Sony Ericsson Xperia Ray video inceleme

Sony Ericsson, Android işletim sistemli akıllı telefon ailesi Xperia'yı büyütmeye devam ediyor. Bu videomuzda da Xperia serisinin en yeni üyelerinden biri olan Ray'i inceledik. Donanımıyla üst sınıfa hitap eden Xperia Ray ile ilgili merak edilenler bu videoda.

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