TTNET'e 6 Prestij Ödülü Veriliyor

Türk firmalarının yurtdışındaki başarıları devam ediyor. TTNET, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden International Business Awards'tan 6 ödüle layık görüldü.

TTNET, dünyanın en saygın iş ödüllerinden biri kabul edilen International Business Awards'da 6 ödül birden alarak büyük bir başarıya imza attı. Stevie Ödülleri olarak da bilinen International Business Awards'a bu yıl 50 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin kurumsal ve bireysel başvuru yapıldı. Bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 11 ana kategoride ödüllerin dağıtıldığı organizasyon, başarılı firmaların örnek uygulamalarını ödüllendiriyor ve firmaların iletişimine önemli bir katkı sağlıyor.

International Business Awards'da Türkiye'ye toplam 11 ödül verilirken bu ödüllerin 6'sı TTNET'in oldu. 6 kategoride ödüle layık görülen TTNET, web, TV ve mobil cihazlar aracılığıyla yayın yapan Tivibu platformu İletişim Kampanyası ve Pazarlama Kampanyası kategorilerinde 2 Onur Ödülü birden aldı. TTNET'in müzik platformu TTNET Müzik ise Telekomünikasyon Sektöründe Yılın En İyi Yeni Ürünü kategorisinde Onur Ödülü'nün sahibi oldu.

TTNET'in müşterilerin her türlü ihtiyacına yanıt vermek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla verdiği TTNET Destek hizmeti Sosyal Medya Odaklı İletişim / Halkla İlişkiler Kampanyası Kategorisi'nde Onur Ödülü'ne layık bulundu. TTNET ayrıca Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun En Hızlı Büyüyen Firması kategorilerinde iki Onur Ödülü birden alarak başarısını taçlandırdı.

Ödüllerin sahibini bulacağı ve TTNET'in de katılacağı ödül töreni 11 Ekim 2011 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapılacak.

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