Sony Xperia Z video ön inceleme "Yeni nesil süper telefon mercek altında"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony'nin yeni nesil süper telefon olarak tanımladığı Xperia Z, Türkiye'de. Tasarım, performans, kamera, su geçirmezlik özelliği ve satış tarihi de olmak üzere Sony Xperia Z hakkındaki deneyimlerimiz ve merak edilen diğer detaylar ön inceleme videomuzda
Editörün Notu: Sony Xperia Z'nin su geçirmezlik özelliğiyle ilgili yaptığımız denemelere ait daha fazla görünüyü, mobil teknoloji programımız Mobilite'nin şu an yayında olan yeni bölümünde bulabilirsiniz.
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Mobilite-Sony-Xperia-Z-Turkiyede-Qualcommdan-Nvidiaya-yuklenme-Galaxy-S-ii-Plus-ve-cok-daha-fazlasi.htm
Editörün Notu-2 (23:50 - 11/02/2013): Sony Xperia Z birkaç saat önce, uzun uğraşlarım sonucu elime ulaştı. Hafta sona ermeden kapsamlı bir video inceleme yayınlıyor olacağız. Bu arada merak edenler için ev ortamında hızlıca yaptığım su geçirmezlik testi;https://twitter.com/fx57/status/301057921641504768/photo/1
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1- Ekran konusu en cok merak edilen konu oluyor. Acaba ekrana değişik acılardan baktığınızda görüntü soluklasiyor mu?
2- Hoparlörün ses yüksekliği ve kalitesi hakkında fikir sahibi oldunuz mu?
3- Üst tarafta olan ezilme cok sasirtti beni, acaba cok sert ve yüksekten mı düştü ?
4- kulaklık icin kullanılan kapak kısa surede aşinip, su sızıntısına sebep olabilir mı acaba? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5- android bu donanımlarda bile kasmaya devam ederse, stabil bir isletim sistemi olmasi icin daha cok mu beklememiz lazim. iOS stabiletesine ulaşmasını sabırla bekliyorum ama pek mümkün olamayacak galiba. Sizin bu konuda düşünceniz nedir?
Teşekkürler