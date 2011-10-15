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Teknoloji dünyasında "Kara Ekim": Dennis Ritchie'yi saygıyla anıyoruz

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,6b
1
69
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji dünyası "Kara Ekim" yası tutuyor. Apple'ın efsanevi kurucusu Steve Jobs'un ardından günümüz bilgisayar teknolojilerinin temelini atan isimlerden Dennis Ritchie de hayata gözlerini yumdu. C programlama dilinin yaratıcısı olan ve arkadaşı Ken Thompson ile birlikte akıllı telefonlardan süper bilgisayarlara kadar pek çok farklı alanda kullanılan  UNIX işletim sisteminin temellerini atan Dennis Ritchie vefat etti.
1941 yılında New York'ta doğan, Harvard Üniversitesi'nin Fizik ve Uygulamalı Matematik bölümlerinden mezun olan Dennis Ritchie, profesyonel çalışma hayatına  babasının da görev yaptığı Bell Laboratuvarlarında başlamıştı. Aynı zamanda " C Programlama Dili" kitabının da yazarı olan Ritchie, başta Amerika Ulusal Teknoloji Madalyası olmak üzere hükümetler, akademik çevreler ve bilim dünyasından çok sayıda ödül ve onur belgesi almıştı.
Uzun yıllar prostat kanseri ve kalp rahatsızlıklarıyla mücadele eden Dennis Ritchie'yi 70 yaşında kaybettik. Kendini çalışmaya adayan ve birkaç yıl öncesine kadar Lucent firmasının yazılım bölümünü yöneten büyük usta Dennis Ricthie'yi saygıyla anıyoruz.
Dennis Ritchie'den;
"UNIX, temelde basit bir işletim sistemidir, ama bu basitliği anlamak için bir dahi olmanız gerekir." 

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sleepnir 8 yıl en beğenilen
Toprağı bol olsun, huzur içinde yatsın.
Ancak, bu haberi şimdi mi giriyorsunuz? Koskoca Donanımhaber, haberleri en önce vermesi gerekirken nedir bu gecikme. Bilgisayar dünyasına Steve Jobs'dan daha çok katkısı olan birisi Dennis Ritchie. Bu adam Steve Jobs'dan daha azını mı hakediyordu?
Hepiniz popülaritenin kurbanı olmuşsunuz. Yazık çok yazık.
Toprağı bol olsun, huzur içinde yatsın.Ancak, bu haberi şimdi mi giriyorsunuz? Koskoca Donanımhaber, haberleri en önce vermesi gerekirken nedir bu gecikme...
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ressambdrm 8 yıl
Adam öleli hafta oldu hafta. Dünyayı değiştiren bir insan varsa o steve jobs değil bu adamdır.
Iphone 8mp kamerayı icad etti
Iphone konuştu
Iphone 2 çekirdek oldu
Steve jobs öldü
Steve jobs hakkında ne dediler
Steve jobs hakkında tekrar ne dediler
Steve jobs kitabı
Steve jobs filmi
Steve jobs ölmedi kalbimizde
Iphone rekor sattı
Iphone a ilk defa dokunuldu
Iphone alındı
Iphone parçalara ayrıldı
Iphone yeniden incelendi
Iphone test edildi
Iphone maliyeti belli oldu
Sıkıldım ya, o salak beyaz kablosu olmadan dosya alışverişi yapamadığımız, 2 tane resim atmak için 50 bin tane soru 20 kere şifre doğrulaması isteyen embesil aletin bu kadar haberi yapılıyor, unix'in mucidi ölüyor 1 hafta sonra tesadüfen öğreniyorsunuz.
Ya anladık iphone basitliği seven kesime hitap eden kolay bir cihaz. Popülerliği 12 yıllık donanımhaberi bile böyle saçmalattıysa iphone 5 ilk günde 1 milyon değil 100 milyon satar... Teknolojinin afyonu oldu resmen ya, ne deseler ne yapsalar inanıyosunuz peşinden gidiyosunuz.
Adam öleli hafta oldu hafta. Dünyayı değiştiren bir insan varsa o steve jobs değil bu adamdır.Iphone 8mp kamerayı icad ettiIphone konuştuIphone 2 ...
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Pardus Linux 8 yıl
Toprağı bol olsun...
Unix teknoloji tarihinde çok çok önemli bir yere sahip bu günkü Mac & iOS, Linux & Android hep Unix'ten türetilmiştir ama bu adam kimseye de patent davası açmamıştır!...
Toprağı bol olsun...Unix teknoloji tarihinde çok çok önemli bir yere sahip bu günkü Mac & iOS, Linux & Android hep Unix'ten türetilmiştir ama bu adam kimsey...
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TheLastNinja2 8 yıl
E nolcaktı yani adamdaki kafaya baksana kocaman, içi akıl doluymuş demekki...
Allah rahmet eylesin
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SEO-Uzmanı 7 yıl
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SiR MaNiaC 8 yıl
Player ONE
SiR MaNiaC
Player ONE
alibotan
Player ONE Basın gidin o zaman başka foruma DH hoşunuza gitmiyorsa.
AKILLARI SIRA HABER EDİTÖRLERİNİ BASKI ALTINA ALACAKLAR LİSELİ HATEBOY TAYFALARI
sen izledigin kovboy filmlerin baya bi etkisinde kalmissin ne o basin gidin laflari sen once edepli konusmayi ogren!!
Ne zaman ki apple komplesinizi yenersiniz o zaman haberlerin gayet dengeli olduğunu görürsünüz. 3-5 kendini bilmez toplandı ve site yönetimine baskı yapıyor diye insanlar haber mantığını değiştirmez. Siz donanımhaberi suçlayan seneler boyunca kimbilir kaçıncı kişilersiniz. Hepsi yok oldu zamanla ama donanımhaber hep var olacakta.
arkadaş ben 2004 ten beri takip ediyorum DH yi. çok bariz bir şekilde bocaladıkları ortada. ama insanların eleştirisini hazmedemeyen senin gibi kendini bilmez cahil cühela marka takıntılı yeni jenerasyon tek tuşlu telefonu zor kullanan gençler, gelip burada dmr gibi bir adamın ölüm haberi niye geç yapıldı diyenlere laf söylemeye kalkar. siz bir şeyler bilen oldunuz biz bilmeyen... edep yahu ne diyim..
Bana edep öğretenin sözlerine bak . Benimki senden kara
Eleştiriyi hazmedemiyormuşum . Hayırdır donanım haberi eleştirenleri de ben eleştirince neden tutuşcun yavrucum. ARKADAŞIM KAFANIZ İYİ Mİ SİZİN. NE AYAKSINIZ SİZ. BİR SİTE BİR ADAMIN ÖLÜMÜNÜ GEÇ HABER VERDİ DİYE BÖYLE ELEŞTİRİLİR Mİ . CENAZE NAMAZINA MI GİTCEKTİNİZ.


HEY ALLAHIM SEN SABIR VER NEYMİŞ STEVE JOBS CENAZESİNİ ERKEN VERMİŞ AMA O ADAMIN CENAZESİ GEÇ VERİLMİŞ . LAN VARYA HARBİ KOMEDİSİNİZ YAA. AMA ARTIK ŞAŞIRMIYORUM.GEÇEN BİR ANKET YAPILDI KONU DIŞI BÖLÜMÜNDE HANGİ OKULDA OKUYORSUN DİYE 200 MESAJIN ABARTMIYORUM 190 NI LİSELİYDİ. O GÜNDEN SONRA PEK CİDDİYE ALMAM ACAYİP MESAJLARI


Veled yürü git kumda oyna bozdurma akşam akşam ağzımı.
Donanım haberin ne hale geldiği şu yukarıda yazdığın mesajdan çok daha net görülüyor.
"lan"lar "lun"lar "ne ayaksınız"lar başımıza taş yağacak.:)
1 Yanıt Yanıtla
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Wolf_263 8 yıl SiR MaNiaC
SiR MaNiaC

Player ONE

SiR MaNiaC
Player ONE
alibotan
Player ONE Basın gidin o zaman başka foruma DH hoşunuza gitmiyorsa.
AKILLARI SIRA HABER EDİTÖRLERİNİ BASKI ALTINA ALACAKLAR LİSELİ HATEBOY TAYFALARI
sen izledigin kovboy filmlerin baya bi etkisinde kalmissin ne o basin gidin laflari sen once edepli konusmayi ogren!!
Ne zaman ki apple komplesinizi yenersiniz o zaman haberlerin gayet dengeli olduğunu görürsünüz. 3-5 kendini bilmez toplandı ve site yönetimine baskı yapıyor diye insanlar haber mantığını değiştirmez. Siz donanımhaberi suçlayan seneler boyunca kimbilir kaçıncı kişilersiniz. Hepsi yok oldu zamanla ama donanımhaber hep var olacakta.
arkadaş ben 2004 ten beri takip ediyorum DH yi. çok bariz bir şekilde bocaladıkları ortada. ama insanların eleştirisini hazmedemeyen senin gibi kendini bilmez cahil cühela marka takıntılı yeni jenerasyon tek tuşlu telefonu zor kullanan gençler, gelip burada dmr gibi bir adamın ölüm haberi niye geç yapıldı diyenlere laf söylemeye kalkar. siz bir şeyler bilen oldunuz biz bilmeyen... edep yahu ne diyim..
Bana edep öğretenin sözlerine bak . Benimki senden kara
Eleştiriyi hazmedemiyormuşum . Hayırdır donanım haberi eleştirenleri de ben eleştirince neden tutuşcun yavrucum. ARKADAŞIM KAFANIZ İYİ Mİ SİZİN. NE AYAKSINIZ SİZ. BİR SİTE BİR ADAMIN ÖLÜMÜNÜ GEÇ HABER VERDİ DİYE BÖYLE ELEŞTİRİLİR Mİ . CENAZE NAMAZINA MI GİTCEKTİNİZ.


HEY ALLAHIM SEN SABIR VER NEYMİŞ STEVE JOBS CENAZESİNİ ERKEN VERMİŞ AMA O ADAMIN CENAZESİ GEÇ VERİLMİŞ . LAN VARYA HARBİ KOMEDİSİNİZ YAA. AMA ARTIK ŞAŞIRMIYORUM.GEÇEN BİR ANKET YAPILDI KONU DIŞI BÖLÜMÜNDE HANGİ OKULDA OKUYORSUN DİYE 200 MESAJIN ABARTMIYORUM 190 NI LİSELİYDİ. O GÜNDEN SONRA PEK CİDDİYE ALMAM ACAYİP MESAJLARI



Veled yürü git kumda oyna bozdurma akşam akşam ağzımı.

Donanım haberin ne hale geldiği şu yukarıda yazdığın mesajdan çok daha net görülüyor.

"lan"lar "lun"lar "ne ayaksınız"lar başımıza taş yağacak.:)

Bir apaçiden ne beklersin işte.
Millete liseli diyor, kendi tahsili ne acaba..?
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SiR MaNiaC 8 yıl
Player ONE
alibotan
Player ONE Basın gidin o zaman başka foruma DH hoşunuza gitmiyorsa.
AKILLARI SIRA HABER EDİTÖRLERİNİ BASKI ALTINA ALACAKLAR LİSELİ HATEBOY TAYFALARI
sen izledigin kovboy filmlerin baya bi etkisinde kalmissin ne o basin gidin laflari sen once edepli konusmayi ogren!!
Ne zaman ki apple komplesinizi yenersiniz o zaman haberlerin gayet dengeli olduğunu görürsünüz. 3-5 kendini bilmez toplandı ve site yönetimine baskı yapıyor diye insanlar haber mantığını değiştirmez. Siz donanımhaberi suçlayan seneler boyunca kimbilir kaçıncı kişilersiniz. Hepsi yok oldu zamanla ama donanımhaber hep var olacakta.

arkadaş ben 2004 ten beri takip ediyorum DH yi. çok bariz bir şekilde bocaladıkları ortada. ama insanların eleştirisini hazmedemeyen senin gibi "kendini bilmez" cahil cühela marka takıntılı yeni jenerasyon tek tuşlu telefonu zor kullanan gençler, gelip burada dmr gibi bir adamın ölüm haberi niye geç yapıldı diyenlere laf söylemeye kalkar.
siz bir şeyler bilen oldunuz biz bilmeyen...
edep yahu ne diyim..
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Player ONE 8 yıl
SiR MaNiaC

Player ONE

alibotan
Player ONE Basın gidin o zaman başka foruma DH hoşunuza gitmiyorsa.
AKILLARI SIRA HABER EDİTÖRLERİNİ BASKI ALTINA ALACAKLAR LİSELİ HATEBOY TAYFALARI
sen izledigin kovboy filmlerin baya bi etkisinde kalmissin ne o basin gidin laflari sen once edepli konusmayi ogren!!
Ne zaman ki apple komplesinizi yenersiniz o zaman haberlerin gayet dengeli olduğunu görürsünüz. 3-5 kendini bilmez toplandı ve site yönetimine baskı yapıyor diye insanlar haber mantığını değiştirmez. Siz donanımhaberi suçlayan seneler boyunca kimbilir kaçıncı kişilersiniz. Hepsi yok oldu zamanla ama donanımhaber hep var olacakta.


arkadaş ben 2004 ten beri takip ediyorum DH yi. çok bariz bir şekilde bocaladıkları ortada. ama insanların eleştirisini hazmedemeyen senin gibi "kendini bilmez" cahil cühela marka takıntılı yeni jenerasyon tek tuşlu telefonu zor kullanan gençler, gelip burada dmr gibi bir adamın ölüm haberi niye geç yapıldı diyenlere laf söylemeye kalkar.

siz bir şeyler bilen oldunuz biz bilmeyen...

edep yahu ne diyim..







Bana edep öğretenin sözlerine bak . Benimki senden kara


Eleştiriyi hazmedemiyormuşum . Hayırdır donanım haberi eleştirenleri de ben eleştirince neden tutuşcun

yavrucum. ARKADAŞIM KAFANIZ İYİ Mİ SİZİN. NE AYAKSINIZ SİZ. BİR SİTE BİR ADAMIN ÖLÜMÜNÜ GEÇ HABER VERDİ DİYE BÖYLE ELEŞTİRİLİR Mİ . CENAZE NAMAZINA MI GİTCEKTİNİZ.


HEY ALLAHIM SEN SABIR VER NEYMİŞ STEVE JOBS CENAZESİNİ ERKEN VERMİŞ AMA O ADAMIN CENAZESİ GEÇ VERİLMİŞ . LAN VARYA HARBİ KOMEDİSİNİZ YAA.

AMA ARTIK ŞAŞIRMIYORUM.GEÇEN BİR ANKET YAPILDI KONU DIŞI BÖLÜMÜNDE HANGİ OKULDA OKUYORSUN DİYE 200 MESAJIN ABARTMIYORUM 190 NI LİSELİYDİ. O GÜNDEN SONRA PEK CİDDİYE ALMAM ACAYİP MESAJLARI

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bocekgrafik 8 yıl
SiR MaNiaC

Player ONE

alibotan
Player ONE Basın gidin o zaman başka foruma DH hoşunuza gitmiyorsa.
AKILLARI SIRA HABER EDİTÖRLERİNİ BASKI ALTINA ALACAKLAR LİSELİ HATEBOY TAYFALARI
sen izledigin kovboy filmlerin baya bi etkisinde kalmissin ne o basin gidin laflari sen once edepli konusmayi ogren!!
Ne zaman ki apple komplesinizi yenersiniz o zaman haberlerin gayet dengeli olduğunu görürsünüz. 3-5 kendini bilmez toplandı ve site yönetimine baskı yapıyor diye insanlar haber mantığını değiştirmez. Siz donanımhaberi suçlayan seneler boyunca kimbilir kaçıncı kişilersiniz. Hepsi yok oldu zamanla ama donanımhaber hep var olacakta.


arkadaş ben 2004 ten beri takip ediyorum DH yi. çok bariz bir şekilde bocaladıkları ortada. ama insanların eleştirisini hazmedemeyen senin gibi "kendini bilmez" cahil cühela marka takıntılı yeni jenerasyon tek tuşlu telefonu zor kullanan gençler, gelip burada dmr gibi bir adamın ölüm haberi niye geç yapıldı diyenlere laf söylemeye kalkar.

siz bir şeyler bilen oldunuz biz bilmeyen...

edep yahu ne diyim..








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DH Misafiri 8 yıl
toprağı bol olsun inanın şu an elimde olan Android pda'mın atasıdır.
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NuKe_MaNia 8 yıl
unix ve c dilinin co-babası bilgisayar dünyasına emekleri büyük
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Sunstorms 8 yıl
Bilgisayar dünyasının başı sağolsun haber geç yapılmış bu doğru amaa o kadar saçma o kadar ayıp yorumlar yapılmış ki bunu 5 yaşında çocuk yapmaz adam ölüp gitmiş bunu bile kullanan apple düşmanları steve jobs için arkasından edebiyat yapmış söylenmedik söz bırakmamış yazık. her ikiside çok kıymetli insanlardı ve bugün yoklar önemli olan bu.
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Powerofdreams 8 yıl
Adam öleli uzun süre oldu siz daha yeni haber yapıyorsunuz.Düşündürücü...
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scot 8 yıl
Herhangi bi olguyu bulmak c yahut unix diyelim elbette büyük bir başarıdır fakat bu olguları kullanarak bişeyler başarmakda en az onu bulmak kadar takdiri hak ediyor.Steve grafik arayüzlü günümüz os lerinin temelini atarken bu olguları kullandı ve cığır açtı ve taklitleri ortaya çıktı.Aynı şekilde müzik çalar konusundada çığır açmış ve yine taklitleri ortaya çıkmıştır ve yine iphone ortaya çıkmıştır taklitleri ortaya çıkmıştır.Şuan bi android telefon kullanıyorum galaxy s2 ama biliyorumki bu aleti kullanıyorsam benim apple a vefa borcum var bunu inkar etmiyorum.Belki steve oluşturduğu yeni sınıfları,dünyaları yaparken bişeyleri kullanmıştır ama bu onu o bişeyleri bulanlardan daha düşük seviyeye itemez.Ben bugün kullandığım pc ,müzikçalar,telefon a bakınca steve i hatırlıyorsam bu adamın resmi bu siteye konulmalıydı ve konuldu.Bu adam bişeyleri kullanarak çok daha büyük şeyler başardımı evet o zaman saygıyı hak ediyor edecek.

Dennis Ritchie ve Steve Jobs a yaradan gani gani rahmet eylesin dünyamızı daha yaşanılır hale getirdikleri için steve steve dir dennis dennis görünen köy klavuz istemez..



Dh de dh de dir ve iyiki var iyiki varsın Erdi iyiki varsın Mesut.Yapılan hizmetleri görmezden gelen ve hayıflanan insanlar hep olacak bunu sizde biliyorsunuz hepinize kolay gelsin…

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manyakurt 8 yıl
bocekgrafik
Ben Appleın yeni ceosuna gey dedim diye 7 gün yedim. Halbuki adam gerçekten tescilli gey, söydediğim iftira değildi yani. Bunun şimdi konuyla ne alakası var derseniz eğer, alâkası şu: Applea laf söylerken dikkat edin, banlanmayın yani.
Birçok arkadaşın dediği gibi yönetimin Applea karşı yumuşak bir karnı var. Umarım bu durum zamanla düzeltilir.

Up
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sahoron 8 yıl
bocekgrafik
Ben Appleın yeni ceosuna gey dedim diye 7 gün yedim. Halbuki adam gerçekten tescilli gey, söydediğim iftira değildi yani. Bunun şimdi konuyla ne alakası var derseniz eğer, alâkası şu: Applea laf söylerken dikkat edin, banlanmayın yani.
Birçok arkadaşın dediği gibi yönetimin Applea karşı yumuşak bir karnı var. Umarım bu durum zamanla düzeltilir.

yorumun herşeyi açıklıyor dostum :)
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s_demirci_53 8 yıl
off yorumları okuyorum da millet isyan etmiş artık. dikkat edelim bu kullanıcıların sesine.
bende steve jobs haberleriyle bir haftayı geçirdim bu adamı daha yeni öğrendim araştırdım ve gerçekten çok büyük bir dahiymiş...
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