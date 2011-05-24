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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Talent giriş seviyesi için hazırladığı USB 3.0 destekli yeni belleğini duyurdu

8 yıl
5,6b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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USB 3.0 teknolojisini kullanan ve bu sayede USB 2.0 tabanlı çözümlere göre daha yüksek veri aktarım hızları sunan belleklerin sayısı hızla artıyor. Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talen da ürün gamını USB 3.0 belleklerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı resmi açıklamayla giriş seviyesine konumlandırdığı Express DUO 2CH isimli yeni belleğini duyurdu. Kapaksız tasarıma sahip olşan ve MLC tipi NAND Flash bellek yongası kullanan sürücünün boyutları ise 80.82 x 20.62 x 12.1 mm olarak açıklandı.

Super Talent tarafından yayınlanan teknik özellik bilgilerine göre 67MB/saniye seviyesinde okuma ve 23MB/saniye seviyesinde yazma hızları sunan sürücü, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Yurt dışında beş yıl garanti ile lanse edilen Express DUO 2CH için liste fiyatları kapasitesine göre şöyle sıralnıyor; 24.18$, 37.87$ ve 92.43$.


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