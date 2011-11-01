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Sony Ericsson Xperia Ray video inceleme

8 yıl
467,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sony Ericsson, Android işletim sistemli akıllı telefon ailesi Xperia'yı büyütmeye devam ediyor. Bu videomuzda da Xperia serisinin en yeni üyelerinden biri olan Ray'i inceledik. Donanımıyla üst sınıfa hitap eden Xperia Ray ile ilgili merak edilenler bu videoda.

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Mr.Legend 8 yıl en beğenilen
sizlere de ekran beğendiremiyoruz. 4,3" çıkartırlar neremize sokacaz dersiniz, 3,3" çıkar ne kadar küçük dersiniz. Anlamıyorum ne sizin derdiniz?
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Guest 8 yıl
Boyutunu eleştiren arkadaşlar se'nun diğer modellerine de bir baksın da öyle eleştirsin. arc-neo-ray-L.with walkman aynı teknik özelliklerde farklı boyutlardaki telefonlar. kim hangi boyuttan hoşlanıyorsa onu alsın. nokia gibi symbian'ı ısıtıp ısıtıp önümüze sürmüyor ki onla kıyaslansın!
Boyutunu eleştiren arkadaşlar se'nun diğer modellerine de bir baksın da öyle eleştirsin. arc-neo-ray-L.with walkman aynı teknik özelliklerde farklı boyutlardak...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Mr.Legend 3 yıl
5 yıl geçmiş 4,3 lere laf edenler hala yaşıyor mu
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Zig Zag 3 yıl Mr.Legend
Mr.Legend
5 yıl geçmiş 4,3 lere laf edenler hala yaşıyor mu

ahahhahahahahah çok iyii
onlar şimdi 5.5' kullanıyordur
not: 4' kullanıyorum şimdiye kadar max 4.7' kullandım
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DH Misafiri 6 yıl
yahu ne küçüğü abartmayın ya hiçte küçük değil bnce çok zarif kesnlikle alıcm şuan bn 3.2 kullanıorm bu bna gyet uygn glio 3.3 abartılck bi küçüklkte değil tapletmi mi alıyon napıon snde be kardeşm snki telefn dedğin elne yakşmalı ne o ole elnde camış gibi alet yolda görüyrm grgüsüzler gibi resmen telefn dediğin 2 elle kullanılmaz tek elle kullanılır !
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onur367 6 yıl
Arkadaşlar bu telefonu İzmir de Vatan,Teknosa hariç başka nerede uygun fiyata bulabilirim.
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DH Misafiri 6 yıl
Çok güzel bir tel. bence. 8 mp otofokuslu kamerasi olsun 720 p kayit olsun 297
ppi olsun çözünürlük olsun beni çok cezbetti.
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gamingmaster 6 yıl
sizce xperia ray mi iyi mini mi iyi?
birini seçeceğim de...
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DH Misafiri 7 yıl
bu iphone telefonlara çok fazla heves var onun adıda zaten HEVES alıp oynasınlar beni diyor iphone o verdiğiniz paraya yazık sony ericson yeni adıyla SONY bundan şaşmayın derim kum gibi olan pahalı telefonlardan daha iyi ve daha dayanıklı. şık ve zarif xperia ray mükemmel
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DH Misafiri 7 yıl
ekran boyutu ne kadar? bende 3-4 gün içinde almayı düşünüyorum.. bide kulaklığından şikayet çok galiba.. biraz aydınlatır mısınız?
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DH Misafiri 7 yıl
bu fiyata bu telefonu bulup almayan hata yapar 4.0.4 android sürümüne güncelledi yakında 4.1 e güncelleyecek telefon çok hızlı ve kullanışlı.ben telefon almadan önce kullanıcı yorumlarını okuyup alırım buradan almak isteyenlere duyrulur gerçekten pişman olmayacağınız bir celefon hiç düşünmeyin ne apple ne samsung bunu tek geçerim
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tembelherif 7 yıl
Lanet olsun ya TR deki paketten çıkan kulaklık , ingiltere versiyonundakinden farklı.Adamlara dehşetcengiz bir kulaklık koymuşlar bize en dandik olanını.SIRF BU YÜZDEN ALMAKTAN VAZGEÇTİM....CİDDEN AYIP YAW
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Melihhh86 7 yıl
kullanan arkadaşlara soruyorum söylendiği gibi ekranı çok mu küçük resimlerinde normal görünüyor
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ESED 7 yıl
Emektar SE T610'u emekliye ayırdım :)) ve en sonunda RAY'ı 700 TL'ye aldım.
Uzun zamandır da Akıllı telefonları incelemekteydim. Kendi kendime neden Şarj süreleri 1 gün, kaba saba telefon üretildiğini soruyordum :) Bir ara SE mini almayı düşündüm fakat nedense onunda görüntüsüne ısınamamıştım :))
Ray gerçekten tüm beklentilerimi karşılayan, Sağlam yapısı ve zarif görüntüsüyle beni cezbetti
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DH Misafiri 7 yıl
olumsuz yanıt verenler boş konuşuyor almadan once 1 hafta araştırdım da o şekilde aldım telefon süper parasını hak ediyor işte bu kadar ekleme yapmayın..
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zaferli 7 yıl
ben 3 arkadaşıma aldırdım bu telefondan hepsi memnun standart ve orta seviye bi kullanıcının rahatlıkla beklentilerini karşılayabilecek telefon telefonun şık görünümüde cabası. sadece şu ICSden dolayı biraz donmalar yaşadıklarını söylediler onuda önümüzdeki güncelleme ile halledeceklermiş
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