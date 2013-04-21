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Sony DSC-HX300 "50X Ultra Zum" fotoğraf makinesi video inceleme

6 yıl
72,6b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Sony'nin 50X optik yakınlaştırma, optik stabilizasyon, 20.4MP Exmor R sensör gibi güçlü donanımsal bileşenlerle donattığı yeni Ultra Zum Fotoğraf makinesi DSC-HX300'ü inceliyoruz.
 

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RapperKabus 2 yıl
Tebrikler.
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DH Misafiri 3 yıl
sony hx 300 modelinde kaç milimetre mikrofon girişi var acaba
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SweetHome 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sony hx 300 modelinde kaç milimetre mikrofon girişi var acaba

yok
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DH Misafiri 3 yıl
sony hx300 ve canon sx50 ikisinide inceledim sony daha kaliteli resim çekiyor çünkü üzerinde dünyanın bir numaralı lens üreticisinin lensi var carl zeiss hx300 sx50 ye on basar
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gokyuzu54 3 yıl
Uzun Video çekerken makineyi tripoda koyduğumda ve 15-20 dk sonra geldiğimde bi bakıyorum video kaydı durmuş veya makine kapanmış bunun sebebi nedir ? Oysaki şarjı var ve hafıza kartında yerde var!!!
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Bayberty 3 yıl gokyuzu54
gokyuzu54

Uzun Video çekerken makineyi tripoda koyduğumda ve 15-20 dk sonra geldiğimde bi bakıyorum video kaydı durmuş veya makine kapanmış bunun sebebi nedir ? Oysaki şarjı var ve hafıza kartında yerde var!!!

belki ısınmaya karşı koruma vardır ve sensörü koruma amaçlı kapatıyordur, yada videoda süre sınırlaması olabilir...
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Yesiltepeli53 3 yıl
Merhaba arkadaşlar ben sony hx300 modeli değil üst modeli olan sony hx400v makineyi almayı düşünüyorum 1200 tl civarında yalnız profmakina tercih etmememdeki neden anında fotolarınızı nette paylaşıyo olmanız vede akıllı telefonunuzdan kontrol vs vs :)) sizlere yanı bu makina kullanıcılarına yada hx300 kullanıcılarına sorum 1/2,3 (7.82 mm )Exmor R CMOS sensör yeterlimi fotograflarda kaliteyi nekadar etkiler yada eksileri neler cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
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DH Misafiri 4 yıl
Kompakt makinelerde arasında en gelişmiş ve fiyatını hak eden modeldir hx300. Cihazı alalı 4 ay oldu ve bu süre boyunca çektiğim tüm fotoğraf ve videolar, benim beğenim dışında çevremdekilerinde takdirini topladı. Şunu çekmek istiyordum ama çekemedim dediğim hiç bir durum yaşamadım. 5 ay araştırmıştım ve şuan iyikide bu makinada karar kıldım diyorum.
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ozbey08 4 yıl DH Misafiri
ben de var bundan çok menlunum, ben bu makineyi pentax k-5 e 70-300mm zoom lens alacağıma 400tl daha fazla para verip hem kendime yedek makine hem de zoom ihtiyacımı karşılasın diye aldım. her iki ihtiyacımı da fazlasıyla karşılıyor. o zaman iyi fiyata da almıştım bu makine 1500tl lerden satılırken ben 2.el olarak 800tl ye almıştım.
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_ultima_ 4 yıl
güzel alet
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ReCoMaX 5 yıl Speed-Step
Harika
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konfigürasyonborusu 5 yıl
Bu makineden aldım ben de birkaç deneme videosu kaydettim.
youtube.com/...

youtube.com/...

youtube.com/...

Yoruma gerek yok, o kendisini anlatıyor zaten...

Burada ise çektiğim resimlere örnekler var

flickr.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
HX400V ve hx300 arasindi fark nedir ve bir karsilastirma yapabilirmisiniz..hx400v yeni cikiyor Daha ustun olacai esn ama satis fiyati Ayni..bu beni biraz dusundurdu .ben danimarkada yasiyorum ikisinin satis fiyatida 3500 dk kron
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draconist 5 yıl
Quattro

Harici mikrofon bağlama özelliği ne yazıkki bu tarz dslr like tabir edilen makinelerde bulunmuyor.



Panasonic Lumix DMC FZ150 ve FZ200 cihazlarında mikrofon girişi var ayrıca raw çekim de yapabiliyorlar, hepsini geçtim en iyi video çekim performans bu dslr like makinelerdedir (like sınıfında).

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


dpreview.com/...
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