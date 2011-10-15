Teknoloji dünyasında "Kara Ekim": Dennis Ritchie'yi saygıyla anıyoruz

Teknoloji dünyası "Kara Ekim" yası tutuyor. Apple'ın efsanevi kurucusu Steve Jobs'un ardından günümüz bilgisayar teknolojilerinin temelini atan isimlerden Dennis Ritchie de hayata gözlerini yumdu. C programlama dilinin yaratıcısı olan ve arkadaşı Ken Thompson ile birlikte akıllı telefonlardan süper bilgisayarlara kadar pek çok farklı alanda kullanılan UNIX işletim sisteminin temellerini atan Dennis Ritchie vefat etti.

1941 yılında New York'ta doğan, Harvard Üniversitesi'nin Fizik ve Uygulamalı Matematik bölümlerinden mezun olan Dennis Ritchie, profesyonel çalışma hayatına babasının da görev yaptığı Bell Laboratuvarlarında başlamıştı. Aynı zamanda " C Programlama Dili" kitabının da yazarı olan Ritchie, başta Amerika Ulusal Teknoloji Madalyası olmak üzere hükümetler, akademik çevreler ve bilim dünyasından çok sayıda ödül ve onur belgesi almıştı.

Uzun yıllar prostat kanseri ve kalp rahatsızlıklarıyla mücadele eden Dennis Ritchie'yi 70 yaşında kaybettik. Kendini çalışmaya adayan ve birkaç yıl öncesine kadar Lucent firmasının yazılım bölümünü yöneten büyük usta Dennis Ricthie'yi saygıyla anıyoruz.



"UNIX, temelde basit bir işletim sistemidir, ama bu basitliği anlamak için bir dahi olmanız gerekir." Dennis Ritchie'den;