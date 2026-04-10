Bakan Uraloğlu: 5G abone sayısı 29 milyonu aştı

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Türkiye’de 5G’ye geçiş yapan güncel abone sayısı açıklandı.

1 Nisan’da tüm Türkiye’de 5G teknolojisi kullanıma sunuldu. 1 Nisan’da yaklaşık 21 milyon abone 5G’ye geçiş yaptı. Bakan Uraloğlu, 10 Nisan itibarıyla 29 milyonu aşkın abonenin 5G şebekesine bağlandığını duyurdu.

"5G'li her 10 cihazdan 9'u 5G'yi aktif olarak kullanıyor"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:

"1 Nisan itibarıyla 81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden yaklaşık 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. 10 gün içerisinde yaklaşık 8 milyon yeni 5G abonesi daha bu teknolojiyle tanışarak rakamımız 29-30 milyonlara yaklaştı. Ülkemizdeki 5G uyumlu cihaz sayısının yaklaşık 32 milyon olduğunu düşündüğümüzde, 29 milyonu aşan abone sayımızla şimdiden yüzde 90'ın üzerinde muazzam bir penetrasyon oranına ulaştık. Bu rakam, gerçekten dikkat çekici ve gurur vericidir. Çünkü bu durum, vatandaşlarımızın 5G teknolojisini olağanüstü hızlı ve yüksek oranda benimsediğini açıkça göstermektedir. Neredeyse her 10 5G uyumlu cihazdan 9'u aktif olarak 5G hizmetini kullanıyor."

