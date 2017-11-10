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Teknoloji profesyonelleri IT Strateji Günü’nde buluşuyor

IT Strateji Günü, Bilgi Teknolojileri alanında öncü firmaların bir araya gelerek sunum yaptığı, katılımcılara yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlayan, strateji odaklı bir IT etkinliğidir.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Karel’in ev sahipliğinde gerçekleşecek IT Strateji Günü’nde Amazon, BAU Siber Güvenlik Merkezi, Google, Intel, Juniper Networks, Mayasoft, Oracle, Özgür Yazılım ve VMware gibi BT sektörünün lider şirketleri bir araya geliyor.
16 Kasım 2017 Perşembe günü üst düzey yöneticiler ve 300’ün üzerinde BT yöneticisinin katılımıyla yapılacak etkinlikte şirketler bulut hizmetleri, sanallaştırma, nesnelerin interneti, veri merkezleri ve siber güvenlik konularında Türkiye BT sektörüne ilişkin orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaşacaklar.
Tarih: 16 Kasım 2017 Perşembe
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü / İstanbul
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