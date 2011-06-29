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Sharkoon dört portlu USB 3.0 çoklayıcısını kullanıma sundu

7 yıl
12,1b
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10
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharkoon dört portlu USB 3.0 çoklayıcısını kullanıma sundu
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Komponent üreticisi Sharkoon, yaygın olarak kullanılan USB 2.0 teknolojisiyle kıyaslandığında veri aktarım hızını 10 kata kadar arttırabilen USB 3.0 için hazırladığı yeni çoklayıcısını kullanıma sunuyor. 3.5-inç ve 5.25-inç sürücü slotlarında kullanılabilen yeni cihaz ile 4 portlu USB 3.0 merkezi oluşturarak uyumlu harici donanımlarınızı çalıştırabiliyorsunuz.
USB cihazlarının ihtiyaç duyduğu gücü sağlayabilmek için MOLEX konnektör ile gelen yeni çoklayoco ile birlikte Sharkoon, 120cm uzunluğunda USB 3.0 kablosunu da kullanıcılara hediye ediyor.  Hızla yaygınlaşan USB 3.0 teknolojisinden istifade etmek isteyenler için Sharkoon'un yeni çoklayıcısı 24.99 Avro olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor. 
Sharkoon dört portlu USB 3.0 çoklayıcısını kullanıma sundu
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Sharkoon dört portlu USB 3.0 çoklayıcısını kullanıma sundu
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Tanarri 7 yıl
MeT06.
DigitalWorld
MeT06. teorik olarak 10 kat olsa gerek şu ana kadar 250mb/sn ile yazan görmedim.
HDD nin sınırlarından kullanıyorum valla. 120-130MB civarı. Bu haldeki sınırlanmışı olarak bile 2.0 ın 5 katı.
sen naptın da o kadar hızla kullanabiliyosun.
Ben şu ana kadar 70 i görebildim 2.0 da

2.0 ortalama olarak 35 geçtiysen helal valla
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Ironpumper 7 yıl
PCI kart olarak gelmemesi çok iyi. Ön panelde,gayet güzel..
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DigitalWorld 7 yıl

MeT06.

teorik olarak 10 kat olsa gerek şu ana kadar 250mb/sn ile yazan görmedim.



HDD nin sınırlarından kullanıyorum valla. 120-130MB civarı. Bu haldeki sınırlanmışı olarak bile 2.0 ın 5 katı.
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séquestre 7 yıl
Güzel ve kullanışlı ..
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ColDasHeLL 7 yıl
iş görür bu. fiyatı braz daha uygun olablrdi fakat guzel genede yeni bir teknoloji için
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MeT06. 7 yıl
teorik olarak 10 kat olsa gerek şu ana kadar 250mb/sn ile yazan görmedim.
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acbold 7 yıl
umutarslan.com
diğer ucu usb3.0 a takıldığına göre hızı 4e bölmüş olmuyor dimi.anakart üzerinde 8-10 tane 3.0 olursa çok iyi olacak.sata portum kalmadı disk takmaya.yavaş diye usbli harici disk almıyorum :)

İlk bakışta ön panel gibi geldi anakart çıkışlı.ama çoklayıcı deyince hmm dedim.açıklama bekliyorum sayın editörüm =)))
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umutarslan.com 7 yıl
diğer ucu usb3.0 a takıldığına göre hızı 4e bölmüş olmuyor dimi.anakart üzerinde 8-10 tane 3.0 olursa çok iyi olacak.sata portum kalmadı disk takmaya.yavaş diye usbli harici disk almıyorum :)
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Klasör.:X:. 7 yıl
usb3 baya yaygınlaştı.
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