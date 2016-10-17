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TRT Radyoları reklam gelirleri ile de zirvede

TRT Radyolarının tarihinde ilk kez, reklam gelirleri giderlerinin üzerine çıktı. Bu Yıl Tüm Reklam Gelirleriyle 175 milyon gelire ulaşan TRT'nin yılsonu hedefi ise 220 milyon. İşte detaylar:
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TRT Radyoları reklam gelirleri ile de zirvede

Tüm reklam verenlerin tüketicilere hızlı, kolay, uygun bütçeyle ve etkili olarak ulaşmak istemesinin yanında, hedef kitle içinde bulunan tek bir kişinin bile kaçırılma lüksünün olmaması, bütün ibreleri radyoya doğru çevirdi. İnsanların arabada, evde, iş yerinde, yolda, kısacası hareket halinde ve hayatın içinde yakalanabildiği, bütçelerin diğer mecralara oranla daha uygun olduğu radyo mecrası, reklam verenlerin tercihleri arasında yer aldı.    

TRT Radyoları programlarında ki başarısını reytinglere yansıtarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. TRT Radyoları reklam gelirlerini de arttırarak zirvede yer aldı.  

Bu Yıl Tüm Reklam Gelirleriyle 175 milyon gelire ulaşan TRT'nin yılsonu hedefi ise 220 milyon.


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