BTK raporuna göre mobil operatör şikayetleri ikiye katlandı

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2025 yılı dördüncü çeyrek verilerini içeren Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Raporda tüketici şikayetlerindeki yükseliş dikkat çekti.

BTK raporunda BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi üzerinden Kuruma iletilen şikayet sayıları sektörler halinde sınıflandırılıyor. Mobil operatör şikayetlerine baktığımızda 2024 ortalarında 16 bine kadar inen mobil şikayetler, 2025’in üçüncü çeyreğinde 35.999 ile rekor kırdı. 2025’in dördüncü çeyreğinde ise 34.368 şikayet aldı.

Mobil operatör şikayetleri, pandemi döneminde evden çalışmayla birlikte sıçrayan internet servis sağlayıcıların şikayetlerini yakaladı. 2025’in dördüncü çeyreğinde İSS’ler 41.516 şikayet aldı. Yukarıdaki grafikte yeşil çizgi İSS şikayetlerini, mavi çizgi ise mobil operatör şikayetlerini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör 2025’te hem mobil operatörlerde hem de İSS’lerde şikayetlerdeki artışlar dikkat çekiyor. Bu artışların nedeninin 5G’ye geçiş için altyapı çalışmalarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör Mobil aboneliklerde şikayetlerin %32,5’ini taahhütname ve cayma bedeli, %29’unu faturalandırma, %20’sini kapsama alanı ve hizmet kalitesi, %10,8’ini abonelik işlemleri ve %7,3’ünü tarifeler ve kampanyalar oluşturdu. Kapsama alanı ve hizmet kalitesi şikayetleri 2024 yılında %19,50’lik paya sahipken 2025’in son çeyreğinde %20,40’a yükseldi.

Türkiye’de 1 Nisan 2026 tarihinde 5G teknolojisine geçiş yapıldı. 2026’nın ilk çeyrek verilerinde mobil şikayetlerin daha da artması bekleniyor. 2026’nın ikinci çeyreği itibarıyla paylaşılacak raporlar ise 5G’nin bu sorunları çözüp çözemediğini gözler önüne serecek.

