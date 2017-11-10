Teknoloji profesyonelleri IT Strateji Günü’nde buluşuyor

Karel’in ev sahipliğinde gerçekleşecek IT Strateji Günü’nde Amazon, BAU Siber Güvenlik Merkezi, Google, Intel, Juniper Networks, Mayasoft, Oracle, Özgür Yazılım ve VMware gibi BT sektörünün lider şirketleri bir araya geliyor.

16 Kasım 2017 Perşembe günü üst düzey yöneticiler ve 300’ün üzerinde BT yöneticisinin katılımıyla yapılacak etkinlikte şirketler bulut hizmetleri, sanallaştırma, nesnelerin interneti, veri merkezleri ve siber güvenlik konularında Türkiye BT sektörüne ilişkin orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaşacaklar.

Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü / İstanbul

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