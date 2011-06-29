Sharkoon dört portlu USB 3.0 çoklayıcısını kullanıma sundu

Komponent üreticisi Sharkoon, yaygın olarak kullanılan USB 2.0 teknolojisiyle kıyaslandığında veri aktarım hızını 10 kata kadar arttırabilen USB 3.0 için hazırladığı yeni çoklayıcısını kullanıma sunuyor. 3.5-inç ve 5.25-inç sürücü slotlarında kullanılabilen yeni cihaz ile 4 portlu USB 3.0 merkezi oluşturarak uyumlu harici donanımlarınızı çalıştırabiliyorsunuz.

USB cihazlarının ihtiyaç duyduğu gücü sağlayabilmek için MOLEX konnektör ile gelen yeni çoklayoco ile birlikte Sharkoon, 120cm uzunluğunda USB 3.0 kablosunu da kullanıcılara hediye ediyor. Hızla yaygınlaşan USB 3.0 teknolojisinden istifade etmek isteyenler için Sharkoon'un yeni çoklayıcısı 24.99 Avro olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.