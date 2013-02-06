Sony Xperia Z video ön inceleme "Yeni nesil süper telefon mercek altında"

Sony'nin yeni nesil süper telefon olarak tanımladığı Xperia Z, Türkiye'de. Tasarım, performans, kamera, su geçirmezlik özelliği ve satış tarihi de olmak üzere Sony Xperia Z hakkındaki deneyimlerimiz ve merak edilen diğer detaylar ön inceleme videomuzda

Editörün Notu: Sony Xperia Z'nin su geçirmezlik özelliğiyle ilgili yaptığımız denemelere ait daha fazla görünüyü, mobil teknoloji programımız Mobilite'nin şu an yayında olan yeni bölümünde bulabilirsiniz.

Editörün Notu-2 (23:50 - 11/02/2013): Sony Xperia Z birkaç saat önce, uzun uğraşlarım sonucu elime ulaştı. Hafta sona ermeden kapsamlı bir video inceleme yayınlıyor olacağız. Bu arada merak edenler için ev ortamında hızlıca yaptığım su geçirmezlik testi; Sony Xperia Z birkaç saat önce, uzun uğraşlarım sonucu elime ulaştı. Hafta sona ermeden kapsamlı bir video inceleme yayınlıyor olacağız. Bu arada merak edenler için ev ortamında hızlıca yaptığım su geçirmezlik testi; https://twitter.com/fx57/status/301057921641504768/photo/1