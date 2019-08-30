TUF Oyuncu sistemi kurduk | DH-A3 Ryzen 5 3600 ve RTX 2060

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Donanım Haber ve iTopya Bilgisayar, ASUS'un TUF serisi Oyuncu Donanımlarını kullanarak tamamen özelleştirilebilir Ryzen 5 3600 ve ASUS RTX 2060'lı oyuncu bilgisayarını sunar :)
Donanım Haber ve iTopya Bilgisayar, ASUS'un TUF serisi Oyuncu Donanımlarını kullanarak tamamen özelleştirilebilir Ryzen 5 3600 ve ASUS RTX 2060'lı oyuncu bilgisayarını sunar :)
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X570 alıp 3600 takmak.
X570 alıp rtx 2060 takmak.
O 2060'ı da piyasadaki en kötü ikinci kart olan Tuf olanı seçmek. Birincisi Phoenix. Hiç değilse Phoenix itx ebatlarını sağlıyor.
Bütün bunları o stock fan ile kullanmak hem de o devasa kasa içinde. At genital organında kelebek gibi duruyor fan.
Bilmiyorsanız sistem toplamayın kardeşim. Bu paralara 2060'lı sistem.