardı. Shadow of the tomb raider çıkar çıkmaz ilk oynayanlardan olucam sanırım :) Gizliliğin daha fazla olması çok daha iyi fakat 2. oyunda ki gibi suya girdim beni unuttular bak şimdi çıktım silent kill alıyorum olayı olmaz umarım yapay zeka biraz daha akıllı olsun :) Aynı oyun hissiyatını vermesin demişsiniz fakat ben tam tersi aynı oyun hissi almayı seviyorum. Bir oyunun hissi zaten çok iyiyse sırf değişim olsun diye o hissi değiştirmek kötü bir sonuç veriyor.
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XPerience 11 ay
Kapak fotoğrafı: TC MB RAIDER 😅
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ssonerb 11 ay
çocukluk askım hala çarpıyor kalbim göz göze kesişiğim de :D
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brshr 11 ay
İlla PS4 aldıracaklar bana.
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enja 11 ay brshr
Neden pc de oynanmıyormu onada gelecek
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1ses1 11 ay brshr
Al tabi hazır kırılmışken.
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