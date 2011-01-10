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Shuttle, Nvidia Tegra 2 tabanlı Android tabletini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,5b
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2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de tablet bilgisayar tanıtımı yapan üreticilerden biri de Shuttle oldu. Mini-bilgisayar üretiminde sektörün en deneyimli isimlerinden birisi olan firma, 10.1-inç büyüklüğünde, Android işletim sistemli tablet hazırlıyor. P10AN01 model adını taşıyan yeni tablet, Nvidia'nın Tegra 2 platformunu temel alıyor ve gelişmiş çoklu ortam deneyimi sunması bekleniyor. Kendi sınıfı için yüksek grafik kalitesi ve 1080p video oynatma yeteneği sunacak olan tabletin fuar tanıtımı Android 2.2 işletim sistemi gerçekleştirilirken, piyasaya Honeycomb kod adlı tabletlere özel Android 3.0 ile gelebileceği belirtiliyor.

Shuttle'ın yeni tableti, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. Yerleşik depolama kapasitesine ek olarak daha fazla depolama alanı isteyenler için microSD kart slotu ile gelen tablet, aynı zamanda stereo hoparlörler, USB portu ve HDMI konnektörü gibi detaylara da sahip. Shuttle tarafından ilk çeyrek sona ermeden önce satışa sunulması beklenen 10.1-inç büyüklüğündeki tabletin son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.


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Cremiesto 8 yıl
piano black bölümü çok kalın ve kaba geldi biraz daha ince olsaydı keşke.
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Rey Leon 8 yıl
banada büyük geldi ve parlak olmasına karşıyım ben bu tip elde tutulan ürünlerin.
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