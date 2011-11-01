Sony Ericsson Xperia Ray video inceleme

Sony Ericsson, Android işletim sistemli akıllı telefon ailesi Xperia'yı büyütmeye devam ediyor. Bu videomuzda da Xperia serisinin en yeni üyelerinden biri olan Ray'i inceledik. Donanımıyla üst sınıfa hitap eden Xperia Ray ile ilgili merak edilenler bu videoda.
ahahhahahahahah çok iyii
onlar şimdi 5.5' kullanıyordur
not: 4' kullanıyorum şimdiye kadar max 4.7' kullandım
ppi olsun çözünürlük olsun beni çok cezbetti.
birini seçeceğim de...
Uzun zamandır da Akıllı telefonları incelemekteydim. Kendi kendime neden Şarj süreleri 1 gün, kaba saba telefon üretildiğini soruyordum :) Bir ara SE mini almayı düşündüm fakat nedense onunda görüntüsüne ısınamamıştım :))
Ray gerçekten tüm beklentilerimi karşılayan, Sağlam yapısı ve zarif görüntüsüyle beni cezbetti