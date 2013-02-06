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Sony Xperia Z video ön inceleme "Yeni nesil süper telefon mercek altında"

6 yıl
68,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin yeni nesil süper telefon olarak tanımladığı Xperia Z, Türkiye'de. Tasarım, performans, kamera, su geçirmezlik özelliği ve satış tarihi de olmak üzere Sony Xperia Z hakkındaki deneyimlerimiz ve merak edilen diğer detaylar ön inceleme videomuzda
Editörün Notu: Sony Xperia Z'nin su geçirmezlik özelliğiyle ilgili yaptığımız denemelere ait daha fazla görünüyü, mobil teknoloji programımız Mobilite'nin şu an yayında olan yeni bölümünde bulabilirsiniz.
Editörün Notu-2 (23:5011/02/2013): Sony Xperia Z birkaç saat önce, uzun uğraşlarım sonucu elime ulaştı. Hafta sona ermeden kapsamlı bir video inceleme yayınlıyor olacağız. Bu arada merak edenler için ev ortamında hızlıca yaptığım su geçirmezlik testi;
https://twitter.com/fx57/status/301057921641504768/photo/1

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61efe61 6 yıl en beğenilen
Affınıza sığınıyorum :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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onsos1100 6 yıl
Xperia Z düşürülür mü hiç
1 Yanıt Yanıtla +27
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Marmarali 6 yıl
Erdi bey;
1- Ekran konusu en cok merak edilen konu oluyor. Acaba ekrana değişik acılardan baktığınızda görüntü soluklasiyor mu?
2- Hoparlörün ses yüksekliği ve kalitesi hakkında fikir sahibi oldunuz mu?
3- Üst tarafta olan ezilme cok sasirtti beni, acaba cok sert ve yüksekten mı düştü ?
4- kulaklık icin kullanılan kapak kısa surede aşinip, su sızıntısına sebep olabilir mı acaba? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5- android bu donanımlarda bile kasmaya devam ederse, stabil bir isletim sistemi olmasi icin daha cok mu beklememiz lazim. iOS stabiletesine ulaşmasını sabırla bekliyorum ama pek mümkün olamayacak galiba. Sizin bu konuda düşünceniz nedir?
Teşekkürler
Erdi bey;1- Ekran konusu en cok merak edilen konu oluyor. Acaba ekrana değişik acılardan baktığınızda görüntü soluklasiyor mu?2- Hoparlörün ses yüksekli...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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GhostCedric 5 yıl
Bu kadar güzel ve ince olurmu çok hoş bir tasarıma sahip artık su altında konuşursunuz alan olursa :))
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DH Misafiri 6 yıl
Dostlar o sanal tuş takımı oyun ve video çekiminde vs ekranı daraltıyor ya full ekran yapılsa neyse bu büyük bir eksi 2. Olarak youtube a girin iphone 5 ve s3 le video çekimlerini karşılaştırmışlar nasıl 13 mp anlayamadım s3 en geniş ve keskin çekimi yapıyor ardından iphone5 geliyor z ise ne yazıkki 3. Olmuş detay keskinlik ve kadraj yani çekim açısı olmamış bunların dışı da tasarımına diyecek yok son sözü s4 söyler ikisini karşılaştırıp alırız ama kesinlikle bekleyin derim ben 3 senedir elimde iphone 4 beklemedeyim hala :(
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Saiki 6 yıl
2 senedir Sony zaten su geçirmeyen bazı modeller kullandı niye bu kadar abartıldı yada yeniymiş gibi algılandı anlam veremedim? active go acro s var.

keşke tasarımını sevdiğimiz ürünleri belli ücretlerle son donanıma yükseltebilme seçeneği olsa, her sene telefon çöplüğüne de dönmemiş olur dünyamız.
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celalsungur 6 yıl
LG - Optimus L9 aldım, konuyu 1_2 yıllığına kapattım.
4.7 inç oldukça hafif güzel bir telefon.
Duşta kullanmayacağım.
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yeb2734 6 yıl celalsungur
celalsungur
LG - Optimus L9 aldım, konuyu 1_2 yıllığına kapattım.
4.7 inç oldukça hafif güzel bir telefon.
Duşta kullanmayacağım.



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wolverine55 6 yıl celalsungur
celalsungur

LG - Optimus L9 aldım, konuyu 1_2 yıllığına kapattım.
4.7 inç oldukça hafif güzel bir telefon.
Duşta kullanmayacağım.


l9 hoş telefon ama kullanmayacağın bir sürü özellikte olucak kaliteli müzik kaliteli fotoğraf full hd ekran damperli cam he senin için sorun değildir bunlar ama o kadar da küçük bir fark yok iki telin arasında
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ciroer 6 yıl
celalsungur
68 saniyede 999 fotoğraf çektiğini biliyor muydunuz?

kameraya cek ne farkeder
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celalsungur 6 yıl ciroer
ecura

celalsungur



68 saniyede 999 fotoğraf çektiğini biliyor muydunuz?




kameraya cek ne farkeder

Kameradaki görüntü fotoğrafa nasıl çevrilecek?
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celalsungur 6 yıl
68 saniyede 999 fotoğraf çektiğini biliyor muydunuz?
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Fear of the Dark 6 yıl
Suya karşı dayanıklık çok iyi düşünülmüş. Full hd ve ekran boyutu cabası.
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sevket861 6 yıl
sony nin türkiye distirbtörü berbat
avrupaya ve asyaya göre en pahalı marka sony iken en ucuz motorola ( kendi araştırmalarım) bu yüzden sony distrbtörü alsın avrupada satsın onları ben dışardan getirtecem
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Bi50likdaha 6 yıl
beyler telefonlardan pek anlamam açıkçası ama bir sorum olucak cevaplayabilir misiniz?

nokia lumia 920 mi dersiniz yoksa bu mu?
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sevket861 6 yıl Bi50likdaha
Bi50likdaha
beyler telefonlardan pek anlamam açıkçası ama bir sorum olucak cevaplayabilir misiniz?

nokia lumia 920 mi dersiniz yoksa bu mu?

hocam wp8 istiyorsanıZ lumia android istiyorsanız bu ama ihtiyqclarınızı yazarsanız daha iyi bir yorum yapabiliriz
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ST4LK3R 6 yıl Bi50likdaha
Bi50likdaha

beyler telefonlardan pek anlamam açıkçası ama bir sorum olucak cevaplayabilir misiniz?

nokia lumia 920 mi dersiniz yoksa bu mu?

Xperia Z neden?
-Daha hafif,
-Daha ince
-Daha kibar
-Lumia'nın ekranın kenarlarındaki ölü alan çok fazla
-Tasarımı pek iyi değil (Bana göre kötü, Xperia Z ye göre çok daha kötü
)
Windows çok yeni ve işletim sistemi android kullanan birine göre son derece sınırlayıcı liste uzar gider, Xperia Z derim...
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Saiki 6 yıl
sık kullanımda şarj süresini yazarsa temin eden arkadaş sevinirim.
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