    SpeedGeo açıkladı: Türkiye’deki en hızlı internet Turknet’te

    SpeedGeo tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’de 2026 yılının ilk çeyreğinde en hızlı internet sağlayıcıları belli oldu. Rapora göre Turknet, sabit internette zirvede yer aldı.

    SpeedGeo tarafından yayımlanan 2026 yılının ilk çeyrek raporu, Türkiye’de sabit ve mobil internet performansına dair en güncel verileri ortaya koydu. 1 Nisan 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ölçümler, kullanıcı deneyimi açısından operatörler arasındaki farkın giderek açıldığını gösteriyor. Rapora göre sabit internette zirvede yine Turknet yer aldı.

    Lider TurkNet

    Rapora göre Türkiye’nin en hızlı geniş bant internet sağlayıcısı TurkNet oldu. Toplam 112 bin 389 farklı testin analiz edildiği çalışmada operatörler ortalama indirme hızlarına göre sıralandı. TurkNet, 173,8 Mb/s ortalama indirme hızı ile listenin zirvesine yerleşirken aynı zamanda 122,3 Mb/s yükleme hızı ile de en yüksek veri gönderim performansını sundu. Gecikme süresi tarafında da öne çıkan şirket, 20,9 milisaniye ping değeri ile en düşük gecikmeyi sağlayan operatör olarak kayda geçti.
    Listenin ikinci sırasında yer alan Turkcell Superonline, 70,3 Mb/s indirme ve 22,5 Mb/s yükleme hızlarıyla dikkat çekerken, ping değeri 45,1 ms seviyesinde ölçüldü. Üçüncü sıradaki Türk Telekom ise 47,5 Mb/s indirme, 17,4 Mb/s yükleme ve 31,5 ms ping değerleriyle daha geride kaldı.

    Genel pazar ortalaması incelendiğinde ise Türkiye genelinde geniş bant internet için 51,4 Mb/s indirme, 23,3 Mb/s yükleme ve 43,7 ms ping değerleri öne çıktı.

    Mobil internette Turkcell farkı

    Aynı dönemde mobil internet performansına bakıldığında ise en hızlı internet hizmeti Turkcell tarafından sağlandı. Operatör, 70 Mb/s ortalama indirme hızı ile ilk sırada yer alırken, 21,2 Mb/s yükleme hızı ile de veri gönderiminde lider konumda bulunuyor.

    Gecikme süresi açısından ise en iyi sonuç Türk Telekom tarafından elde edildi. Şirketin mobil ağında 41 milisaniyelik ping değeri ölçüldü. Türk Telekom’un indirme ve yükleme hızları sırasıyla 49,8 Mb/s ve 18,4 Mb/s oldu. Vodafone ise 39,7 Mb/s indirme hızı, 15,4 Mb/s yükleme hızı ile rakiplerini takip etti.

