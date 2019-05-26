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The Boring Company, inşa edeceği Las Vegas tüneli detaylarını paylaştı

Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company, Yenilenen Las Vegas Kongre Merkezi’nin altına inşa edilmesi planlanan yeraltı ring hattı projesinin detaylarını açıkladı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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The Boring Company, inşa edeceği Las Vegas tüneli detaylarını paylaştı
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Yenilenen Las Vegas Kongre Merkezi’nin altına inşa edilmesi planlanan yeraltı ring hattı projesi, yoluna hız kesmeden devam ediyor.

Şehrin turizm yetkililerince onaylanan yaklaşık 50 milyon dolarlık sözleşme kapsamında Elon Musk’a ait The Boring Company, kongre merkezinin altında bir dizi tünel inşa edecek ve insanların burada otonom araçlarla seyahat etmesi sağlanacak. 

Ciddi bir restorasyon sürecine giren Las Vegas Kongre Merkezi’nin 800.000 metre kareden fazla alana yayılan yerleşkesinde ulaşımı sağlamak maksadıyla düşünülen proje için The Boring Company akla gelen şirket olmuş. Mart ayı içinde adı geçen şirkete teklif, yaklaşık bir hafta sonra götürülmüş.

İki tarafında imzalamış olduğu 48,675,000 dolarlık sözleşme neticesinde ise tünel sistemi ile ilgili ilk bilgiler de gelmeye başlamış. Projede; üç yeraltı yolcu istasyonu, bir yaya tüneli ve iki tane de araç tüneli yer alması bekleniyor. Sistemin toplam uzunluğu ise 1,6 km olarak öngörülüyor.

Diğer detaylar arasında ise; istasyona erişim için asansör ya da yürüyen merdiven sistemi, ışıklandırma, kamera kayıt sistemleri, bir kontrol merkezi, cep telefonu ve Wi-Fi kullanabilme imkânının sağlanması ile havalandırma ve güvenlik sistemleri yer alıyor.

Saatte 4,400 yolcunun hizmet alabileceğinin ifade edildiği proje için Elon Musk, “VEgas tünelini kazmaya iki ay içinde başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonunda projeyi tamamlamak.” açıklamalarında bulunmuş.


https://newatlas.com/the-boring-company-details-vegas-tunnel/59817/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf.
Bu proje ulaşım adı altında savaşa hazırlık için insanlara yapılmış bi sığınaktır aynı zamanda.
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Guaire 1 hf.
Güney Afrikalı Jet Fadıl'ın son Zihni Sinir procesi.
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alemburda34 1 hf.
Böyle bir inşaat kaç yıl sürer acaba ?
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The Hollow 1 hf.
Şirketin adı yapılan işe tam oturmuş. Belli ki bunu düşünmüşler. Gerçekten harika ya.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
Borung ! :D
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SEO-Uzmanı 1 hf.
bunun içinde çok pis zincirleme trafik kazası olur !
seni oradan kurtarlamaları 2 hafta alır anca :D
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu
Şirketin ismi çok muzipçe ama ilgi çekici, oyunlardaki teknoloji şirketleri gibi.
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seyidkutub 2 hf.
"Sıkıcı" koymuş ya la 🙄
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