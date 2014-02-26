Sony Xperia M2 video ön inceleme "Orta segmentte iddialı olmak istiyor"

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Sony Xperia M2 video ön inceleme "Orta segmentte iddialı olmak istiyor"
5 yıl
42b
1
Cep Telefonları
1964
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Mobil Dünya Kongresi 2014 kapsamında Sony, orta segment için hazırladığı yeni akıllı telefon modeli Xperia M2'yi de duyurdu. Telefona ait detaylar ön inceleme videomuzda.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
En Beğenilen Yorumlar
Yorum Yaz
matmuhendisi
5 yıl
en beğenilen
editörün seçimi
Cihaz iyide .. Fiyatı tutturması önemli olan..
Yanıtla
+16
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Guaire
5 yıl
editörün seçimi
Sony Xperia M2, LG G2 Mini ve HTC Desire 610 rakip olacaklar. Hiçbirisinin bizim anladığımız manada uygun fiyatlı olacağını zannetmiyorum. Yine de içlerinde en uygun fiyatlısı muhtemelen G2 Mini olacaktır. Sony ve HTC burnundan kıl aldırmaz.
Sony Xperia M2, LG G2 Mini ve HTC Desire 610 rakip olacaklar. Hiçbirisinin bizim anladığımız manada uygun fiyatlı olacağını zannetmiyorum. Yine de içlerinde en...
Devamını Gör
Yanıtla
+10
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
carman
5 yıl
editörün seçimi
sonynin tek kötü noktası fiyatlar
Yanıtla
+5
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
DH Misafiri
3 yıl
editörün seçimi
ben alalı 2 ay oldu iki defa servise gitti. aldığıma bin pişmanım. almanızı tavsiye etmem. ön kamera tam bir felaket. hızı iyi int. fazla girildiğinde ısınıyor. alırsanız Z3 almanı tavsiye ederim. bu para bu telefona verilmez.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
Ben bu telefonu aldım yaklaşık 4 aydır kullanıyorum ve oldukça memnunum ancaaak geçen suyun içine düşürdüm ve servise yolladım servisten geldiğinde titremeye ve kapanıp açılmaya başladı be insafsız şu telefonuniye su geçirmez yapmadınız be kardeşim
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
tutuklu8
5 yıl
editörün seçimi
400 dolara çıkacakmış
bizde 900 tl olur s4 mini rakibi sayılır
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
5 yıl
editörün seçimi
900 tl buna vereceğinize gidin xperia sp alın 720p ekran ve adreno 320. 1.7 dual core 2 sindede 1gb ram olması kötü.fakat alacaklar korkmasın 4.3 güncellemesi ile xperia sp de yaklaşık 300 mb ram boş..
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Kabzomanadam
5 yıl
editörün seçimi
Telefonumu değiştirmeyi düşünüyordum umarım 1000tl fiyat altında satılır.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
alaz1903
5 yıl
editörün seçimi
Android cephesinde son atakları ile Sony ve Lg aldı başını gidiyor.
Premium algısı veren ve üst seviye cihaz arayanlar Sony, Fiyat performans arayanlar ise LG'den yana seçim yapacaklar gibi duruyor.
Samsung ise bu gidişle kısa ve orta vadede pazar payını bu firmalara kaptıracak gibi duruyor. Çünkü ne Sony gibi malzeme kalitesi ve premium algısı veriyor ne de Lg gibi performanslı ve ekonomik. İki özelliği de barındırmıyor. Hem ucuz plastik hissiyat hem de pahalı fiyat politikası yetmezmiş gibi her modelde aynı eleştirilen tasarım.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
5 yıl
editörün seçimi
''Orta segment kovalasın seni SONY.
daha xperia M çıkalı kaç ay oldu da yenisini nereden türettin?
Xperia M'nin sorunlarını çözmek, hafıza kartına uygulama taşıtmak zor geldi;
hemen yenisini çıkarıp eski modelden desteğini tamamen kesecek.
bunlar eskiden de böyleydi de, bu kadar değildi.''
Xperia M çıkalı 7ay oldu dostum TRye biraz geç geldi...Ağustosta çıktı
gsmarena.com/...
Ayrıca xperia M için 4.3 güncellemesi geliyor...
xperiaplatform.com/...
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
psicik96
5 yıl
editörün seçimi
850 civarı girerse çok iyi suya toza karşı dayanıklı markada Sony olunca iyi satar . piyasaya giren sürüm 4.4 alır heralde olmadı 1 2 aya dağıtırlar tahminim .
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
fatihkayacioglu
5 yıl
editörün seçimi
bu telefonda playstation now ile stream yoluyla ps3-ps4 oyunları oynanıyor mu?
Yanıtla
+-1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
strange01
5 yıl
editörün seçimi
kusura bakmasınalar da discovery cakması olmuş bu telefon
1 Yanıt
Yanıtla
+-4
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
simbilli
5 yıl
editörün seçimi
strange01
strange01
kusura bakmasınalar da discovery cakması olmuş bu telefon
Lütfen söylermisin neresi çakma. Ikisinde de android var diye mi ?
1 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,1b izlenme · 18 sa.
yeni video
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,6b izlenme · 18 sa.
yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 5 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
14:25
Apple AirPods'a ciddi rakip "Sony WF-1000X" kutusundan çıkıyor
14,7b izlenme · 1 yıl
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 1 yıl
00:00
Sony Xperia XZ1 Compact "Atom Karınca" ön inceleme
14,2b izlenme · 1 yıl
35:32
Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...
13,9b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2b izlenme · 1 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 4 hf.
14:12
Sony WF-1000X alır mıydım? | Karar Günü inceleme videosu
10,3b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
1,2b izlenme · 1 gün
09:53
Sony h.ear on 2 NC | Aktif gürültü engellemeli kablosuz kulaklık ilk izlenim
8,4b izlenme · 1 yıl
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
bizde 900 tl olur s4 mini rakibi sayılır
Premium algısı veren ve üst seviye cihaz arayanlar Sony, Fiyat performans arayanlar ise LG'den yana seçim yapacaklar gibi duruyor.
Samsung ise bu gidişle kısa ve orta vadede pazar payını bu firmalara kaptıracak gibi duruyor. Çünkü ne Sony gibi malzeme kalitesi ve premium algısı veriyor ne de Lg gibi performanslı ve ekonomik. İki özelliği de barındırmıyor. Hem ucuz plastik hissiyat hem de pahalı fiyat politikası yetmezmiş gibi her modelde aynı eleştirilen tasarım.
daha xperia M çıkalı kaç ay oldu da yenisini nereden türettin?
Xperia M'nin sorunlarını çözmek, hafıza kartına uygulama taşıtmak zor geldi;
hemen yenisini çıkarıp eski modelden desteğini tamamen kesecek.
bunlar eskiden de böyleydi de, bu kadar değildi.''
Xperia M çıkalı 7ay oldu dostum TRye biraz geç geldi...Ağustosta çıktı gsmarena.com/...
Ayrıca xperia M için 4.3 güncellemesi geliyor... xperiaplatform.com/...
Lütfen söylermisin neresi çakma. Ikisinde de android var diye mi ?