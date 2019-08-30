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    TUF Oyuncu sistemi kurduk | DH-A3 Ryzen 5 3600 ve RTX 2060

    3 hf.
    3,9b
    1
    Ekran Kartı
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Donanım Haber ve iTopya Bilgisayar, ASUS'un TUF serisi Oyuncu Donanımlarını kullanarak tamamen özelleştirilebilir Ryzen 5 3600 ve ASUS RTX 2060'lı oyuncu bilgisayarını sunar :)
    Donanım Haber ve iTopya Bilgisayar, ASUS'un TUF serisi Oyuncu Donanımlarını kullanarak tamamen özelleştirilebilir Ryzen 5 3600 ve ASUS RTX 2060'lı oyuncu bilgisayarını sunar :) 
    Sistemin detaylarını görmek ve özelleştirmek için [Buraya Tıklayın


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    programmer_onur 3 hf. en beğenilen
    Forumda en çok tepki alan İtopya sponsorluğunda...
    Yanıtla +22
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    L.J 3 hf.
    Hiçbir şekilde dh kalitesine uymayan bir sistem olmuş.
    X570 alıp 3600 takmak.
    X570 alıp rtx 2060 takmak.
    O 2060'ı da piyasadaki en kötü ikinci kart olan Tuf olanı seçmek. Birincisi Phoenix. Hiç değilse Phoenix itx ebatlarını sağlıyor.
    Bütün bunları o stock fan ile kullanmak hem de o devasa kasa içinde. At genital organında kelebek gibi duruyor fan.
    Bilmiyorsanız sistem toplamayın kardeşim. Bu paralara 2060'lı sistem.
    Hiçbir şekilde dh kalitesine uymayan bir sistem olmuş. X570 alıp 3600 takmak. X570 alıp rtx 2060 takmak. O 2060'ı da piyasadaki en kötü ikinci kart...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    efyavas 3 hf.
    Neredeyse 8bin liralık bilgisayar toplamışsınız bari içine 3700x filan koysaydınız
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    snakefatih 3 hf.
    İtopya nın Müşteri hizmetleri çok kötü bağlanmak imkansız. Onun için ürün almıyorum sorun çıksa bittik
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    DjarumBlack- 3 hf.
    5700xt ekran kartını kullabilirdiniz. 2060 ı katlıyor
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    NesquiktekiFitTavsan 3 hf.
    şu itopya yayıncılara okadar para gömeceğine müşteri hizmetlerini geliştirse daha fazla para kazanıcak kafa yok adamlarda

    1 Yanıt Yanıtla +1
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    b@d0 3 hf. NesquiktekiFitTavsan
    sırf bu yüzden 4500 tl ye itopyadan alacağım sistemi 5300e vatandan aldım. benim için de onlar için de kayıp ama sinir stres sahibi olmamdan iyidir diye düşündüm.
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    FeaRLessManTR 3 hf. yeni yorumcu
    türkiyenin en berbat firmasını neden övüyorsunuz...rezil bir kuruluş ne müşterisiyle ilgilenir ne sıkıntısına çözüm bulur 50 60 DK müşteri temsilcisine bağlanmaz zora geldimi biz aracı firmayız sadece satış yapıyoruz haram zıkkım olsun.... İTOPYA helal etmiyorum hakkımı...
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    snakefatih 3 hf.
    Donanım Haber ve iTopya Bilgisayar, ASUS'un TUF serisi Oyuncu Donanımlarını kullanarak tamamen özelleştirilebilir Ryzen 5 3600 ve ASUS RTX 2060'lı oyuncu bilgisayarını sunar :)

    Sistemin detaylarını görmek ve özelleştirmek için [Buraya Tıklayın]
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    zaq999 3 hf.
    Çok ayıp reklam kokusu alıyorum

    TUFaya gelmeyin.
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    CrashBone 3 hf.
    Bakın bu işi böyle yapmayın. İnsanların işine yarayacak, istediklerini verecek sistemler oluşturun, lütfen.

    Eskiden forumda giriş seviyesi, oyuncu, üst seviye şeklinde çok güzel hazırlanmış müthiş tavsiyeler içeren bir bölüm vardı. Bunu şu anda trendde olan hazır kasa sponsorluğuna çevirin diye bir öneri yapacaktım.
    Ancak biraz araştırdım hala var mı diye, Donanımhaber ana sayfasında zaten böyle bir bölüm varmış.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    İlk adımı atmışsınız. Kaç tıklama alıyor, kaç satın alım alıyor vb. istatistik elimde yok ama bu işden kazancınızın potansiyelinin çok çok altında olduğuna eminim.
    Konusunu açtığınız sistemi kurup haberini yapmaktansa, bahsettiğim sistem tavsiyeleri geliştirseniz hem herkese çok daha faydalı olur, hem abuk sabuk yorumlar almazsınız, hem de donanımhaber olarak sponsorluktan kazancınız artar. WIN-WIN-WIN
    Nasıl iyileştirilebilir, basit bir beyin fırtınası:
    1) Bu sistem tavsiyelerine sadece donanımhabere giren kişiler erişiyor. Koskoca forum.donanımhaber kitlesi erişemiyor. DH ya da Forum DH'ye giren ve bilgisayar satın almayı düşünen herkesin bu sistem tavsiyeleri bölümünü çoktan biliyor olması lazım. Sadece orada olmamalı.
    2) Tavsiyeler, bu konuda gerçekten bilgisi olan mümkünse tanınan kişiler tarafından tartışılıp oraya konması, arada kalındığında ya da fikir ayrılığı olduğunda örneğin AMD NVIDIA arasında kalındıysa [PRO GAMING] -> [AMD] [NVIDIA] şeklinde alt dalı olacak şekilde dallandırılabilir.
    3) Her tavsiye güncellemesiyle beraber uzuuuuunca bir konu açılıp altında neden bunu seçtik, neden bunu seçmedik güzelce anlatılması ve altında herkesin kendi eleştirisini yazdığı bir konuda, üyelerin en beğenilen yorumlara bakarak farklı fikirleri görebileceği bir konu. Güzel olur hem de çok güzel olur. Tavsiye edilen sistemlerin kenarında "Konuya git" gibi bir link de koyuldu mu tamamdır.
    4) Tavsiyeler güncel değil. AMD Ryzen 2XXX serisi var tüm önerilerde. AMD ya da NVIDIA yeni kart çıkarttığında inanılmaz gündem oluyor, benchmarkları dört gözle bekleniyor, çok güzel. Bunun üzerine satışa çıkarıldığında fiyatları incelenip tavsiyelerin güncellenmesi gerekiyor. Ancak sadece güncellemek yetmez, herkesin bunun güncellendiğinden haberi olması gerek. 3. maddede yazdığım konu açılabilir, bildirim gelebilir, sponsorlarla konuşulabilir, vs. Hepsi birden de olabilir.
    @Speed-Step
    Yanıtla +7
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    ilkerinanç 3 hf.
    Reklam için hazırlanmış olduğu konuya amma da yazmışsınız arkadaş.Babanızın hayrına bu siteyi çıkarıp işlettiklerini düşünmüyorsunuz herhalde tabiki reklamda olacak sponsorlukta.
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    huhuq 3 hf.
    dh yine reklama çalışmış hemde rezil firmayla
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    estrofem 3 hf.
    Asus TUF ekran kartlarının çok ısındığını söyleyenler oluyor bu doğru mu?
    Soğutması iyi değil ve kendine yetmiyor mu?
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