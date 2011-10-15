Teknoloji dünyasında "Kara Ekim": Dennis Ritchie'yi saygıyla anıyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Teknoloji dünyası "Kara Ekim" yası tutuyor. Apple'ın efsanevi kurucusu Steve Jobs'un ardından günümüz bilgisayar teknolojilerinin temelini atan isimlerden Dennis Ritchie de hayata gözlerini yumdu. C programlama dilinin yaratıcısı olan ve arkadaşı Ken Thompson ile birlikte akıllı telefonlardan süper bilgisayarlara kadar pek çok farklı alanda kullanılan UNIX işletim sisteminin temellerini atan Dennis Ritchie vefat etti.
1941 yılında New York'ta doğan, Harvard Üniversitesi'nin Fizik ve Uygulamalı Matematik bölümlerinden mezun olan Dennis Ritchie, profesyonel çalışma hayatına babasının da görev yaptığı Bell Laboratuvarlarında başlamıştı. Aynı zamanda " C Programlama Dili" kitabının da yazarı olan Ritchie, başta Amerika Ulusal Teknoloji Madalyası olmak üzere hükümetler, akademik çevreler ve bilim dünyasından çok sayıda ödül ve onur belgesi almıştı.
Uzun yıllar prostat kanseri ve kalp rahatsızlıklarıyla mücadele eden Dennis Ritchie'yi 70 yaşında kaybettik. Kendini çalışmaya adayan ve birkaç yıl öncesine kadar Lucent firmasının yazılım bölümünü yöneten büyük usta Dennis Ricthie'yi saygıyla anıyoruz.
Dennis Ritchie'den;
"UNIX, temelde basit bir işletim sistemidir, ama bu basitliği anlamak için bir dahi olmanız gerekir."
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Ancak, bu haberi şimdi mi giriyorsunuz? Koskoca Donanımhaber, haberleri en önce vermesi gerekirken nedir bu gecikme. Bilgisayar dünyasına Steve Jobs'dan daha çok katkısı olan birisi Dennis Ritchie. Bu adam Steve Jobs'dan daha azını mı hakediyordu?
Hepiniz popülaritenin kurbanı olmuşsunuz. Yazık çok yazık.
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Sıkıldım ya, o salak beyaz kablosu olmadan dosya alışverişi yapamadığımız, 2 tane resim atmak için 50 bin tane soru 20 kere şifre doğrulaması isteyen embesil aletin bu kadar haberi yapılıyor, unix'in mucidi ölüyor 1 hafta sonra tesadüfen öğreniyorsunuz.
Ya anladık iphone basitliği seven kesime hitap eden kolay bir cihaz. Popülerliği 12 yıllık donanımhaberi bile böyle saçmalattıysa iphone 5 ilk günde 1 milyon değil 100 milyon satar... Teknolojinin afyonu oldu resmen ya, ne deseler ne yapsalar inanıyosunuz peşinden gidiyosunuz.
Unix teknoloji tarihinde çok çok önemli bir yere sahip bu günkü Mac & iOS, Linux & Android hep Unix'ten türetilmiştir ama bu adam kimseye de patent davası açmamıştır!...