Sony DSC-HX300 "50X Ultra Zum" fotoğraf makinesi video inceleme

DH Misafiri sony hx 300 modelinde kaç milimetre mikrofon girişi var acaba
gokyuzu54 Uzun Video çekerken makineyi tripoda koyduğumda ve 15-20 dk sonra geldiğimde bi bakıyorum video kaydı durmuş veya makine kapanmış bunun sebebi nedir ? Oysaki şarjı var ve hafıza kartında yerde var!!!
Quattro Harici mikrofon bağlama özelliği ne yazıkki bu tarz dslr like tabir edilen makinelerde bulunmuyor.
yok
belki ısınmaya karşı koruma vardır ve sensörü koruma amaçlı kapatıyordur, yada videoda süre sınırlaması olabilir...
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
Yoruma gerek yok, o kendisini anlatıyor zaten...
Burada ise çektiğim resimlere örnekler var
flickr.com/...
Panasonic Lumix DMC FZ150 ve FZ200 cihazlarında mikrofon girişi var ayrıca raw çekim de yapabiliyorlar, hepsini geçtim en iyi video çekim performans bu dslr like makinelerdedir (like sınıfında).
dpreview.com/...