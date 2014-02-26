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Sony Xperia M2 video ön inceleme "Orta segmentte iddialı olmak istiyor"

5 yıl
42b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mobil Dünya Kongresi 2014 kapsamında Sony, orta segment için hazırladığı yeni akıllı telefon modeli Xperia M2'yi de duyurdu. Telefona ait detaylar ön inceleme videomuzda.

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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Cihaz iyide .. Fiyatı tutturması önemli olan..
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Guaire 5 yıl
Sony Xperia M2, LG G2 Mini ve HTC Desire 610 rakip olacaklar. Hiçbirisinin bizim anladığımız manada uygun fiyatlı olacağını zannetmiyorum. Yine de içlerinde en uygun fiyatlısı muhtemelen G2 Mini olacaktır. Sony ve HTC burnundan kıl aldırmaz.
Sony Xperia M2, LG G2 Mini ve HTC Desire 610 rakip olacaklar. Hiçbirisinin bizim anladığımız manada uygun fiyatlı olacağını zannetmiyorum. Yine de içlerinde en...
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carman 5 yıl
sonynin tek kötü noktası fiyatlar
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DH Misafiri 3 yıl
ben alalı 2 ay oldu iki defa servise gitti. aldığıma bin pişmanım. almanızı tavsiye etmem. ön kamera tam bir felaket. hızı iyi int. fazla girildiğinde ısınıyor. alırsanız Z3 almanı tavsiye ederim. bu para bu telefona verilmez.
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DH Misafiri 4 yıl
Ben bu telefonu aldım yaklaşık 4 aydır kullanıyorum ve oldukça memnunum ancaaak geçen suyun içine düşürdüm ve servise yolladım servisten geldiğinde titremeye ve kapanıp açılmaya başladı be insafsız şu telefonuniye su geçirmez yapmadınız be kardeşim
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tutuklu8 5 yıl
400 dolara çıkacakmış

bizde 900 tl olur s4 mini rakibi sayılır
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DH Misafiri 5 yıl
900 tl buna vereceğinize gidin xperia sp alın 720p ekran ve adreno 320. 1.7 dual core 2 sindede 1gb ram olması kötü.fakat alacaklar korkmasın 4.3 güncellemesi ile xperia sp de yaklaşık 300 mb ram boş..
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Kabzomanadam 5 yıl
Telefonumu değiştirmeyi düşünüyordum umarım 1000tl fiyat altında satılır.
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alaz1903 5 yıl
Android cephesinde son atakları ile Sony ve Lg aldı başını gidiyor.
Premium algısı veren ve üst seviye cihaz arayanlar Sony, Fiyat performans arayanlar ise LG'den yana seçim yapacaklar gibi duruyor.
Samsung ise bu gidişle kısa ve orta vadede pazar payını bu firmalara kaptıracak gibi duruyor. Çünkü ne Sony gibi malzeme kalitesi ve premium algısı veriyor ne de Lg gibi performanslı ve ekonomik. İki özelliği de barındırmıyor. Hem ucuz plastik hissiyat hem de pahalı fiyat politikası yetmezmiş gibi her modelde aynı eleştirilen tasarım.
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DH Misafiri 5 yıl
''Orta segment kovalasın seni SONY.
daha xperia M çıkalı kaç ay oldu da yenisini nereden türettin?
Xperia M'nin sorunlarını çözmek, hafıza kartına uygulama taşıtmak zor geldi;
hemen yenisini çıkarıp eski modelden desteğini tamamen kesecek.
bunlar eskiden de böyleydi de, bu kadar değildi.''
Xperia M çıkalı 7ay oldu dostum TRye biraz geç geldi...Ağustosta çıktı gsmarena.com/...
Ayrıca xperia M için 4.3 güncellemesi geliyor... xperiaplatform.com/...
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psicik96 5 yıl
850 civarı girerse çok iyi suya toza karşı dayanıklı markada Sony olunca iyi satar . piyasaya giren sürüm 4.4 alır heralde olmadı 1 2 aya dağıtırlar tahminim .
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fatihkayacioglu 5 yıl
bu telefonda playstation now ile stream yoluyla ps3-ps4 oyunları oynanıyor mu?
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strange01 5 yıl
kusura bakmasınalar da discovery cakması olmuş bu telefon
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simbilli 5 yıl strange01
strange01
kusura bakmasınalar da discovery cakması olmuş bu telefon

Lütfen söylermisin neresi çakma. Ikisinde de android var diye mi ?
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